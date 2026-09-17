Autostrada Sibiu–Pitești, aproape de deschidere pe încă 10 kilometri. Lucrările pe secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș au ajuns la 99%

Lucrările pe secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) au ajuns la un stadiu fizic de 99%, iar partea de drum este finalizată. Deschiderea celor 9,86 kilometri depinde acum de încheierea testelor de siguranță la tunelul Momaia, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol.

Constructorul austriac PORR a terminat lucrările de drum pe întreaga secțiune cuprinsă între Tigveni și Curtea de Argeș.

Pe cele 12 poduri, pasaje și viaducte ale lotului, care însumează 2.620 de metri, asfaltul a fost așternut, marcajele rutiere au fost realizate, iar parapetele au fost montate.

În aceste condiții, principala etapă rămasă înainte ca traficul să poată fi deschis este verificarea sistemelor instalate în tunelul Momaia.

Tunelul Momaia are o lungime de 1.350 de metri și este, potrivit șefului CNAIR, practic finalizat. În prezent sunt efectuate testele și reglajele pentru cele peste 2.500 de puncte de monitorizare, printre care camere video și diferite tipuri de senzori.

O parte dintre camerele instalate sunt inteligente și pot detecta obiectele ajunse pe carosabil. Sistemul poate comanda, în funcție de situație, închiderea unei benzi de circulație sau chiar a întregii galerii.

La sfârșitul lunii septembrie este programată o verificare finală, realizată împreună cu reprezentanții ISU. Testul va viza sistemele de monitorizare, prevenire și intervenție din tunel.

După deschiderea circulației, viteza maximă permisă în tunelul Momaia va fi de 80 km/h.

Circulația pe secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș ar urma să fie deschisă în cursul acestui an. Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor este februarie 2027, astfel că, dacă actualul calendar va fi respectat, tronsonul va fi inaugurat în avans.

Odată cu intrarea în trafic a secțiunii 4, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai viitoarei Autostrăzi Sibiu–Pitești.

Contractul pentru construirea secțiunii Tigveni–Curtea de Argeș are o valoare de 1,678 miliarde de lei, fără TVA. Investiția beneficiază de finanțare prin Programul Transport 2021–2027.

Secțiunea 4 are o importanță suplimentară prin tunelul Momaia, infrastructură care trebuie să treacă de ultimele verificări tehnice și de siguranță înainte ca șoferii să poată utiliza noul tronson al A1.