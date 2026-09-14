Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe A1 București-Pitești începând de azi, 14 septembrie

Șoferii care circulă pe Autostrada A1 București-Pitești trebuie să țină cont de noi restricții de trafic. Măsurile au intrat în vigoare luni, 14 septembrie, de la ora 11:00, în zona podului peste râul Sabar, unde sunt efectuate lucrări de reparații, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Restricțiile sunt instituite la kilometrul 27+628, pe Calea 1 a autostrăzii. Lucrările vizează repararea și înlocuirea dispozitivelor care acoperă rosturile de dilatație ale podului.

În perioada desfășurării intervențiilor, banda de urgență și prima bandă de circulație sunt restricționate.

Traficul rutier se desfășoară numai pe banda a doua în zona afectată de lucrări. CNAIR le recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Compania de drumuri a anunțat măsurile odată cu începerea lucrărilor și a precizat exact modul în care va fi reorganizată circulația.

„Începând de astăzi, 14.09.2026, ora 11:00, se vor institui restricții de circulație pe A1 București -Pitești, km 27 +628, Calea 1, în zona podului peste râul Sabar, pentru execuția lucrărilor de reparații și înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație.

Astfel, banda de urgență și banda 1 vor fi restricționate, urmând ca circulația să se desfășoare pe banda 2”, transmite CNAIR.

Tronsonul București-Pitești al Autostrăzii A1 are o lungime totală de 109,09 kilometri. Primii 95,49 de kilometri, între București și Pitești, au fost deschiși circulației în 1972.

În 2007, tronsonul a fost completat cu centura ocolitoare a municipiului Pitești, care are o lungime de 13,60 kilometri, precum și cu pasajul subteran care realizează legătura cu DN7 în zona Bascov.

A1 pornește din București și reprezintă principala axă rutieră spre vestul țării și frontiera cu Ungaria de la Nădlac. Traseul autostrăzii trece prin zonele Pitești, Sibiu, Deva, Timișoara și Arad.

În paralel, continuă lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești. O etapă importantă este pregătită la Tunelul Poiana, cel mai lung tunel de pe această autostradă.

Infrastructura necesară și platforma de lansare a utilajului TBM care va fora cele două galerii sunt realizate în proporție de peste 80%, potrivit informațiilor transmise de DRDP Craiova.

Montarea componentelor utilajului de forare este programată să înceapă la începutul lunii octombrie.

DRDP Craiova precizează că pregătirile pentru instalarea utilajului de forare pe Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni avansează conform programului stabilit.