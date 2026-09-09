Turcia accelerează explorările în Marea Neagră. Ankara pregătește forarea unei noi sonde de țiței

Turcia își intensifică eforturile pentru a-și reduce dependența energetică de importuri și își extinde ambițios activitățile de explorare în Marea Neagră. Ankara pregătește noi forări pentru identificarea unor zăcăminte de petrol și gaze.

Turcia va începe în curând forarea unei sonde complexe de țiței în vestul Mării Negre, a anunțat miercuri, 9 septembrie, ministrul Energiei din Turcia, Alparslan Bayraktar. Operațiunea va fi una dificilă și ar putea necesita o perioadă mai lungă pentru finalizare, a precizat oficialul într-un interviu acordat postului de televiziune CNBC-e.

Ankara intenționează să intensifice activitățile de explorare în Marea Neagră. Turcia anunțase anterior că, în acest an, are în vedere șase operațiuni de forare în vestul, centrul și estul Mării Negre, în încercarea de a identifica noi zăcăminte de țiței și gaze naturale.

În paralel, Bayraktar a anunțat că negocierile cu Canada privind dezvoltarea unor noi centrale nucleare planificate de Turcia înregistrează progrese rapide. Oficialul turc și-a exprimat speranța că, în următoarele luni, autoritățile de la Ankara vor avea o perspectivă mai clară asupra colaborării.

Turcia poartă discuții și cu alte state în privința proiectelor nucleare. Potrivit lui Bayraktar, Ankara negociază cu China, Rusia și Coreea de Sud dezvoltarea unor centrale nucleare în nord-vestul țării.

„Vom începe în curând forarea unei sonde de ţiţei în vestul Mării Negre. Va fi o operaţiune de forare dificilă şi va dura ceva timp”, a declarat Bayrakta.

Bayraktar a anunțat, luni, că primul reactor al centralei nucleare Akkuyu este supus unor teste intensive și ar urma să devină operațional în curând.

Centrala este construită de Rosatom, companie controlată de statul rus, în provincia Mersin, pe coasta Mediteranei, în baza unui acord încheiat în 2010, în valoare de 20 de miliarde de dolari. Complexul va avea o capacitate totală de 4.800 de megawați.

Centrala trebuia să devină operațională în acest an, însă inaugurarea a fost amânată. Potrivit calendarului inițial, primul dintre cele patru reactoare urma să fie pus în funcțiune încă din 2025.

După finalizarea proiectului, centrala Akkuyu ar urma să asigure aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al Turciei, o cantitate echivalentă cu consumul întregii zone metropolitane Istanbul.

În paralel cu dezvoltarea sectorului nuclear, Turcia își intensifică activitățile de explorare și producție de petrol și gaze. În acest an, compania națională Turkish Petroleum (TPAO) și o subsidiară a grupului american ExxonMobil au semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în sectorul hidrocarburilor. Acordul vizează noi zone de explorare din Marea Neagră și Marea Mediterană, precum și alte regiuni considerate cu potențial.

Cooperarea dintre Turcia și ExxonMobil se extinde și în sectorul gazelor naturale. În 2024, compania turcă BOTAS a încheiat un acord cu grupul american pentru aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate (GNL).

În ultimii ani, autoritățile de la Ankara au urmărit reducerea dependenței de importurile de petrol și gaze prin creșterea producției interne și extinderea operațiunilor TPAO în afara țării. Compania și-a mărit, de asemenea, flota de nave specializate în explorarea offshore și a anunțat recent că intenționează să atragă până la patru miliarde de dolari prin prima sa emisiune de obligațiuni islamice.