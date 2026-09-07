Prima centrală nucleară din Turcia intră în etapa decisivă. Reactorul este supus unor teste intensive

Prima centrală nucleară din Turcia se apropie de momentul începerii operațiunilor, după ce reactorul a intrat într-o etapă de testare intensivă. Anunțul a fost făcut de ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, potrivit agenției Anadolu, citată de DPA. Centrala este construită de compania rusă de stat Rosatom la Akkuyu, în provincia Mersin, pe litoralul Mării Mediterane. Proiectul ar urma să asigure aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al țării.

Turcia desfășoară teste intensive la reactorul centralei nucleare de la Akkuyu, înaintea începerii operațiunilor, a anunțat ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar. Oficialul a precizat că reactorul ar urma să devină operațional în curând, fără să indice o dată exactă pentru punerea acestuia în funcțiune.

Bayraktar a prezentat și o analiză privind politica energetică a Turciei, elaborată împreună cu Agenția Internațională a Energiei (IEA). Tot în această lună, președintele Recep Tayyip Erdogan a discutat cu liderul rus Vladimir Putin despre extinderea proiectelor comune în domeniul energiei nucleare.

Prima centrală nucleară din Turcia este construită de Rosatom, companie controlată de statul rus, în localitatea Akkuyu din provincia Mersin, aflată pe coasta mediteraneeană. Lucrările se desfășoară în baza acordului semnat de Turcia și Rusia în 2010, iar valoarea totală a proiectului este estimată la 20 de miliarde de dolari.

Centrala va avea o capacitate instalată de 4.800 de megawați și trebuia să devină operațională în cursul acestui an. Inaugurarea a fost însă amânată, după ce nici termenul stabilit inițial pentru pornirea primului reactor nu a putut fi respectat.

Programul inițial prevedea ca primul dintre cele patru reactoare ale centralei de la Akkuyu să intre în funcțiune încă din 2025. După finalizarea întregului proiect, unitatea ar urma să producă aproximativ 10% din energia electrică necesară Turciei.

Cantitatea de electricitate care va fi furnizată de centrală este comparabilă cu întregul consum al zonei metropolitane Istanbul. Autoritățile turce consideră proiectul esențial pentru consolidarea securității energetice a țării.

Turcia intenționează să continue dezvoltarea sectorului nuclear și după punerea în funcțiune a centralei de la Akkuyu. Săptămâna trecută, președintele Recep Tayyip Erdogan a anunțat că vor fi luate măsuri pentru construirea unor noi centrale nucleare, după începerea operațiunilor la prima unitate.

Extinderea capacităților de producție nucleară face parte din strategia prin care autoritățile de la Ankara urmăresc reducerea dependenței de importurile de energie. În același timp, energia nucleară este inclusă în planurile Turciei de decarbonizare a producției de electricitate.

Autoritățile analizează și soluțiile necesare pentru depozitarea deșeurilor rezultate din funcționarea viitoarelor capacități nucleare. Agenția turcă Anka a relatat, citând reprezentanți ai Ministerului Energiei, că o facilitate specială ar urma să fie construită până în 2035 în zona Polatlı, în apropiere de Ankara.

Guvernul turc nu a confirmat până în prezent planurile privind construirea acestui depozit pentru deșeuri nucleare.

Strategia energetică a Turciei prevede dezvoltarea unor capacități nucleare care să depășească 20 GW până în 2050. Pe lângă proiectul aflat în construcție la Akkuyu, autoritățile pregătesc încă două centrale nucleare în regiuni diferite ale țării.

A doua centrală este planificată pe litoralul Mării Negre, în regiunea Sinope. O a treia unitate nucleară ar urma să fie construită în Tracia, în nord-vestul Turciei.