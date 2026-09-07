Vremea se schimbă după 10 septembrie. Unde sunt așteptate temperaturi mari, apoi răcire și ploi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele săptămâni. Vremea va trece printr-o perioadă cu schimbări ale regimului termic în intervalul 7-20 septembrie. În mai multe regiuni, temperaturile vor urca în prima parte a perioadei, iar în zilele de 9 și 10 septembrie valorile vor ajunge până la 33-34 de grade.

Ulterior, temperaturile vor scădea, în special între 11 și 16 septembrie, când maximele se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă. Ploile și aversele vor apărea în mai multe regiuni, cu intervale în care acestea vor fi mai extinse și, izolat, moderate cantitativ.

În Banat, temperaturile maxime vor crește la începutul intervalului de la medii de 28-29 de grade până spre 33-34 de grade. Astfel, vremea va deveni călduroasă, iar local poate fi caniculară în zilele de 9 și 10 septembrie.

După această perioadă, între 11 și 15 septembrie, maximele vor coborî spre medii de 24-26 de grade, valori apropiate de cele normale. Până la sfârșitul intervalului, respectiv 19-20 septembrie, temperaturile vor avea din nou o ușoară creștere, spre medii de 27-28 de grade.

Și temperaturile minime din Banat vor avea unele variații. Media acestora va urca de la 10-12 grade în primele nopți la 15-16 grade în nopțile de 10 și 11 septembrie. Ulterior, minimele se vor situa, în general, între 12 și 14 grade. În perioada 11-12 septembrie, aversele vor apărea pe arii relativ extinse, iar izolat cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp. Ploi în general slabe cantitativ, cu caracter temporar, sunt posibile și între 13 și 20 septembrie.

În Crișana, încălzirea va continua până la jumătatea primei săptămâni. Temperaturile maxime vor ajunge la medii cuprinse, în general, între 30 și 33 de grade, iar la câmpie vremea poate deveni izolat caniculară în 9 septembrie. Din 11 septembrie, valorile termice diurne vor scădea semnificativ, iar între 11 și 15 septembrie mediile vor ajunge la 23-25 de grade. Spre finalul perioadei, până în 19-20 septembrie, temperaturile vor crește ușor, până în jurul valorii de 26 de grade.

Temperaturile minime din Crișana vor crește de la 9-10 grade în primele două nopți spre 14-15 grade în nopțile de 10 și 11 septembrie. După aceea, acestea se vor menține între 12 și 14 grade. În 11 și 12 septembrie sunt prognozate averse pe arii relativ extinse, izolat moderate cantitativ, cu 10-15 l/mp. În perioada 13-20 septembrie vor fi posibile și ploi temporare, în general slabe cantitativ.

În Transilvania, valorile termice diurne vor crește la începutul intervalului de la medii de 24-26 de grade până în jurul a 30 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie. În vestul și nord-vestul regiunii, vremea va fi călduroasă în aceste zile. Apoi, între 11 și 15 septembrie, maximele vor scădea semnificativ, iar media lor va ajunge la 22-24 de grade. Până la sfârșitul perioadei, temperaturile maxime vor avea o nouă creștere ușoară, spre medii de 25-26 de grade.

Nopțile din Transilvania vor avea, la rândul lor, variații ale temperaturilor. Media minimelor va crește de la 7-8 grade în primele nopți la 13-14 grade în nopțile de 11 și 12 septembrie, după care valorile se vor situa între 10 și 12 grade. În perioada 12-13 septembrie, aversele vor fi prezente pe arii mai extinse, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 l/mp. Ploile temporare, în general slabe cantitativ, vor fi posibile și între 14 și 20 septembrie.

În Maramureș, încălzirea va fi treptată până la jumătatea primei săptămâni. Media temperaturilor maxime va urca de la 24-25 de grade în 7 septembrie spre aproximativ 30 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie. În aceste zile, local, vremea va deveni călduroasă. Ulterior, între 11 și 15 septembrie, maximele vor scădea semnificativ spre medii de 22-24 de grade, apropiate de valorile normale, urmând ca spre sfârșitul intervalului să crească ușor spre 25-26 de grade.

În Maramureș, temperaturile minime vor crește de la 8-9 grade în primele două nopți spre 13-14 grade în nopțile din perioada 10-12 septembrie. După această perioadă, media minimelor se va situa, în general, la 11-12 grade. Aversele vor apărea pe arii mai extinse în 11 și 12 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi moderate, de 10-15 l/mp. Între 13 și 20 septembrie sunt prognozate temporar ploi în general slabe cantitativ.

În Moldova, temperaturile maxime vor urca de la medii de 24-26 de grade până la aproximativ 28 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie. În această perioadă, vremea va deveni caldă. Ulterior, temperaturile vor scădea, iar în zilele de 12 și 13 septembrie media maximelor va ajunge la 22-23 de grade. În a doua săptămână de referință, regimul termic va fi în general constant și apropiat de valorile normale, cu maxime medii între 24 și 26 de grade.

Temperaturile nocturne din Moldova nu vor avea variații importante și se vor situa, în cea mai mare parte a perioadei, între 11 și 13 grade. Excepție vor face nopțile din 10-12 septembrie, când media minimelor va fi ușor mai ridicată, în jurul valorii de 14 grade. Aversele vor fi mai extinse în 12 și 13 septembrie, iar izolat cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp. Ploi în general slabe cantitativ vor fi posibile pe spații restrânse și între 14 și 20 septembrie.

În Dobrogea, regimul termic nu va avea variații semnificative nici în timpul zilei, nici pe timpul nopții. Media temperaturilor maxime va fi de 25-26 de grade pe litoral și de 27-28 de grade în zona continentală a regiunii. Temperaturile nocturne se vor situa în cea mai mare parte între 15 și 17 grade, dar în anumite nopți pot fi izolat mai ridicate, ajungând la 18-20 de grade în zona costieră. Probabilitatea de averse locale va fi mai mare în zilele de 13 și 14 septembrie.

În Dobrogea, după 15 septembrie pot apărea izolat ploi slabe și trecătoare. În restul intervalului, regimul temperaturilor va rămâne relativ constant, cu diferențele menționate între zona litorală și cea continentală. Temperaturile nocturne vor păstra, de asemenea, valori mai ridicate față de alte regiuni ale țării. În zona costieră, în anumite nopți, minimele medii pot ajunge la 18-20 de grade.

În Muntenia, temperaturile maxime vor crește de la o medie de 27 de grade în primele zile până în jurul valorii de 31 de grade în perioada 9-11 septembrie. Local, vremea va deveni călduroasă. Între 12 și 16 septembrie, temperaturile vor scădea spre valori apropiate de cele normale, cu medii ale maximelor de 25-26 de grade. Spre 19-20 septembrie, temperaturile vor crește ușor, până la medii de 27-28 de grade.

Și în Muntenia, temperaturile minime vor avea o creștere în prima parte a intervalului. Media acestora va urca de la 7-8 grade în primele nopți la 13-14 grade în nopțile de 11 și 12 septembrie. După aceea, minimele se vor situa între 10 și 12 grade. Între 12 și 14 septembrie, local sunt prognozate averse, izolat moderate cantitativ, de 10-15 l/mp, iar după 15 septembrie vor fi posibile ploi slabe și trecătoare.

În Oltenia, temperaturile maxime vor crește de la o medie de 28 de grade în 7 septembrie la 30-32 de grade între 8 și 12 septembrie. În cea mai mare parte a regiunii, vremea va deveni călduroasă. Între 12 și 15 septembrie va urma o răcire, iar media temperaturilor maxime va coborî la 25-26 de grade, valori normale pentru această perioadă. Spre finalul intervalului, maximele vor avea o tendință de creștere ușoară, până la medii de 27-28 de grade.

Temperaturile minime din Oltenia vor crește de la 12-13 grade în primele două nopți la 15-16 grade în nopțile de 11 și 12 septembrie. Ulterior, acestea se vor situa, în general, între 13 și 14 grade. În perioada 12-14 septembrie, local vor fi averse, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 l/mp. Pe spații restrânse sunt posibile și ploi în general slabe cantitativ între 15 și 20 septembrie.

La munte, temperaturile maxime vor crește de la medii de 16-18 grade în primele două zile până în jurul valorii de 20 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie. În această perioadă, vremea va deveni caldă. Ulterior, temperaturile vor scădea, iar între 12 și 16 septembrie media maximelor va ajunge la 12-14 grade. Spre sfârșitul perioadei, temperaturile maxime vor avea o ușoară tendință de creștere, până la medii de 15-16 grade.

Temperaturile minime de la munte vor urca de la 5-7 grade în primele două nopți la 10-11 grade în nopțile din perioada 9-11 septembrie. După aceea, media minimelor se va situa în jurul valorii de 7-8 grade. În 12 și 13 septembrie sunt prognozate averse pe arii mai extinse, iar izolat acestea pot fi moderate cantitativ, cu 10-15 l/mp.

Ploile vor continua temporar și după perioada cu averse mai extinse. Între 14 și 20 septembrie, la munte sunt prognozate ploi în general slabe cantitativ. Evoluția temperaturilor va include o scădere după zilele de 9 și 10 septembrie, urmată de o creștere ușoară spre finalul intervalului. Maximele medii vor rămâne astfel mai scăzute decât cele înregistrate în perioada de încălzire de la începutul intervalului.

Septembrie este una dintre perioadele aglomerate pentru fermieri, cu numeroase lucrări agricole care trebuie finalizate într-un timp scurt. În această lună se recoltează floarea-soarelui, cartofii, sfecla de zahăr, soia și chiar hibrizii mai timpurii de porumb. Tot acum se încheie semănatul rapiței și începe cel al secarei, se aplică fertilizanți și se pregătesc terenurile pentru culturile de cereale de toamnă.

În podgorii, culesul viilor este în plină desfășurare, în timp ce în livezi începe recoltarea merelor și perelor de toamnă. Și grădinarii au de făcut lucrări importante în această perioadă, odată cu începerea semănatului pentru culturile târzii sau pentru cele de toamnă-primăvară, precum spanacul, salata verde, ridichile, rucola, ceapa și usturoiul de toamnă.

Pentru desfășurarea acestor activități, evoluția vremii are un rol important, iar perioadele cu precipitații sau schimbările de temperatură pot influența ritmul lucrărilor agricole. Fermierii urmăresc astfel cu atenție prognozele pentru a putea stabili momentul potrivit pentru recoltare, semănat și pregătirea terenurilor.