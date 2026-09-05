Vremea se schimbă duminică, 6 septembrie. Temperaturile scad, iar vântul va sufla cu peste 90 km/h la munte

Temperaturile vor scădea duminică, 6 septembrie, în majoritatea regiunilor și se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă. Sudul țării va face excepție, cu maxime care pot ajunge la 33 de grade, în timp ce la munte vântul va sufla puternic, cu rafale de peste 80-90 km/h pe creste.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales în prima parte a intervalului în nordul, centrul și estul țării.

Pe arii restrânse vor apărea averse slabe, cu cantități de apă de 5-8 l/mp, însoțite de descărcări electrice.

Vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei montane, unde va atinge în general 70-80 km/h. Pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor depăși 90 km/h.

În celelalte regiuni, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, unde vitezele vor ajunge în general la 40-50 km/h, potrivit Observator News.

Minimele nopții vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral și izolat în sud-vestul Olteniei. Spre dimineață, pe alocuri se va forma ceață.

Duminică, valorile termice vor continua să scadă în cea mai mare parte a țării și se vor apropia de normalul perioadei.

Sudul va rămâne însă mai cald. Aici, temperaturile maxime vor caracteriza local o vreme călduroasă.

Cerul va fi predominant senin. În orele amiezii și ale serii vor apărea înnorări temporare în Carpații Orientali, estul Transilvaniei, Moldova, nordul Munteniei și nordul Dobrogei. Pe arii restrânse sunt așteptate ploi slabe, cu cantități de 3-6 l/mp.

Maximele vor fi cuprinse între 20-21 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sud-vestul Munteniei și, izolat, în sudul Olteniei. Noaptea, temperaturile vor coborî în general până la 5-16 grade, cu valori mai mici în depresiunile Carpaților Orientali și ceva mai ridicate pe litoral.

Pe parcursul zilei de duminică vor fi intensificări ale vântului în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei.

Rafalele vor ajunge în aceste regiuni la 50-70 km/h. În restul teritoriului, vitezele vor fi în general de 40-50 km/h.

Cele mai puternice rafale sunt prognozate în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, unde vântul va depăși temporar 80-90 km/h.

În cursul nopții, vântul va slăbi în intensitate.

În București, vremea va fi în continuare frumoasă și călduroasă, chiar dacă temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă.

Maxima va ajunge la 30-32 de grade, iar minima va coborî la 13-14 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea trecător intensificări de aproximativ 40 km/h.

La Cluj, răcirea va fi mult mai pronunțată. Temperatura maximă va ajunge la numai 21 de grade, mult sub valorile înregistrate în alte zone ale țării. Vântul va sufla slab, cu intensificări izolate.

Temperaturile vor scădea și în zonele montane. Maximele se vor apropia de cele normale pentru începutul lunii septembrie, în timp ce minimele vor caracteriza o vreme răcoroasă.

Cerul va fi în general senin, dar în Carpații Orientali vor apărea înnorări în timpul după-amiezii și serii. Local sunt posibile ploi slabe, de 2-5 l/mp.

Principala problemă va fi vântul. În zonele înalte ale Carpaților Orientali și Meridionali, rafalele vor depăși temporar 80-90 km/h. În timpul nopții, intensitatea vântului va scădea semnificativ.

Și pe litoral temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, însă vremea va rămâne mai caldă decât ar fi normal pentru această dată.

Maximele vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar minimele între 16 și 18 grade. Cerul va fi variabil spre senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare și rafale de aproximativ 40-50 km/h.

Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 22 și 24 de grade.