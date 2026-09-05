SUA au atacat trei petroliere iraniene. Washingtonul ripostează după un atac cu rachete asupra navelor americane

Armata Statelor Unite a anunțat sâmbătă că a lovit trei petroliere iraniene, după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) ar fi lansat rachete balistice către două nave militare americane. Incidentul amplifică tensiunile din zona Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.

Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), confruntarea a început după ce IRGC a lansat rachete balistice către un portavion și un distrugător american dotat cu rachete.

Cele două nave au evitat atacurile, pe care CENTCOM le-a descris drept neprovocate.

Forțele americane au răspuns prin atacarea unor petroliere despre care susțin că făceau parte dintr-o rețea clandestină folosită pentru finanțarea IRGC și a grupărilor aliate acestuia din regiune.

Navele M/T Downy și M/T Stark 1 au fost scoase definitiv din funcțiune, potrivit armatei americane. Un al treilea petrolier, M/T Kylo, cunoscut și sub numele de „Noxen”, a fost distrus complet în Golful Oman.

Înaintea atacului asupra M/T Stark 1, o aeronavă militară americană a transmis avertismente echipajului prin canalele de urgență.

O înregistrare audio confirmată de CNN arată că militarul american le-a acordat inițial celor aflați la bord zece minute pentru a evacua pupa navei. Ulterior, a fost transmis un ultim avertisment prin care echipajului i s-a cerut să abandoneze imediat petrolierul.

O persoană aflată la bordul navei iraniene a cerut încetarea atacului.

„Suntem deja distruși”, se aude în înregistrare.

Armata americană susține că cele trei petroliere atacate făceau parte dintr-o rețea clandestină de miliarde de dolari care finanțează Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și grupările aliate Iranului.

Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a transmis un avertisment direct către IRGC după operațiune.

„Mesajul pentru IRGC este clar: Dacă trageți în două dintre navele noastre, vă vom impune un cost economic și mai mare, vom distruge trei dintre ale voastre”, a declarat acesta.

Până în prezent, Teheranul nu a oferit un răspuns oficial la anunțul armatei americane.

Presa de stat iraniană relatase anterior că Statele Unite au atacat un petrolier în apropierea insulei Kharg.

Zona în care au avut loc atacurile are o importanță strategică majoră pentru Iran. Insula Kharg gestionează în mod obișnuit aproximativ 90% din exporturile de petrol brut ale țării.

În același timp, atât SUA, cât și Iranul încearcă să mențină controlul asupra Strâmtorii Ormuz, rută esențială pentru aprovizionarea mondială cu petrol.

Escaladarea are loc în contextul conflictului început în urmă cu șase luni. Vicepreședintele american JD Vance a declarat recent că ritmul confruntării depinde de acțiunile Teheranului.

Oficialul american a evitat însă să ofere un calendar pentru încheierea operațiunilor.