SUA aprobă o vânzare de armament de 5 miliarde de dolari către Arabia Saudită. Acordul include bombe și sisteme de ghidare pentru apărarea aeriană

Statele Unite au anunțat vineri aprobarea unei vânzări de armament în valoare de 5 miliarde de dolari către Arabia Saudită. Acordul include bombe, sisteme de ghidare și alte echipamente destinate consolidării capacităților militare ale regatului, care a fost atacat în mod repetat de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, vânzarea va spori capacitățile Arabiei Saudite de apărare aeriană împotriva amenințărilor regionale actuale și viitoare. Echipamentele vor contribui, de asemenea, la consolidarea apărării interne a regatului și la îmbunătățirea interoperabilității cu sistemele utilizate de forțele americane și de alți parteneri din regiunea Golfului.

„Vânzarea propusă va spori capacităţile de apărare aeriană ale Arabiei Saudite împotriva ameninţărilor regionale actuale şi viitoare, va consolida apărarea sa internă şi va îmbunătăţi interoperabilitatea cu sistemele utilizate de forţele americane şi de alţi parteneri din regiunea Golfului”, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Departamentul de Stat consideră că acordul va contribui și la obiectivele de politică externă și securitate națională ale Statelor Unite, prin consolidarea securității unui aliat-cheie al Washingtonului din afara NATO, potrivit informațiilor publciate de AFP.

Arabia Saudită a fost vizată de atacuri cu drone și rachete lansate de forțele iraniene, precum și de rebelii Houthi susținuți de Teheran și aflați în Yemen. Atacurile au avut loc de la începutul războiului declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în februarie, potrivit sursei menționate.

Amintim că prețurile petrolului au crescut vineri și se îndreaptă către cea mai mare creștere săptămânală de la jumătatea lunii iulie, în contextul intensificării tensiunilor și al reluării ostilităților dintre Statele Unite și Iran. Evoluția de pe piața petrolieră a amplificat temerile privind posibilele riscuri asupra aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu.

La ora 01:00 GMT, contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 54 de cenți, echivalentul unei aprecieri de 0,6%, până la 96,06 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 80 de cenți, respectiv 0,9%, ajungând la 92,10 dolari pe baril, potrivit Reuters.

Pe parcursul întregii săptămâni, prețul petrolului Brent a urcat cu 7,6%, în timp ce cotația WTI a crescut cu 10,4%. Ambele sortimente se îndreaptă astfel către cele mai importante creșteri săptămânale consemnate de la săptămâna încheiată pe 20 iulie.