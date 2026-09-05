Tesla Cybercab, verificată de autoritățile americane. NHTSA analizează modul în care au fost certificate mașinile fără volan și pedale

Autoritatea americană pentru siguranța rutieră a deschis vineri o investigație pentru a stabili dacă 1.000 de vehicule Tesla Cybercab au fost certificate corespunzător și respectă standardele federale de siguranță, transmite Reuters.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) va analiza procesul de certificare și datele tehnice pe baza cărora Tesla a declarat că modelul Cybercab respectă standardele federale aplicabile autovehiculelor.

Investigația a fost lansată la doar o zi după ce Tesla a început utilizarea comercială a unui număr redus de Cybercab în Austin, Texas. Compania intenționează să extindă treptat serviciul, prin introducerea mai multor vehicule și în alte zone, conform Reuters.

Cybercab este un robotaxi cu două locuri, proiectat special pentru deplasarea autonomă. Vehiculul nu dispune de comenzi manuale convenționale instalate permanent.

Autoritatea americană a evidențiat faptul că Tesla Cybercab nu are volan, pedală de frână, pedală de accelerație și oglinzi convenționale.

NHTSA va verifica baza pe care Tesla și-a certificat vehiculele și va analiza în special modul în care compania a stabilit că anumite standarde federale de siguranță nu se aplică modelului Cybercab.

Potrivit registrelor statului Texas, Tesla avea vineri dimineață 420 de vehicule autonome înregistrate. Dintre acestea, 45 erau Cybercab.

Investigația privind Cybercab are loc în contextul în care autoritățile americane încearcă să adapteze reglementările existente la vehiculele concepute să funcționeze fără șofer.

În luna iunie, NHTSA a propus eliminarea obligației ca vehiculele autonome să fie echipate cu pedale manuale de frână. O astfel de modificare ar facilita introducerea vehiculelor autonome pe drumurile publice.

Autoritatea a propus și alte modificări ale standardelor federale de siguranță, astfel încât vehiculele autonome să nu mai fie obligate să includă anumite echipamente concepute pentru șoferii umani.

Conform legislației actuale, vehiculele complet autonome nu au nevoie de o aprobare specială din partea NHTSA dacă sunt echipate cu comenzile solicitate în mod normal pentru autovehicule, precum volanul, pedalele de frână și oglinzile.

În cazul vehiculelor care nu dispun de aceste echipamente, NHTSA poate acorda derogări. Acestea permit fiecărui producător să introducă pe drumurile din Statele Unite până la 2.500 de vehicule pe an.

În luna iulie, NHTSA a aprobat o astfel de cerere pentru Zoox, divizia de vehicule autonome a Amazon. Decizia a permis utilizarea comercială limitată a robotaxiurilor Zoox fără volan.

Aprobarea acordată companiei Zoox a reprezentat prima decizie de acest tip pentru industria serviciilor de transport autonom.