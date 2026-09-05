Bateriile mașinilor electrice, puse la încercare: modelele care au păstrat cel mai mult din capacitatea inițială

Bateriile mașinilor electrice se degradează în timp, însă ritmul în care își pierd capacitatea diferă considerabil de la un model la altul și chiar între exemplare ale aceluiași model. Datele unui amplu studiu internațional arată că, în primii 50.000 de kilometri, niciunul dintre cele 20 de modele analizate nu a înregistrat o scădere mediană a stării de sănătate a bateriei, cunoscută drept SoH, de peste 10%.

Analiza a urmărit inclusiv legătura dintre dimensiunea bateriei și degradare, precum și efectul obiceiurilor de încărcare asupra capacității disponibile. Rezultatele indică faptul că vehiculele echipate cu baterii mai mici tind să necesite încărcări mai frecvente, ceea ce poate influența în timp nivelul de degradare.

Studiul a fost realizat de compania austriacă AVILOO, specializată în diagnosticarea bateriilor pentru vehicule electrice. Firma a centralizat peste 500.000 de teste privind starea de sănătate a bateriilor, realizate între 2022 și 2026 în America de Nord și de Sud, Asia, Australia și Europa.

Datele provin de la 20 dintre cele mai populare modele de vehicule electrice. Testele SoH arată cât din capacitatea inițială a bateriei mai este disponibilă. Astfel, o baterie cu un SoH de 80% mai poate furniza 80% din capacitatea de autonomie maximă pe care o avea la începutul vieții sale.

Rezultatele AVILOO indică o durată de viață a bateriilor mai mare decât ar putea sugera percepția potrivit căreia acestea se uzează rapid. Totodată, datele evidențiază diferențe importante între modelele analizate, dar și între mașini identice ca model.

„Da, bateriile vehiculelor electrice îmbătrânesc mai greu decât sugerează mitul „se uzează repede”, dar acesta nu este cel mai util lucru pe care vi-l spune acest raport”, a declarat CEO-ul AVILOO, Marcus Berger. „Ceea ce contează este că starea bateriei variază semnificativ între modele și chiar mai mult între mașinile individuale ale aceluiași model.

Potrivit analizei, dimensiunea bateriei poate avea un rol important în ritmul de degradare. Mașinile echipate cu acumulatori mai mici au avut, în general, niveluri mai ridicate de degradare după parcurgerea unei distanțe de peste 50.000 de kilometri.

Nissan Leaf (ZE1) și Renault Zoe se numără printre modelele care au înregistrat cele mai mari niveluri de degradare în această categorie. La 50.000 de kilometri, Leaf a avut un SoH mediu de 91,23%, în timp ce Renault Zoe a ajuns la 91,64%.

Explicația oferită de datele studiului este legată, în parte, de frecvența încărcărilor. O baterie de capacitate mai mică trebuie alimentată mai des pentru a asigura aceeași utilizare a mașinii, iar ciclurile repetate de încărcare contribuie la uzura acumulatorului și la reducerea treptată a capacității totale.

La polul opus se află Hyundai Ioniq 5, disponibil cu baterii care depășesc 80 kWh. Modelul a înregistrat cel mai ridicat SoH median dintre mașinile analizate la pragul de 50.000 de kilometri, ajungând la 97,13%.

Dimensiunea bateriei nu explică însă toate rezultatele. Tesla Model Y, care s-a aflat mult timp printre cele mai bine vândute mașini electrice din Marea Britanie și din lume, a avut rezultate mai slabe decât alte modele cu baterii de capacitate mare.

Modelul Y a obținut un SoH mediu de 94,42% la 50.000 de kilometri, în timp ce Tesla Model 3, cu o baterie mai mică, a ajuns la 93,77%. Rezultatele diferă de cele prezentate în propriile studii ale Tesla, potrivit cărora bateriile automobilelor sale ar avea nevoie de aproximativ 20 de ani și 320.000 de kilometri pentru a pierde 15% din capacitate.

Compania a recunoscut însă pentru Auto Express că șoferii pot observa o „scădere inițială” a SoH în primele câteva mii de kilometri, după care ritmul de degradare se reduce.

O altă observație importantă a studiului AVILOO este diferența dintre exemplarele aceluiași model. Nissan Leaf a prezentat cea mai mare variație dintre mașinile analizate, valorile SoH la 50.000 de kilometri fiind cuprinse între 85,41% și 95,31%. Diferențele au devenit și mai pronunțate odată cu creșterea kilometrajului.

Volkswagen ID.4, un alt model electric răspândit pe piețele analizate, a prezentat o variație a SoH de 11-14% la kilometraje mai mari. Volkswagen a explicat că diferențele dintre mașini pot fi influențate de mai mulți factori.

„Este influențat de o gamă largă de factori, inclusiv comportamentul de încărcare, modelele de utilizare, clima și starea software-ului, astfel încât rezultatele individuale ale vehiculelor vor varia în mod natural”, a declarat un purtător de cuvânt al VW.

Diferențele dintre două exemplare ale aceluiași model pot avea efect direct asupra autonomiei disponibile și asupra valorii de piață a vehiculului. În cazul unei mașini electrice rulate, simpla cunoaștere a modelului și a kilometrajului nu oferă, prin urmare, o imagine completă asupra stării bateriei.

Berger a evidențiat această diferență între vehiculele individuale: „O diferență de zece sau cincisprezece procente în starea de funcționare reprezintă o diferență reală în ceea ce privește autonomia, valoarea unei mașini și valoarea pe care te poți baza. Pur și simplu nu poți ști unde se situează mașina ta în acest interval fără să o testezi”.

Raportul AVILOO a fost publicat după un studiu realizat în Marea Britanie de firma de diagnosticare Generational. Compania a raportat un SoH mediu de 95% pentru bateriile vehiculelor electrice analizate pe piața britanică. CEO-ul Generational, Oliver Phillpott, a descris această valoare drept „mult mai bun decât mulți consumatori și părți interesate din industrie au fost făcuți să creadă”.

Datele au apărut și pe fondul solicitărilor venite din partea unor reprezentanți ai industriei pentru introducerea unor verificări și certificate privind starea bateriilor la vehiculele electrice second-hand. Aceste documente ar putea furniza cumpărătorilor informații suplimentare despre capacitatea rămasă a acumulatorului.

Bateriile sunt, de regulă, acoperite de garanție până când starea lor de sănătate scade sub un anumit nivel, cel mai frecvent situat între 70% și 80%. În același timp, acumulatorul reprezintă o componentă importantă din valoarea totală a unui vehicul electric, ceea ce face ca informațiile despre starea sa să fie relevante pentru piața mașinilor rulate.

Ben Nelmes, director executiv al firmei independente de cercetare în transporturi New AutoMotive, a descris verificările privind starea bateriilor drept „o reformă practică și proporțională, care ar consolida încrederea consumatorilor fără a necesita scheme de subvenționare costisitoare”.