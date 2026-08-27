Panourile solare de balcon schimbă regulile în Marea Britanie. Cât costă sistemele care se conectează la priză

Panourile solare de balcon, care pot fi conectate direct la o priză standard, vor fi comercializate în Marea Britanie pentru prima dată începând de joi. Sistemele sunt destinate gospodăriilor care nu pot instala panouri solare pe acoperiș și oferă posibilitatea producerii de energie electrică pentru consumul propriu.

Primele sisteme vor ajunge în magazinele unor mari retaileri britanici, iar Argos va începe vânzarea în această săptămână. Amazon, Currys, B&Q și Screwfix sunt așteptați să introducă, la rândul lor, astfel de produse în următoarele săptămâni.

Prețurile pentru panourile solare conectabile la priză vor fi cuprinse între aproximativ 400 și 500 de lire sterline, în funcție de capacitatea sistemului.

Produsele sunt concepute în special pentru persoanele care locuiesc în apartamente sau în case închiriate și nu au acces la un acoperiș pe care să poată fi instalată o instalație solară convențională, potrivit celor relatate de The Guardian.

Sistemele sunt deja utilizate pe scară largă în țări precum Spania și Germania, unde sunt cunoscute sub denumirea de „Balkonkraftwerk”, expresie care desemnează o centrală electrică de balcon. Panourile pot fi amplasate pe balcon, terasă, acoperișul unui șopron sau într-un alt spațiu exterior potrivit.

Electricitatea produsă de panouri este transmisă direct în circuitul electric al locuinței printr-o priză standard. Astfel, energia generată poate fi folosită pentru alimentarea aparatelor electrocasnice, reducând cantitatea de energie care trebuie cumpărată de la rețea.

În Marea Britanie, sistemele care urmează să fie comercializate vor avea o putere de până la 800 de wați. Dimensiunea acestora reprezintă aproximativ o cincime din cea a unei instalații solare obișnuite montate pe acoperișul unei locuințe.

Din cauza dimensiunilor și capacității mai reduse, aceste sisteme nu pot produce suficientă energie pentru alimentarea integrală a unei locuințe. Potrivit informațiilor prezentate, un sistem ar putea însă permite unei gospodării medii să reducă factura anuală de electricitate cu până la 110 lire sterline.

Valoarea economiilor nu va fi aceeași pentru toate gospodăriile. Cantitatea de energie produsă depinde de mai mulți factori, inclusiv de orientarea panourilor și de condițiile meteorologice din fiecare zi.

Un alt element important este momentul în care energia este consumată. Pentru că bateriile reîncărcabile nu sunt incluse în noua legislație care permite comercializarea sistemelor solare conectabile la rețea, gospodăriile trebuie să poată utiliza energia produsă atunci când aceasta este generată.

De exemplu, utilizarea mașinii de spălat sau a mașinii de spălat vase în perioadele cu soare poate permite consumarea unei cantități mai mari din energia produsă de panouri. În lipsa unei baterii care să stocheze energia, electricitatea generată în momentele în care nu există un consum suficient nu poate fi folosită ulterior în același mod.

Fiecare sistem solar trebuie înregistrat, astfel încât Operatorul Sistemului Energetic Național din Marea Britanie să poată evalua efectul cumulat al acestor instalații asupra necesarului de energie produsă pe bază de gaze sau importată.

Miatta Fahnbulleh, secretarul pentru energie, a declarat: „Energia solară conectabilă la rețea este o modalitate simplă și accesibilă pentru gospodării de a-și controla facturile la energie și de a începe să economisească imediat.”

Graham Biggart, directorul general al Argos, a declarat: „Prin creșterea accesibilității acestei tehnologii, oferim mai multă putere clienților noștri și îi ajutăm să exploreze modalități practice de a gestiona consumul de energie acasă.”

Emily Seymour, editor energetic la grupul de consumatori Which?, a atras atenția că sistemele de dimensiuni reduse produc mai puțină energie decât instalațiile solare convenționale montate pe acoperiș și nu sunt potrivite pentru orice locuință.

„Aceste sisteme mai mici vor genera mai puțină energie electrică decât sistemele solare convenționale de acoperiș și nu vor fi potrivite pentru fiecare locuință. Este posibil ca oamenii să aibă nevoie de autorizație de construire sau de acordul proprietarului clădirii înainte de a începe o achiziție, așa că va fi important să vă verificați propriile circumstanțe înainte de a face o achiziție”, a explicat Emily Seymour.

Seymour a evidențiat și aspectele legate de siguranță, în special compatibilitatea cu instalațiile electrice mai vechi și fixarea corespunzătoare a panourilor. Ea a adăugat: „Există, de asemenea, considerații importante privind siguranța, în special în ceea ce privește adecvarea sistemelor electrice mai vechi, montarea în siguranță a panourilor și posibilitatea ca oamenii să utilizeze incorect produsele sau echipamentele.”