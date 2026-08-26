Schimbare pe drumurile naționale din România. Noile sisteme instalate la trecerile de pietoni. Investiție de aproape 100 de milioane de lei
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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a finalizat în august 2026 un proiect destinat creșterii siguranței pe drumurile naționale care traversează localitățile. Investiția, cu o valoare totală de peste 98 de milioane de lei, a vizat iluminarea și semnalizarea trecerilor de pietoni, dar și modernizarea sistemelor existente prin introducerea unor soluții de telegestiune. Finanțarea a fost asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
CNAIR a finalizat proiectul pentru iluminarea trecerilor de pietoni
Proiectul „Creșterea siguranței rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum și optimizarea consumurilor la sistemele de iluminat existente prin echiparea cu sistem de telegestiune” a fost finalizat în luna august.
Investiția a avut drept obiectiv principal reducerea riscului de accidente pe drumurile naționale care traversează localități, în special în zonele în care pietonii traversează carosabilul.
Pentru realizarea proiectului, CNAIR, în calitate de beneficiar, și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat Contractul de Finanțare nr. 77/2025.
Finanțarea a fost acordată prin PNRR, Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4 – Transport sustenabil.
Sisteme moderne de iluminare și semnalizare la trecerile de pietoni
În cadrul investiției au fost instalate sisteme speciale de iluminare și semnalizare pentru trecerile de pietoni de pe drumurile naționale care traversează localități.
O parte dintre acestea sunt sisteme autonome, alimentate cu energie solară. Au fost utilizate corpuri de iluminat cu LED, stâlpi metalici, panouri fotovoltaice, acumulatori solari, controlere, instalații electrice și senzori.
Sistemele dispun și de senzori de conectivitate radio/wireless de tip Long Range Radio.
Soluțiile permit funcționarea autonomă a iluminatului, fără dependență de rețeaua convențională de energie electrică, precum și gestionarea mai eficientă a acestuia.
Vizibilitate mai bună pe timp de noapte
Una dintre principalele ținte ale proiectului a fost creșterea vizibilității pietonilor, în special pe timp de noapte.
Corpurile de iluminat instalate furnizează o lumină asimetrică, alb-neutru, concepută astfel încât carosabilul din zona trecerilor pentru pietoni să fie iluminat corespunzător.
Potrivit datelor tehnice prezentate în proiect, sistemele au fost proiectate pentru a funcționa în condiții variate de temperatură, au un grad de protecție de minimum IP65 și o durată de viață de cel puțin 10 ani.
Prin aceste investiții sunt urmărite atât creșterea vizibilității trecerilor și a pietonilor, cât și îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru șoferi.
Sisteme de telegestiune pentru iluminatul rutier
Proiectul nu s-a limitat la instalarea unor noi sisteme de iluminat. O altă componentă a vizat optimizarea infrastructurii existente prin implementarea soluțiilor de telegestiune.
Acestea permit un control și o monitorizare mai eficiente ale sistemelor de iluminat și adaptarea funcționării lor la condițiile de trafic și de mediu.
CNAIR urmărește astfel reducerea consumului de energie și a costurilor de exploatare și întreținere, concomitent cu îmbunătățirea eficienței energetice a infrastructurii rutiere.
Investiție de peste 98 de milioane de lei
Valoarea totală a proiectului se ridică la 98.165.770,72 lei.
Din această sumă, fondurile europene aferente PNRR reprezintă 81.128.736,13 lei, iar TVA-ul aferent este de 17.037.034,59 lei. Contribuția națională indicată pentru proiect este de zero lei.
Investiția a fost finalizată în august 2026, iar rezultatele urmărite sunt reducerea riscului de accidente și a numărului de victime, creșterea siguranței pietonilor și șoferilor, precum și reducerea consumurilor energetice asociate iluminatului rutier.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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