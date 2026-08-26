Maestrul spiritual Sadhguru vorbește despre efort fizic, hrana vie și echilibrul interior. O echipă din cadrul Isha Foundation va participa la Sense4FIT Summit 2026

Evenimentul Sense4FIT Summit, unul dintre cele mai mari festivaluri de fitness, sănătate și wellness din Europa de Est, își deschide porțile în weekendul 29–30 august la ROMEXPO, în București. Adunând peste 10.000 de participanți și peste 100 de experți internaționali, summitul propune o abordare holistică a stilului de viață sănătos.

În cadrul parteneriatului media derulat de Evenimentul Zilei și Capital, organizatorii au facilitat un interviu cu Sadhguru (Jaggi Vasudev) — yoghin, autor de bestselleruri New York Times, activist de mediu și fondator al organizației non-profit Isha Foundation.

Deși Sadhguru nu va fi prezent fizic în pavilionul de la ROMEXPO, acesta a pregătit un mesaj video special pentru participanți, iar o echipă din cadrul Isha Foundation va fi prezentă activ pe parcursul celor două zile de festival. Participarea vine în prelungirea prezenței sale recente în România, unde a vorbit pe scena festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca despre sănătatea mintală și despre aplicația gratuită de meditație Miracle of Mind, creată pentru a facilita echilibrul interior.

Întrebare: Pentru pasionații de sporturi de intensitate ridicată (pilates, antrenamente funcționale, fitness), cât de mult ajută activitatea fizică la eliberarea tensiunii? Cum se îmbină mișcarea cu meditația și yoga?

Sadhguru: ”Fitnessul nu înseamnă doar dezvoltare musculară. O condiție fizică completă trebuie să vizeze sistemul osos, musculatura, dar și funcționarea organelor interne, a energiei și a chimiei organismului. Starea de bine, anxietatea sau extazul sunt, la nivel biologic, forme de chimie. Corpul și mintea voastră funcționează ca o „supă chimică”. Prin yoga — care este o adevărată știință a lumii interioare — puteți schimba această chimie fundamentală, creând o stare naturală de beatitudine.

Yoga nu este un simplu exercițiu fizic. Dacă vă doriți doar fitness muscular, puteți înota, juca tenis sau alerga pe munte. Sănătatea fizică și mintală sunt doar efecte secundare ale practicii yoghine. Yoga nu reprezintă o soluție la stres, ci elimină sursa acestuia: odată ce nu mai generați stres din interior, nu mai aveți nevoie de un remediu pentru el.”

Întrebare: Cât de importantă este alimentația pentru susținerea meditației și a unei minți sănătoase?

Sadhguru: ”În sistemul yoghin, trupul și mintea nu sunt entități separate; creierul face parte integrantă din corp. De aceea, ceea ce introducem în organism influențează direct modul în care gândim și simțim. Pentru a vă menține vitalitatea și capacitatea de concentrare, corpul trebuie să se afle într-o stare de ușurință: Alimentele vii (vegetale proaspete): Este recomandat ca 30–40% din alimentație să fie compusă din fructe, legume crude și germeni. Acestea aduc un nivel superior de vitalitate.

Este recomandat ca 30–40% din alimentație să fie compusă din fructe, legume crude și germeni. Acestea aduc un nivel superior de vitalitate. Evitarea hranei ultra-procesate: Consumul de alimente procesate vechi (de peste o lună) creează inerție ( tamas ) în organism și încetinește procesele de regenerare celulară și neuronală.

Consumul de alimente procesate vechi (de peste o lună) creează inerție ( ) în organism și încetinește procesele de regenerare celulară și neuronală. Regula de o oră și jumătate: În cultura yoghină, mâncarea gătită este consumată ideal în cel mult 90 de minute de la preparare, înainte să acumuleze inerție care poate afecta funcțiile cognitive pe termen lung.”

Creșterea cazurilor de anxietate și depresie la nivel global este direct legată de sedentarism și de consumul excesiv de alimente lipsite de viață.

Întrebare: Ce le recomandați persoanelor care simt nevoia unei schimbări în viață, dar nu știu de unde să înceapă?

Sadhguru: ”Primul pas este definirea unei viziuni clare asupra a ceea ce contează cu adevărat pentru voi, fără a vă limita la circumstanțele actuale. Nu vă mulțumiți cu ceea ce pare ușor sau accesibil în prezent.

Stabiliți-vă cel mai înalt scop pe care îl puteți concepe.

Chiar și fără garanția că o viziune se va împlini imediat, simplul fapt de a trăi orientat către un ideal înalt este un proces eliberator și plin de bucurie.”

Pentru a vă clarifica mintea, este nevoie de puțină distanță între voi și propriile gânduri. În acest scop, aplicația gratuită Miracle of Mind oferă o tehnică simplă de meditație de 7 minute pe zi, concepută pentru a aduce stabilitate emoțională, claritate și echilibru în viața cotidiană.

Echipa Isha Foundation va fi prezentă la ROMEXPO pe 29 și 30 august, unde va oferi informații despre programele de Hatha Yoga tradițională (instruite de profesori acreditați de Sadhguru Gurukulam) și va ghida sesiuni introductive de meditație pentru participanții la summit.