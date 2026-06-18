Festivalul longevității și mișcării: Sense4FIT Summit 2026 transformă ROMEXPO într-un hub global de wellness

Bucureștiul se pregătește să devină epicentrul global al stilului de viață activ. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, aniversară, Sense4FIT Summit revine la ROMEXPO în perioada 29–30 august 2026. După succesul răsunător din 2025, când evenimentul a atras peste 20.000 de participanți, organizatorii ridică ștacheta: anul acesta, conceptul se transformă într-o experiență de festival unică, reunind 12 zone de activități, peste 260 de experți internaționali și mai mult de 200 de branduri de top.

Evenimentul Zilei, Capital și Doctorul Zilei se alătură, în calitate de parteneri media oficiali, celei de-a 5-a ediții a Sense4FIT Summit, susținând activ un proiect de importanță strategică pentru promovarea sănătății, a prevenției și a unui stil de viață activ în România. Într-o societate modernă unde longevitatea, medicina preventivă și performanța devin piloni fundamentali, cele trei publicații își unesc forțele pentru a aduce în atenția publicului larg atât oportunitățile de business din industria de wellness, cât și sfaturile experților, inovațiile din biohacking și soluțiile concrete pentru o viață echilibrată pe care acest hub global le generează la București.

Sense4FIT Summit 2026 nu este un simplu târg expozițional, ci o reuniune a celor mai mari nume din industriile de fitness, biohacking și mindfulness. Istoricul evenimentului include prezențe iconice precum Dorian Yates, Brandon Curry, Samson Dauda, Mike O’Hearn, alături de românii Andrei Deiu și Robert Florea. Ediția din acest an aduce însă conexiuni globale remarcabile:

Mindfulness & Yoga: Celebrul mistic Sadhguru va fi prezent printr-o intervenție online specială cu meditații ghidate, în timp ce Yash Yoga , deținătorul a 10 recorduri Guinness, va coordona activitățile fizice din zonă.

Longevitate & Biohacking: Renumitul expert american Gary Brecka va contribui printr-o intervenție online interactivă, oferind participanților cele mai noi strategii pentru optimizarea sănătății și încetinirea îmbătrânirii celulare.

Atmosfera summitului depășește formatul clasic al unei conferințe. Scenele masive, spectacolele de lasere, sistemele de lumini și muzica de fundal creează energia unui festival de muzică, unde publicul vine să învețe, să transpire și să evolueze.

Zonele Principale de Activitate Ce găsești acolo Fitness & Bodybuilding Interviuri și sesiuni de autografe cu legendele sportului. Mindfulness & Longevity Clase de Techno Yoga, Sound Healing și biohacking. Performance Areas Zone dedicate pentru Strongman, Calisthenics și Functional Training. Kids & Professional Area Spațiu special pentru copii și o zonă de networking pentru antreprenori.

În paralel, în Expo Area, peste 200 de branduri își vor prezenta cele mai noi tehnologii, suplimente nutritive, servicii și gadgeturi dedicate prevenției și performanței.

Răspunsul organizatorilor este un „Nu” categoric. Festivalul a fost conceput pentru a fi accesibil oricărei persoane care își dorește o viață mai conștientă și mai sănătoasă.

„Este pentru toți oamenii care aspiră la o viață activă, pentru cei care vor să implementeze schimbări concrete în alimentație și mișcare. Aici poți participa la clase de cycling, Zumba sau functional training, poți face fotografii cu sportivi celebri și poți testa soluții reale în zona de expo. Este o reuniune a celor care vor mai mult de la viață”, declară Antonio Enache, CEO Sense4FIT Summit.

Ediția aniversară din acest an marchează începutul unei expansiuni internaționale majore. Conceptul românesc de wellness urmează să fie exportat pe una dintre cele mai competitive piețe din lume. Pentru 2027, organizatorii au anunțat dezvoltarea în paralel a două mari festivaluri: unul de amploare în Europa de Est, la București, și cel de-al doilea în Statele Unite, pe plajele din Miami, ducând structura unică Sense4FIT Summit direct în fața publicului american.

Timp de două zile, Bucureștiul va respira energie globală, fitness și inovație medicală, reconfirmând faptul că sportul și prevenția au devenit noul nucleu cultural al societății moderne.