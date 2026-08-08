Regula pe care mulți români din străinătate nu o cunosc despre contribuțiile la pensie

Persoanele care au domiciliul în străinătate pot avea situații diferite în ceea ce privește plata contribuțiilor la sistemul public de pensii din România, în funcție de statutul lor de asigurat și de regulile aplicabile perioadelor lucrate în alte state.

Potrivit informațiilor privind sistemul public de pensii, asigurații pot fi cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, în perioada în care au, conform prevederilor legale, domiciliul sau reședința în România. Aceste reguli stabilesc condițiile în care o persoană poate participa la sistemul public de pensii și poate beneficia de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru persoanele care au desfășurat activitate profesională în România, dar care ulterior lucrează legal într-un alt stat membru, legislația europeană privind coordonarea sistemelor de securitate socială stabilește modul în care sunt luate în calcul perioadele de asigurare.

Persoanele care lucrează legal pe teritoriul altui stat membru nu trebuie să rămână asigurate în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reședință.

Această situație are la bază principiul totalizării perioadelor de asigurare pentru acordarea drepturilor de pensie. Astfel, perioadele de contribuție realizate în statele membre pot fi luate în considerare conform regulilor aplicabile pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Totuși, persoanele care au ales să încheie un contract de asigurare facultativă în România în perioada în care au lucrat legal într-un alt stat membru pot beneficia de valorificarea contribuțiilor plătite prin această formă de asigurare. Aceste contribuții vor fi luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă.

Românii care locuiesc pe teritoriul unui alt stat membru nu trebuie să se deplaseze în România pentru depunerea cererii de pensionare. Procedura poate fi realizată prin instituția de asigurări sociale din statul în care persoana are domiciliul.

Instituția respectivă va transmite documentele și va face demersurile necesare către instituția competentă din România pentru soluționarea cererii de pensie.

Astfel, persoanele care au domiciliul într-un alt stat membru pot solicita drepturile de pensie prin intermediul autorităților de asigurări sociale din țara de reședință, fără obligația unei deplasări în România pentru această procedură.

Reglementările privind coordonarea sistemelor de securitate socială urmăresc stabilirea drepturilor de pensie pentru persoanele care au acumulat perioade de asigurare în mai multe state, prin colaborarea dintre instituțiile competente.