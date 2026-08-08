Ai datorii la ANAF? Cum verifici gratuit, online, situația fiscală în doar câteva minute

Poți avea datorii la ANAF fără să știi, iar consecințele pot apărea exact când ai nevoie de un document important, vrei să vinzi un imobil sau să obții un credit. Din fericire, verificarea situației fiscale durează doar câteva minute și poate fi făcută integral online, fără drumuri la ghișeu.

Mulți români află că au datorii la ANAF abia în momentul în care solicită un document oficial. În prezent, situația fiscală poate fi verificată rapid, online, fără deplasare la ghișeu, prin platformele digitale puse la dispoziție de instituțiile publice. Fiscul oferă servicii care permit consultarea debitelor, a istoricului plăților și a documentelor emise, astfel încât eventualele restanțe să poată fi identificate înainte de a genera dobânzi și penalități.

Digitalizarea serviciilor fiscale a redus semnificativ numărul situațiilor în care contribuabilii sunt nevoiți să se prezinte la ghișeu. Cu toate acestea, autoritățile recomandă utilizarea exclusivă a platformelor oficiale și contactarea instituției competente dacă apar diferențe între informațiile afișate și situația fiscală reală.

Persoanele fizice își pot verifica obligațiile fiscale prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), platforma electronică pusă la dispoziție de Fisc. După autentificare, utilizatorii pot consulta obligațiile de plată înregistrate pe numele lor, documentele emise de ANAF și notificările transmise de instituție. Tot prin SPV pot solicita diverse documente, inclusiv certificatul de atestare fiscală, care confirmă dacă există sau nu datorii către bugetul de stat.

Emiterea certificatului de atestare fiscală și administrarea creanțelor sunt reglementate de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actul normativ care stabilește drepturile și obligațiile contribuabililor în relația cu ANAF. Potrivit informațiilor publicate de autorități, eliberarea certificatului de atestare fiscală este gratuită.

Cel mai important document care arată oficial dacă o persoană are obligații fiscale este certificatul de atestare fiscală. Acesta reflectă situația fiscală la data emiterii și indică dacă există datorii către bugetul de stat sau către bugetul local, valoarea acestora, dacă sunt restante ori scadente și, după caz, confirmă faptul că persoana nu are obligații fiscale de plată. Cu alte cuvinte, certificatul poate atesta atât existența unor debite, cât și lipsa acestora.

Certificatul de atestare fiscală este solicitat frecvent în cazul tranzacțiilor imobiliare, accesării unor credite sau finanțări, participării la licitații publice și în numeroase alte proceduri administrative în care este necesară dovedirea situației fiscale. Pentru creanțele administrate de ANAF, documentul poate fi obținut în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, iar eliberarea sa este gratuită. Cererea poate fi depusă inclusiv online, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV).

În ceea ce privește taxele și impozitele locale, fiecare primărie eliberează propriul certificat de atestare fiscală, care reflectă situația obligațiilor către bugetul local. Documentul arată dacă proprietarul are sau nu restanțe la plata impozitelor și taxelor locale și este necesar, de exemplu, la vânzarea unui imobil sau a unui autovehicul.

Neverificarea situației fiscale poate avea consecințe importante. Neplata obligațiilor până la termenele stabilite atrage calcularea de dobânzi și penalități de întârziere, în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Totodată, existența unor restanțe poate împiedica obținerea unor documente fiscale sau finalizarea anumitor proceduri administrative, iar în cazurile prevăzute de lege, creanțele restante pot fi recuperate prin executare silită.

Pentru a verifica online dacă ai datorii la ANAF este necesar să deții un cont în Spațiul Privat Virtual (SPV), serviciul electronic gratuit pus la dispoziție de Fisc.

Contul poate fi creat direct pe site-ul ANAF, prin completarea formularului de înregistrare. Identitatea utilizatorului poate fi confirmată prin intermediul sistemului național de identitate digitală ROeID, cu un certificat digital calificat sau prin alte metode de identificare acceptate de ANAF, în funcție de categoria contribuabilului.

După validarea contului, utilizatorul primește acces la serviciile electronice oferite de ANAF. Prin intermediul SPV pot fi consultate obligațiile fiscale, declarațiile depuse, deciziile emise de instituție și notificările transmise de administrația fiscală, toate fiind disponibile într-un singur cont, accesibil online.