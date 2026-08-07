De ce ajung copiii mai des în fața ecranelor. Cercetătorii au identificat factorul decisiv
SURSA FOTO: Dreamstime - copii dependenți de telefoane mobile
Tabletele și telefoanele au devenit o soluție rapidă pentru mulți părinți atunci când copiii sunt agitați sau apar conflicte în familie. Un nou studiu arată însă că decizia de a le oferi un ecran ține mai mult de nivelul de stres al adulților decât de comportamentul copiilor.
Stresul părinților influențează mai mult timpul petrecut de copii în fața ecranelor decât comportamentul acestora
O cercetare realizată în 2025 de o doctorandă în psihologie clinică pentru copii și adolescenți arată că părinții care se confruntă cu un nivel ridicat de stres sunt mai predispuși să folosească tabletele și alte dispozitive pentru a-și liniști copiii.
Potrivit studiului, decizia de a pune o tabletă în mâna copilului într-un moment tensionat depinde mai puțin de comportamentul acestuia și mai mult de cât de greu îi este părintelui să gestioneze situația respectivă.
Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 822 de părinți din Statele Unite care au copii cu vârste între 4 și 8 ani, transmite The Independent.
Aproape 70% dintre părinți spun că gestionarea tehnologiei este o sursă importantă de stres
Autorii studiului arată că ecranele au devenit parte din viața de zi cu zi a familiilor. Aproape toți copiii din SUA folosesc zilnic dispozitive cu ecran, iar 42% dintre copiii cu vârste între 2 și 4 ani au propria tabletă.
Academia Americană de Pediatrie recomandă ca micuții între 18 luni și 2 ani să nu utilizeze singuri dispozitive media, iar copiii între 2 și 5 ani să petreacă mai puțin de o oră pe zi în fața ecranelor. În practică, însă, majoritatea copiilor depășesc aceste recomandări.
Într-un sondaj național realizat în 2020, aproape 70% dintre părinți au declarat că gestionarea utilizării tehnologiei și a rețelelor sociale de către copii reprezintă una dintre principalele surse de stres asociate rolului de părinte.
Cercetarea arată că stresul personal reduce limitele impuse pentru utilizarea ecranelor
Participanții la studiu au evaluat nivelul propriului stres, comportamentul copiilor și modul în care gestionează timpul petrecut de aceștia în fața ecranelor.
Cercetătorii au analizat trei tipuri de stres: stresul cauzat de propriile dificultăți ale părinților, stresul generat de relația părinte-copil și stresul provocat de comportamentul dificil al copilului.
Rezultatele au arătat că părinții care treceau prin dificultăți personale stabileau mai rar limite privind utilizarea ecranelor, indiferent de comportamentul copilului.
În același timp, cei care considerau că temperamentul sau comportamentul copilului este dificil erau mai predispuși să folosească tableta sau telefonul pentru a evita conflictele sau pentru a calma situația.
În schimb, stresul legat strict de relația dintre părinte și copil nu a fost asociat cu o utilizare mai frecventă a ecranelor.
Specialiștii recomandă reguli stabilite din timp pentru utilizarea dispozitivelor
Autorii cercetării consideră că stabilirea din timp a unor reguli poate reduce presiunea resimțită de părinți în momentele tensionate.
Printre recomandări se numără elaborarea unui plan privind utilizarea dispozitivelor în familie, stabilirea unor intervale sau zone fără ecrane, precum masa sau perioada dinaintea somnului, precum și limitarea aplicațiilor și programelor pe care copiii le pot folosi.
Cercetătorii recomandă ca, acolo unde este posibil, copiii să fie implicați în stabilirea acestor reguli, astfel încât deciziile să fie luate într-un moment calm, nu atunci când familia se confruntă deja cu o situație stresantă.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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