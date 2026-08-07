De ce ajung copiii mai des în fața ecranelor. Cercetătorii au identificat factorul decisiv

Tabletele și telefoanele au devenit o soluție rapidă pentru mulți părinți atunci când copiii sunt agitați sau apar conflicte în familie. Un nou studiu arată însă că decizia de a le oferi un ecran ține mai mult de nivelul de stres al adulților decât de comportamentul copiilor.

O cercetare realizată în 2025 de o doctorandă în psihologie clinică pentru copii și adolescenți arată că părinții care se confruntă cu un nivel ridicat de stres sunt mai predispuși să folosească tabletele și alte dispozitive pentru a-și liniști copiii.

Potrivit studiului, decizia de a pune o tabletă în mâna copilului într-un moment tensionat depinde mai puțin de comportamentul acestuia și mai mult de cât de greu îi este părintelui să gestioneze situația respectivă.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 822 de părinți din Statele Unite care au copii cu vârste între 4 și 8 ani, transmite The Independent.

Autorii studiului arată că ecranele au devenit parte din viața de zi cu zi a familiilor. Aproape toți copiii din SUA folosesc zilnic dispozitive cu ecran, iar 42% dintre copiii cu vârste între 2 și 4 ani au propria tabletă.

Academia Americană de Pediatrie recomandă ca micuții între 18 luni și 2 ani să nu utilizeze singuri dispozitive media, iar copiii între 2 și 5 ani să petreacă mai puțin de o oră pe zi în fața ecranelor. În practică, însă, majoritatea copiilor depășesc aceste recomandări.

Într-un sondaj național realizat în 2020, aproape 70% dintre părinți au declarat că gestionarea utilizării tehnologiei și a rețelelor sociale de către copii reprezintă una dintre principalele surse de stres asociate rolului de părinte.

Participanții la studiu au evaluat nivelul propriului stres, comportamentul copiilor și modul în care gestionează timpul petrecut de aceștia în fața ecranelor.

Cercetătorii au analizat trei tipuri de stres: stresul cauzat de propriile dificultăți ale părinților, stresul generat de relația părinte-copil și stresul provocat de comportamentul dificil al copilului.

Rezultatele au arătat că părinții care treceau prin dificultăți personale stabileau mai rar limite privind utilizarea ecranelor, indiferent de comportamentul copilului.

În același timp, cei care considerau că temperamentul sau comportamentul copilului este dificil erau mai predispuși să folosească tableta sau telefonul pentru a evita conflictele sau pentru a calma situația.

În schimb, stresul legat strict de relația dintre părinte și copil nu a fost asociat cu o utilizare mai frecventă a ecranelor.

Autorii cercetării consideră că stabilirea din timp a unor reguli poate reduce presiunea resimțită de părinți în momentele tensionate.

Printre recomandări se numără elaborarea unui plan privind utilizarea dispozitivelor în familie, stabilirea unor intervale sau zone fără ecrane, precum masa sau perioada dinaintea somnului, precum și limitarea aplicațiilor și programelor pe care copiii le pot folosi.

Cercetătorii recomandă ca, acolo unde este posibil, copiii să fie implicați în stabilirea acestor reguli, astfel încât deciziile să fie luate într-un moment calm, nu atunci când familia se confruntă deja cu o situație stresantă.