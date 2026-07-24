Pleci în vacanță cu copilul? Greșeala care îi oprește pe mulți părinți la frontieră. Când este obligatoriu pașaportul

Planifici o vacanță în străinătate cu copilul? O singură confuzie legată de documentele de călătorie îți poate strica plecarea chiar în aeroport. Mulți părinți cred că certificatul de naștere este suficient sau că Spațiul Schengen elimină nevoia actelor. Iată ce documente sunt obligatorii și când pașaportul nu mai este necesar.

Copiii sub 14 ani au nevoie întotdeauna de pașaport? Certificatul de naștere este suficient? Începând cu anul 2025, părinții pot solicita eliberarea unei cărți electronice de identitate și pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani. Dacă minorul deține acest document și călătorește într-un stat care îl acceptă ca document de călătorie, pașaportul nu mai este obligatoriu. Cu toate acestea, în practică, cei mai mulți copii continuă să călătorească pe baza pașaportului, fie pentru că nu au încă o carte electronică de identitate, fie pentru că țara de destinație impune prezentarea pașaportului.

De exemplu, dacă un copil de șase ani merge în vacanță în Grecia și are un pașaport valabil, poate călători fără probleme. În schimb, dacă deține o carte electronică de identitate, aceasta este suficientă pentru intrarea în Grecia, deoarece autoritățile elene acceptă cartea de identitate românească drept document de călătorie.

În schimb, certificatul de naștere nu poate fi folosit pentru trecerea frontierei. Deși acesta dovedește identitatea copilului, nu are valoare de document de călătorie. Este o confuzie frecventă, mai ales în rândul părinților care pleacă pentru prima dată în străinătate cu un bebeluș și presupun că certificatul de naștere este suficient dacă minorul călătorește împreună cu unul dintre părinți.

Potrivit legislației, indiferent dacă are două luni, doi ani sau doisprezece ani, fiecare copil trebuie să dețină propriul document de călătorie. Acesta poate fi un pașaport sau, după caz, o carte electronică de identitate, dacă destinația recunoaște acest document pentru intrarea pe teritoriul său.

În ce țări este suficientă cartea de identitate și unde este obligatoriu pașaportul? Aderarea completă a României la spațiul Schengen i-a făcut pe mulți părinți să creadă că documentele de călătorie nu mai sunt necesare pentru deplasările în Europa. În realitate, Schengen elimină controalele sistematice la frontierele interne dintre statele participante, însă nu modifică documentele cu care cetățenii români pot călători. Fiecare stat decide ce documente acceptă pentru intrarea pe teritoriul său.

În cazul unei vacanțe într-un stat al Uniunii Europene care recunoaște cartea de identitate românească drept document de călătorie, precum Grecia, Italia, Spania, Franța, Germania, Austria sau Portugalia, copilul poate călători folosind cartea electronică de identitate, dacă deține un astfel de document. Aceeași regulă se aplică și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția, state care fac parte din spațiul european de liberă circulație și acceptă cartea de identitate românească pentru trecerea frontierei. Astfel, pentru multe destinații europene, pașaportul nu este necesar dacă minorul are o carte electronică de identitate valabilă.

Situația este diferită în cazul călătoriilor în state care nu acceptă cartea de identitate românească drept document de călătorie. De exemplu, pentru o vacanță în Regatul Unit, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Tunisia, Statele Unite ale Americii sau Canada, copilul trebuie să dețină un pașaport valabil. Înainte de plecare, este recomandat ca părinții să verifice condițiile de intrare publicate de Ministerul Afacerilor Externe, deoarece regulile pot fi modificate, iar unele state solicită ca pașaportul să fie valabil încă trei sau chiar șase luni de la data intrării pe teritoriul lor.

În ceea ce privește documentele de călătorie, cartea electronică de identitate poate fi utilizată pentru ieșirea din România doar în statele care acceptă cartea de identitate românească. În schimb, cartea de identitate simplă este valabilă exclusiv pe teritoriul României și nu poate fi folosită pentru călătorii în străinătate. Pașaportul simplu electronic este acceptat în toate statele care solicită acest document, iar pașaportul simplu temporar poate fi, de asemenea, utilizat, însă este recomandată verificarea condițiilor de intrare în țara de destinație. Certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate fi folosit pentru trecerea frontierei.

În fiecare sezon estival, Poliția de Frontieră atrage atenția asupra unor greșeli frecvente care pot întârzia sau chiar împiedica ieșirea unui copil din țară. Una dintre cele mai întâlnite situații este confuzia dintre tipurile de acte de identitate, mulți părinți crezând că orice carte de identitate poate fi folosită ca document de călătorie. Certificatul de naștere este adesea confundat cu un document care permite trecerea frontierei, deși acesta nu are această valoare.

O altă greșeală este verificarea documentelor abia în ajunul plecării, când părinții descoperă că pașaportul sau cartea electronică de identitate au expirat. În plus, mulți nu consultă din timp condițiile de intrare în statul de destinație, iar documentele necesare persoanei care însoțește minorul sunt pregătite în ultimul moment, ceea ce poate crea probleme la frontieră.

Pentru a evita astfel de situații, este recomandat ca, înainte de plecare, părinții să verifice că minorul deține un document de călătorie valabil și că acesta este acceptat în statul în care urmează să călătorească. Totodată, este important să se asigure că pașaportul sau cartea electronică de identitate nu au expirat și să consulte condițiile de intrare publicate pe site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe. Dacă minorul este însoțit de o altă persoană decât părinții sau dacă legea impune documente suplimentare, acestea trebuie pregătite din timp pentru a evita orice neplăceri la trecerea frontierei.