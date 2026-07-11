Tot ce trebuie să știi despre alocația de stat pentru copii în 2026. Ce situații pot influența acordarea alocației

Alocația de stat pentru copii este un drept de care beneficiază milioane de familii din România, însă puțini părinți cunosc toate regulile care îi pot afecta plata. De la documentele necesare și acordarea retroactivă până la situațiile în care alocația poate fi suspendată, iată ce trebuie să știi în 2026.

Alocația de stat pentru copii este unul dintre cele mai importante beneficii sociale acordate de statul român și reprezintă un sprijin financiar constant pentru multe familii. Acest drept este universal, ceea ce înseamnă că nu depinde de veniturile părinților. Cu toate acestea, există încă numeroase întrebări legate de condițiile de acordare, valoarea alocației și procedura de obținere.

În anul 2026, regulile generale privind acordarea alocației rămân, în mare parte, neschimbate. Totuși, este important ca părinții să cunoască principalele prevederi pentru a evita întârzieri în plata drepturilor sau pierderea unor sume care li se cuvin.

Alocația de stat este reglementată de Legea nr. 61/1993 și se acordă tuturor copiilor fără discriminare. Beneficiază de acest drept copiii cetățeni români cu vârsta de până la 18 ani. De asemenea, alocația continuă să fie acordată și tinerilor care au împlinit 18 ani, dacă urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la finalizarea studiilor. Pot beneficia de alocație și copiii cetățenilor străini sau ai persoanelor fără cetățenie, cu condiția să locuiască legal în România împreună cu părinții.

Deși alocația este un drept al copilului, plata se face către unul dintre părinți sau către reprezentantul său legal. În practică, banii sunt încasați de părintele care are copilul în întreținere ori de persoana care îl îngrijește în mod legal, cum ar fi tutorele, părintele adoptator sau persoana căreia copilul i-a fost încredințat prin plasament.

Pentru acordarea alocației trebuie depusă o cerere însoțită de documentele necesare. În mod obișnuit, dosarul conține cererea tip, actele de identitate ale părinților, certificatul de naștere al copilului și certificatul de căsătorie sau livretul de familie actualizat. Dacă reprezentantul legal dorește ca plata să fie făcută într-un cont bancar, trebuie depus și un extras de cont. În anumite situații, autoritățile pot solicita documente suplimentare, precum hotărâri de adopție, acte privind tutela sau plasamentul ori documente care atestă existența unui handicap.

Este recomandat ca dosarul să fie complet și corect întocmit încă de la început, pentru a evita întârzierile în procesarea cererii. Documentele se depun la primăria de la domiciliul sau reședința reprezentantului legal al copilului. Ulterior, dosarul este transmis către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, instituția care verifică documentele și emite decizia de acordare a alocației.

Dreptul la alocație se stabilește începând cu luna următoare nașterii copilului. Totuși, plata efectivă începe din luna următoare depunerii cererii. Dacă solicitarea este depusă cu întârziere, alocația poate fi acordată retroactiv, însă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Alocația poate fi încasată prin transfer bancar sau prin mandat poștal, în funcție de opțiunea aleasă de reprezentantul legal al copilului.

Există și situații speciale în care regulile de acordare a alocației de stat pentru copii au anumite particularități. Totuși, acestea nu înseamnă întotdeauna că valoarea alocației este diferită.

Copiii cu dizabilități beneficiază de cea mai mare valoare a alocației, respectiv 719 lei pe lună. Această sumă se acordă indiferent de vârsta copilului, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Măsura are rolul de a sprijini familiile care se confruntă cu cheltuieli suplimentare generate de îngrijirea și nevoile speciale ale copiilor cu dizabilități.

În cazul familiilor monoparentale, alocația de stat nu este mai mare decât cea acordată copiilor din alte tipuri de familii. Alocația este un drept universal al copilului și se acordă în același cuantum, indiferent dacă acesta este crescut de unul sau de ambii părinți. Cu toate acestea, familiile monoparentale pot beneficia, în anumite condiții, de alte forme de sprijin social, care sunt acordate separat de alocația de stat.

Pentru copiii aflați în plasament, adopție sau tutelă, alocația este plătită persoanei care îi are în îngrijire, potrivit hotărârilor sau deciziilor legale. În aceste situații, reprezentantul legal al copilului este cel care exercită dreptul de a încasa alocația și răspunde de creșterea și întreținerea acestuia.

Legea prevede câteva aspecte importante care pot influența acordarea și plata alocației de stat pentru copii. De aceea, părinții sau reprezentanții legali trebuie să cunoască obligațiile pe care le au pentru a evita întreruperea plăților sau recuperarea unor sume încasate necuvenit.

În cazul în care alocația este achitată prin mandat poștal, plata poate fi suspendată dacă banii nu sunt ridicați timp de trei luni consecutive. Reluarea plății nu se face automat, ci numai după ce reprezentantul legal depune o solicitare în acest sens.

Părinții sau persoanele care au în grijă copilul sunt obligați să anunțe orice schimbare care poate influența acordarea alocației. Printre aceste situații se numără schimbarea domiciliului sau stabilirea în străinătate. Dacă aceste modificări nu sunt comunicate autorităților, iar alocația continuă să fie încasată fără a mai exista dreptul legal, sumele primite necuvenit vor fi recuperate potrivit legii.

Un alt aspect important este că alocația de stat nu este impozabilă și nu poate fi executată silit. Singura excepție este situația în care autoritățile constată că anumite sume au fost acordate fără temei legal și trebuie recuperate.