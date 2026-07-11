Cum îți poți verifica vechimea în muncă în 2026

Vrei să afli dacă toate perioadele lucrate îți sunt recunoscute la pensie? În 2026, verificarea vechimii în muncă se face online, în doar câteva minute. Orice eroare poate influența valoarea pensiei! Iată cum îți verifici stagiul de cotizare și care este vechimea minimă necesară pentru pensionare.

În 2026, verificarea vechimii în muncă și a stagiului de cotizare se realizează în mare parte online, fără drumuri la ghișee sau solicitarea unor adeverințe de la angajatori. Informațiile sunt centralizate în sistemele informatice ale statului, iar accesul la acestea este mai simplu datorită procesului de digitalizare.

Principala platformă utilizată este cea a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). După crearea unui cont personal, utilizatorii pot accesa secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”, unde pot verifica stagiile de cotizare, veniturile declarate și perioadele lucrate. În același timp, contribuțiile sociale pot fi consultate și prin Spațiul Privat Virtual (SPV) al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), unde sunt afișate sumele declarate și achitate de angajatori.

În ultimii ani, sistemele informatice ale CNPP și ANAF au fost integrate mai eficient, astfel încât datele privind contribuțiile și vechimea în muncă sunt actualizate constant. Pentru acces, este necesară crearea unui cont pe platforma CNPP, folosind datele personale, precum CNP-ul, numele și adresa de e-mail. Contul poate fi activat online, inclusiv prin intermediul ROeID sau al semnăturii electronice calificate, fără deplasare la sediul instituției.

După activarea contului, utilizatorii pot genera rapoarte detaliate privind stagiul de cotizare. Acestea pot fi consultate atât în format analitic, cu informații pentru fiecare lună lucrată, cât și în format sintetic, pe ani. Rapoartele includ numărul zilelor lucrate, veniturile realizate, punctajul de pensie și angajatorii care au declarat contribuțiile sociale. Documentele pot fi descărcate în format PDF și păstrate pentru utilizări ulterioare.

Vechimea în muncă, denumită oficial stagiu de cotizare, rămâne unul dintre cele mai importante criterii în stabilirea dreptului la pensie și a valorii acesteia. Cu cât stagiul de cotizare este mai mare și contribuțiile sunt mai consistente, cu atât pensia calculată poate fi mai avantajoasă.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 și aplicabilă și în 2026, stagiul minim de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani. Această condiție este valabilă atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Vechimea în muncă influențează în mod direct valoarea pensiei. Atât numărul anilor în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii, cât și nivelul veniturilor pentru care au fost plătite contribuțiile sociale sunt luate în calcul la stabilirea cuantumului pensiei. Cu cât perioada de cotizare este mai lungă și veniturile sunt mai mari, cu atât pensia poate fi mai ridicată. Vechimea în muncă poate avea efecte și asupra altor drepturi profesionale, precum acordarea sporului de vechime sau a unor zile suplimentare de concediu, în funcție de prevederile contractului individual sau colectiv de muncă.

Persoanele care își creează un cont pe platforma CNPP pot genera rapoarte detaliate privind activitatea profesională înregistrată în sistemul public de pensii. Aceste documente conțin informații despre perioadele lucrate, numărul zilelor de activitate, tipul contractului de muncă și condițiile în care s-a desfășurat activitatea, în măsura în care aceste date au fost declarate de angajatori.

Rapoartele includ și numele angajatorilor care au declarat contribuțiile sociale, veniturile brute lunare raportate, contribuțiile achitate, punctajul de pensie acumulat și vechimea totală în muncă, exprimată în ani, luni și zile. Aceste informații sunt utile și pentru identificarea eventualelor erori sau lipsuri din evidențe. Dacă anumite perioade de activitate nu apar în raport, este posibil să existe greșeli de raportare sau situații în care contribuțiile sociale nu au fost declarate ori plătite.

Specialiștii recomandă verificarea periodică a vechimii în muncă, deoarece eventualele neconcordanțe pot fi corectate din timp. În practică, astfel de proceduri pot dura mai multe luni și pot necesita prezentarea unor documente suplimentare obținute de la foști angajatori sau de la instituții publice.

Pentru perioadele lucrate înainte de aprilie 2001, informațiile sunt preluate din carnetele de muncă, care se află încă în proces de digitalizare. Din acest motiv, în anumite situații pot fi necesare adeverințe suplimentare eliberate de foștii angajatori pentru completarea evidențelor.

În prezent, vechimea în muncă poate fi verificată atât online, prin contul de pe platforma CNPP, cât și prin solicitarea unei adeverințe de stagiu de cotizare de la casa teritorială de pensii, în funcție de domiciliu. Documentul este eliberat pe baza unei cereri și a unei copii a actului de identitate. Totodată, salariații pot solicita o adeverință de vechime direct de la angajator, care are obligația legală de a o elibera în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

Este important de reținut că perioadele de muncă nedeclarată nu sunt luate în calcul la stabilirea vechimii în muncă. În lipsa contribuțiilor sociale declarate și achitate, aceste intervale nu apar în evidențele oficiale și nu sunt luate în considerare la stabilirea dreptului la pensie sau la calculul valorii acesteia.