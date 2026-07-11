Apple pornește un război juridic cu OpenAI. Ce informații ar fi ajuns la rivali

Apple a intentat un proces federal împotriva companiei OpenAI, acuzând existența unui presupus „tipar de furt” privind informații confidențiale legate de dezvoltarea produselor și activitățile interne ale companiei. Acțiunea în instanță a fost depusă vineri și vizează modul în care Apple susține că anumite date sensibile ar fi ajuns la compania de inteligență artificială.

Potrivit acuzațiilor formulate de Apple, cel puțin doi angajați cu experiență care au părăsit compania pentru a se alătura OpenAI ar fi transmis informații interne prin e-mailuri și ar fi contribuit la obținerea unor date considerate valoroase pentru dezvoltarea de produse.

Drew Pusateri, purtător de cuvânt al OpenAI, a declarat pentru BBC: „Nu avem niciun interes pentru secretele comerciale ale altor companii”.

Reprezentantul OpenAI a precizat că firma analizează plângerea depusă de Apple și a adăugat că este „concentrată pe construirea de tehnologii inovatoare care să ofere putere oamenilor de pretutindeni”. Un purtător de cuvânt al Apple a afirmat pentru BBC că procesul are la bază „dovezi semnificative”.

Procesul reprezintă o schimbare importantă în relația dintre Apple și OpenAI, compania care a dezvoltat chatbotul ChatGPT. În ultimii ani, cele două companii au colaborat în zona funcțiilor de inteligență artificială pentru dispozitivele Apple.

Tim Cook, directorul executiv al Apple, care se apropie de finalul mandatului său, a integrat ChatGPT pe dispozitivele companiei, pe fondul obiectivului Apple de a extinde funcțiile bazate pe inteligență artificială. În același timp, Apple a transferat în acest an mai multe funcții de inteligență artificială către modelele și instrumentele Gemini dezvoltate de Google.

Relațiile publice dintre conducerile celor două companii au fost anterior pozitive. După anunțul lui Cook privind retragerea sa, Sam Altman, cofondator și director executiv al OpenAI, l-a descris public drept „o legendă”, afirmând că este „foarte recunoscător pentru tot ceea ce a făcut”. În noua acțiune juridică, Apple susține însă că OpenAI ar fi aplicat o „strategie de extragere a informațiilor confidențiale ale Apple”.

Apple a inclus în proces și compania io Products, startup-ul de design fondat de Jony Ive, fost director executiv Apple cu o activitate îndelungată în cadrul companiei. OpenAI a achiziționat io Products anul trecut.

Printre persoanele acționate în instanță se află Chang Liu, inginer electrician senior care a lucrat timp de opt ani la Apple, și Tang Yew Tan, fost vicepreședinte de design pentru iPhone și Apple Watch, care a petrecut 24 de ani în companie. Tan ocupă în prezent funcția de director hardware al OpenAI.

Apple afirmă că accesul foștilor angajați la „proiecte sensibile, relații cu parteneri de încredere, tehnici de fabricație brevetate și produse nelansate” ar fi permis obținerea unor informații despre planurile și operațiunile sale de produs.

Compania susține, de asemenea, că în timpul proceselor de recrutare OpenAI ar fi încercat să obțină informații suplimentare de la angajații Apple care erau intervievați pentru posibile poziții.

Potrivit acuzațiilor din proces, intervievatorii OpenAI le-ar fi solicitat unor candidați să „aducă piese reale ca recuzită” de la Apple pentru a le prezenta în instanță. Apple a mai susținut că toate părțile implicate în proces „au acționat concertat, exploatând informațiile confidențiale ale Apple pentru a avansa eforturile OpenAI de a intra pe piața hardware-ului de consum”.

OpenAI se pregătește să lanseze primul său produs hardware, descris ca un tip de tastatură destinată utilizării cu instrumentele sale de inteligență artificială. Compania intenționează, de asemenea, să devină o societate listată la bursă.

În documentele depuse la instanță, Apple a afirmat că „abaterile OpenAI sunt normalizate și exemplificate de conducere” și că „afacerea sa hardware în curs de dezvoltare se bazează acum pe cele mai șubrede fundații, putrede până în miezul ei de dependența sa ilegală de secrete comerciale însușite ilegal”.

Apple a mai declarat că a încercat să discute aceste preocupări cu OpenAI în luna februarie, însă susține că demersurile sale nu au primit un răspuns. Compania solicită instanței să interzică OpenAI să obțină sau să utilizeze informațiile pe care le consideră confidențiale și cere acordarea unor despăgubiri financiare al căror cuantum nu a fost specificat.