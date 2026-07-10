Google schimbă regulile pentru reclamele online. Utilizatorii vor vedea dacă inteligența artificială a fost folosită

Google introduce la nivel global o nouă funcție de transparență pentru reclamele difuzate prin platforma Google Ads. Utilizatorii vor putea verifica dacă o reclamă a fost creată sau editată cu ajutorul inteligenței artificiale. Noua opțiune este disponibilă pentru anunțurile afișate în Search, YouTube și Discover și face parte din strategia companiei de a oferi mai multe informații despre conținutul publicitar.

Google anunță introducerea unor etichete dedicate utilizării inteligenței artificiale în reclamele distribuite prin Google Ads. Măsura vizează anunțurile afișate în rețelele Search, YouTube și Discover și urmărește să ofere utilizatorilor informații suplimentare despre modul în care au fost realizate materialele publicitare.

Potrivit unui anunț transmis vineri StartupCafe.ro, utilizatorii vor putea accesa aceste informații din panoul „My Ads Center” (Centrul meu de reclame), disponibil prin selectarea meniului reprezentat de cele trei puncte din colțul din dreapta sus al fiecărei reclame.

Noua secțiune, intitulată „How this ad was made”(Cum a fost creată această reclamă), va indica dacă reclama a fost creată sau editată cu ajutorul inteligenței artificiale. Astfel, utilizatorii vor avea la dispoziție informații suplimentare privind procesul de realizare a conținutului publicitar, într-un demers prin care compania încearcă să crească nivelul de transparență în utilizarea tehnologiilor generative. În anumite regiuni, eticheta privind utilizarea AI poate fi afișată și direct pe reclamă.

Google precizează că, atunci când o reclamă este creată cu ajutorul propriilor instrumente generative de inteligență artificială, eticheta va fi adăugată automat. În schimb, dacă materialul publicitar este realizat cu alte soluții AI, obligația de a declara utilizarea acestei tehnologii revine advertiserului în momentul încărcării reclamei în platformă.

Introducerea etichetelor dedicate inteligenței artificiale face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Google încearcă să ofere utilizatorilor mai multe informații despre reclamele pe care le văd și despre modul în care acestea sunt create.

Compania dezvoltă în ultimii ani mai multe instrumente de transparență pentru publicitate, iar „My Ads Center” (Centrul meu de reclame) permite deja utilizatorilor să afle cine promovează o reclamă, să gestioneze preferințele privind anunțurile afișate, precum și să raporteze sau să blocheze conținutul publicitar pe care îl consideră nepotrivit. Noua secțiune dedicată utilizării inteligenței artificiale extinde aceste informații și oferă un nivel suplimentar de claritate privind procesul de creare a reclamelor.

Măsura vine într-un context în care instrumentele de inteligență artificială generativă sunt folosite tot mai frecvent în industria publicității digitale. În paralel cu dezvoltarea acestor tehnologii, marile platforme încearcă să răspundă preocupărilor privind identificarea conținutului generat automat și să ofere utilizatorilor posibilitatea de a distinge între materialele realizate exclusiv de oameni și cele create sau modificate cu ajutorul AI.

Noua secțiune „How this ad was made” (Cum a fost creată această reclamă) este disponibilă la nivel global și va fi integrată în experiența utilizatorilor care accesează reclamele prin Google Search, YouTube și Discover. Implementarea marchează un nou pas al companiei în direcția unei publicități digitale mai transparente, pe măsură ce instrumentele bazate pe inteligență artificială devin tot mai prezente în procesul de creare a campaniilor de marketing.