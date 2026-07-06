Inteligența artificială schimbă locul de muncă. Angajații economisesc o zi de lucru pe săptămână

Utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă continuă să crească rapid la nivel global. Un nou studiu realizat de Boston Consulting Group arată însă că, deși angajații economisesc timp cu ajutorul acestor instrumente, multe organizații întâmpină dificultăți în transformarea acestor beneficii în rezultate concrete pentru afacere.

Potrivit raportului „AI at Work”, realizat pe baza răspunsurilor a aproape 12.000 de angajați din 14 țări și regiuni, 74% dintre angajații din categoria white-collar fără funcții de conducere folosesc în mod regulat instrumente bazate pe inteligență artificială.

Procentul este cu 23 de puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat cu un an în urmă, ceea ce evidențiază viteza cu care aceste tehnologii sunt adoptate în mediul profesional.

Mai mult de 40% dintre utilizatorii constanți ai inteligenței artificiale au declarat că economisesc cel puțin o zi întreagă de lucru în fiecare săptămână datorită acestor instrumente.

Cu toate acestea, raportul arată că multe companii nu au găsit încă metode eficiente pentru a valorifica timpul economisit de angajați, transmite Japan Times.

Autorii studiului au subliniat că discuția nu mai este despre înlocuirea oamenilor de către inteligența artificială, ci despre redefinirea contribuției umane în cadrul organizațiilor și despre modul în care liderii pot utiliza mai bine timpul câștigat prin automatizare.

Studiul arată că efectele inteligenței artificiale asupra locului de muncă sunt mai complexe decât se anticipa.

Aproape jumătate dintre respondenți au afirmat că petrec mai mult timp coordonând și verificând activitatea instrumentelor AI decât realizând efectiv sarcinile pentru care acestea sunt utilizate.

În același timp, aproximativ două treimi dintre utilizatorii frecvenți au declarat că inteligența artificială le-a îmbunătățit satisfacția profesională.

Pe de altă parte, 41% dintre respondenți au spus că utilizarea acestor tehnologii a crescut nivelul de solicitare mentală și volumul de informații pe care trebuie să le gestioneze.

Autorii studiului descriu această situație drept un „paradox al satisfacției”, în care inteligența artificială face munca mai eficientă și mai plăcută, dar în același timp poate genera presiuni suplimentare asupra angajaților.

Raportul evidențiază și creșterea utilizării agenților AI, adică sisteme capabile să execute sarcini și procese într-un mod mai autonom.

Aproximativ 30% dintre participanții la studiu au declarat că astfel de soluții sunt deja integrate în activitatea lor profesională, de peste două ori mai mulți decât în urmă cu un an.

De asemenea, peste 60% dintre respondenți consideră că agenții AI vor putea realiza cel puțin jumătate din activitățile lor profesionale în următorii trei ani.

Studiul evidențiază și diferențe importante între țări. Angajații din India, Brazilia și Africa de Sud au raportat niveluri de utilizare a inteligenței artificiale peste media globală, în timp ce utilizatorii din Statele Unite, Franța și Italia se situează sub această medie.

Concluzia principală a raportului este că simpla implementare a inteligenței artificiale nu garantează automat creșterea productivității sau a performanței economice.

Deși companiile investesc sute de miliarde de dolari în dezvoltarea și adoptarea tehnologiilor AI, transformarea beneficiilor în valoare măsurabilă depinde de modul în care organizațiile își adaptează procesele, competențele și strategiile de lucru.

Autorii studiului atrag atenția că perioada de entuziasm inițial asociată noilor tehnologii începe să se diminueze, iar companiile trebuie să dezvolte obiective clare și metode concrete prin care să utilizeze eficient timpul și resursele economisite prin inteligența artificială.