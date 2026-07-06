Motorină fără acciză. Legea care schimbă complet modul de cumpărare a combustibilului. Cine ar putea beneficia

Fermierii ar putea beneficia de un nou sistem de acordare a facilităților fiscale pentru motorina utilizată în agricultură, dacă o inițiativă legislativă depusă la Senat va fi adoptată. Proiectul propune eliminarea actualului mecanism de rambursare a accizei și înlocuirea acestuia cu unul prin care combustibilul destinat exclusiv activităților agricole să fie achiziționat direct fără acciză.

Inițiativa legislativă, depusă de deputatul neafiliat Gheorghe-Petru Pîclișan și susținută de alți 22 de parlamentari, prevede înființarea Programului Național „Motorină fără Acciză pentru Agricultura României”, precum și modificarea Codului Fiscal.

Potrivit inițiatorilor, noul mecanism ar reduce birocrația, ar îmbunătăți fluxul de numerar al fermelor și ar contribui la creșterea competitivității agriculturii românești.

În prezent, agricultorii achită motorina la prețul integral, inclusiv acciza, iar ulterior solicită recuperarea unei părți din această taxă prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Autorii proiectului consideră că acest sistem presupune blocarea unor sume importante și implică numeroase proceduri administrative.

În expunerea de motive se arată că noua soluție urmărește simplificarea întregului proces.

„Inițiativa legislativă urmărește înlocuirea actualelor mecanisme administrative bazate pe recuperarea ulterioară a unei părți din acciză cu un sistem simplificat, în cadrul căruia facilitatea fiscală este acordată direct la momentul achiziției combustibilului. Prin această soluție se urmărește eliminarea blocajelor financiare generate de necesitatea suportării integrale a costului combustibilului până la momentul rambursării, reducerea birocrației și creșterea eficienței utilizării resurselor publice.”

Proiectul introduce și conceptul de „Motorină Agricolă Marcată”, un tip de combustibil destinat exclusiv lucrărilor agricole, identificat prin markeri și coloranți fiscali speciali.

Dacă legea va intra în vigoare, fermierii nu vor mai solicita ulterior rambursarea accizei, ci vor putea cumpăra direct motorina fără această taxă.

„Inițiativa legislativă propune înlocuirea actualului sistem bazat pe rambursarea ulterioară a accizei cu un sistem simplificat și eficient, în cadrul căruia avantajul fiscal este acordat direct la momentul achiziției combustibilului. În acest mod, fermierii nu vor mai fi obligați să suporte din resurse proprii costul integral al accizei și să aștepte ulterior recuperarea sumelor prin proceduri administrative complexe.”

Dreptul de achiziție ar urma să fie acordat pe baza unui Certificat de Utilizator Agricol, emis de APIA, inclusiv în format electronic.

Conform proiectului, programul ar urma să fie accesibil unei game largi de beneficiari din sectorul agricol, printre care:

fermieri persoane fizice;

persoane fizice autorizate (PFA);

întreprinderi individuale și familiale;

cooperative agricole;

grupuri și organizații de producători;

societăți agricole și comerciale cu activitate agricolă;

organizații de îmbunătățiri funciare;

unități de cercetare și dezvoltare agricolă.

Cantitățile maxime de motorină fără acciză ar urma să fie stabilite anual prin hotărâre de Guvern, în funcție de suprafața exploatată, tipul culturilor, efectivele de animale, normele tehnologice de consum și activitățile de irigații.

Proiectul stabilește că motorina fără acciză va putea fi folosită exclusiv pentru lucrări agricole mecanizate, cultivarea terenurilor, zootehnie, horticultură, pomicultură, viticultură, piscicultură și irigații.

Utilizarea acestui combustibil în autoturisme, transport rutier comercial, activități industriale sau construcții ar urma să fie interzisă.

Respectarea regulilor ar urma să fie verificată de ANAF, APIA, Autoritatea Vamală Română, Ministerul Agriculturii și Poliția Română. Pentru folosirea ilegală a motorinei fără acciză, proiectul prevede amenzi între 15.000 și 150.000 de lei, confiscarea combustibilului, recuperarea accizei și excluderea din program pentru o perioadă de cinci ani în cazul repetării abaterilor.

Autorii proiectului susțin că motorina este unul dintre cele mai importante costuri pentru exploatațiile agricole.

„În funcție de specificul exploatației agricole și de tipul culturilor practicate, costurile cu combustibilul pot reprezenta între 15% și 30% din totalul cheltuielilor operaționale anuale. Pentru exploatațiile care utilizează sisteme de irigații, desfășoară activități zootehnice intensive sau exploatează suprafețe extinse de teren agricol, ponderea cheltuielilor cu combustibilul poate fi chiar mai mare.”

Potrivit inițiatorilor, acordarea facilității fiscale direct la achiziția combustibilului ar permite fermierilor să utilizeze mai eficient resursele financiare disponibile.