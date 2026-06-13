2 lei pentru fiecare litru de lapte ecologic. Producătorii ar putea primi un nou ajutor de stat

Producătorii de lapte ecologic din România ar putea beneficia de un nou sprijin financiar acordat de stat. Un proiect legislativ propune acordarea unui ajutor de minimis de 2 lei pentru fiecare litru de lapte ecologic certificat valorificat, măsura urmând să fie aplicată timp de trei ani.

Inițiatorii susțin că sectorul laptelui ecologic traversează o perioadă dificilă, în condițiile în care efectivele de vaci certificate ecologic s-au redus semnificativ în ultimul deceniu, iar România se află printre ultimele state din Uniunea Europeană la producția de lapte ecologic.

Potrivit proiectului legislativ, schema de ajutor de minimis ar urma să fie aplicată pe întreg teritoriul României și va susține producția de lapte ecologic certificat provenit de la bovine, bubaline, ovine și caprine crescute în sistem ecologic.

Valoarea sprijinului este stabilită la 2 lei pentru fiecare litru de lapte ecologic certificat și valorificat. Totuși, ajutorul nu poate depăși plafonul de 50.000 de euro pentru o întreprindere unică pe durata unei perioade de trei ani.

Beneficiarii pot fi persoane fizice care dețin atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice care desfășoară activități agricole.

Inițiatorii arată că, în prezent, sprijinul pentru agricultura ecologică este acordat în principal prin plăți pe suprafață sau prin scheme generale pentru sectorul zootehnic, fără a exista un mecanism care să recompenseze direct cantitatea de lapte ecologic produsă și comercializată.

Autorii proiectului subliniază că România dispune de aproximativ 200.000 de hectare de pășuni ecologice certificate, însă numărul animalelor certificate ecologic rămâne redus.

La nivelul anului 2024 existau aproximativ 14.000 de vaci de lapte ecologic certificate, comparativ cu aproximativ 23.000 de capete în anul 2014.

Potrivit inițiatorilor, această evoluție explică poziția slabă ocupată de România în clasamentul european privind producția de lapte ecologic.

Aceștia afirmă că România și Polonia se află printre ultimele state din Europa la acest capitol.

În același timp, productivitatea sectorului laptelui rămâne una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Datele Eurostat pentru anul 2024 indică un randament mediu de 3.540 kilograme de lapte pe vacă pe an în România, comparativ cu media europeană de 8.120 kilograme.

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, producătorii trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Exploatațiile trebuie să fie înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, iar animalele de la care provine laptele trebuie să fie înscrise în sistemul de agricultură ecologică.

De asemenea, fermierii trebuie să dețină documente justificative sau certificate ecologice emise de organisme de control autorizate și să poată demonstra trasabilitatea cantităților de lapte comercializate.

Nu vor putea beneficia de sprijin producătorii care fac obiectul unei decizii definitive de recuperare a unui ajutor de stat sau a unui ajutor de minimis.

Proiectul prevede și faptul că laptele aflat în perioada de conversie către sistemul ecologic nu este eligibil, cu excepția situațiilor în care legislația europeană și certificarea emisă permit comercializarea acestuia ca produs ecologic.

Pentru estimarea costurilor schemei, inițiatorii au utilizat efectivul de 14.035 vaci de lapte ecologic certificate și productivitatea medie națională de 3.540 litri pe cap de animal.

Pe baza acestor date, producția teoretică anuală de lapte ecologic este estimată la aproape 49,7 milioane de litri.

Aplicarea unui sprijin de 2 lei pentru fiecare litru ar genera un impact bugetar brut de aproximativ 99,3 milioane de lei anual, echivalentul a circa 19 milioane de euro.

Proiectul mai prevede că, dacă valoarea totală a cererilor eligibile depășește plafonul bugetar disponibil într-un an, cuantumul ajutorului va fi redus proporțional pentru toți beneficiarii.