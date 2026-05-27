Ministerul Finanțelor lansează programul „Diaspora Investește Acasă”. Românii din străinătate pot primi granturi de până la 200.000 de euro pentru afaceri în România

Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului „Diaspora Investește Acasă”, primul program guvernamental dedicat exclusiv românilor din diaspora care vor să investească în România și să deschidă afaceri locale. Programul are un buget total de 100 de milioane de euro și va permite acordarea unor granturi de până la 200.000 de euro pentru susținerea investițiilor realizate prin firme nou înființate de românii stabiliți în străinătate.

Programul dispune de un buget total de 100 de milioane de euro și va fi implementat prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, instituția responsabilă de acordarea, monitorizarea și plata granturilor.

Schema de sprijin face parte din strategia Ministerului Finanțelor privind stimularea investițiilor, dezvoltarea antreprenoriatului și consolidarea relațiilor economice dintre România și comunitățile românești din străinătate.

Prin programul „Diaspora Investește Acasă”, firmele nou înființate de români din diaspora vor putea beneficia de granturi care să acopere o parte importantă din valoarea creditelor de investiții.

Sprijinul financiar poate reprezenta până la 60% din valoarea creditului contractat, însă suma maximă acordată fiecărui beneficiar eligibil nu poate depăși 200.000 de euro.

Programul va fi derulat în perioada 2026–2029, în limita bugetului disponibil.

Valoarea minimă a unui credit de investiții eligibil este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă poate ajunge la 500.000 de euro.

Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că programul urmărește valorificarea experienței profesionale și a resurselor acumulate de românii care au lucrat sau au studiat în străinătate.

„Prin acest program ne propunem să transformăm experiența profesională, competențele și resursele românilor din diaspora într-un motor de dezvoltare economică pentru România.

Transmitem astfel un semnal că susținem inițiativa antreprenorială și investițiile realizate de românii care doresc să contribuie activ la dezvoltarea economiei naționale. Programul înseamnă investiții sustenabile, noi oportunități pentru comunitățile locale și crearea de locuri de muncă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Oficialii susțin că programul are rolul de a atrage în România capital financiar, experiență profesională și know-how acumulat de românii care au lucrat în alte state.

Programul este destinat start-up-urilor înființate de cetățeni români care au domiciliul sau reședința în străinătate și care îndeplinesc criteriile prevăzute în schema de ajutor de minimis.

Printre principalele condiții de eligibilitate se numără:

capitalul social al firmei trebuie să fie deținut majoritar de cetățeni români stabiliți în afara țării;

beneficiarii trebuie să fi avut domiciliul sau reședința în străinătate timp de minimum 12 luni consecutive în ultimele 18 luni;

solicitantul trebuie să demonstreze existența unei experiențe profesionale sau a unor studii relevante de cel puțin un an în domeniul pentru care cere finanțarea;

investiția și structura acționariatului trebuie menținute minimum trei ani după finalizarea proiectului.

Ministerul Finanțelor precizează că aceste condiții urmăresc să sprijine proiecte viabile și investiții pe termen lung.

Beneficiarii programului vor trebui să participe și cu fonduri proprii la realizarea investiției.

Contribuția proprie minimă va fi:

10% din valoarea proiectului pentru majoritatea beneficiarilor;

doar 5% pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani.

Autoritățile spun că reducerea contribuției minime pentru tinerii antreprenori are scopul de a încuraja întoarcerea în țară a românilor tineri care au acumulat experiență profesională în străinătate și vor să își deschidă propriile afaceri în România.

Banca de Investiții și Dezvoltare va avea rolul principal în administrarea programului.

Instituția va fi responsabilă de:

acordarea granturilor;

monitorizarea investițiilor;

plata sprijinului financiar;

verificarea respectării condițiilor de eligibilitate.

Programul va funcționa prin susținerea creditelor pentru investiții, iar granturile vor fi acordate în completarea finanțărilor contractate de beneficiari.

Prin stimularea afacerilor dezvoltate de românii din diaspora, Guvernul speră să contribuie la:

dezvoltarea economiilor locale;

atragerea de investiții private;

creșterea competitivității economiei;

consolidarea relațiilor economice cu comunitățile românești din afara țării.

Programul „Diaspora Investește Acasă” este prezentat de Ministerul Finanțelor drept primul pas într-o serie de măsuri care urmăresc implicarea mai activă a românilor din diaspora în economia națională.