Potrivit explicațiilor publicate de Radu Georgescu pe pagina sa de socializare, avertismentele nu vin doar din partea sa, ci și din partea marilor agenții internaționale de rating, precum S&P Global, Fitch Ratings și Moody’s, care urmăresc cu atenție situația financiară a României.

Pentru a explica situația economică a țării, Radu Georgescu compară România cu o familie care își cheltuiește întregul salariu în primele două săptămâni ale lunii, iar pentru restul perioadei depinde de banii trimiși de rudele plecate la muncă în Europa.

În opinia sa, acest model funcționează doar până în momentul în care sursa externă de bani dispare.

„Fără banii de la UE, România intră în incapacitate de plată. Sună apocaliptic? Nu o spun eu ca să stric cafeaua de dimineață. O spun la unison agențiile de rating (S&P, Fitch, Moody’s), care se uită la Romania ca la un thriller financiar cu buget redus. Ca să înțelegem unde este Romania din punct de vedere economic. Haideți să facem o analogie simplă. În ultimii 15 ani, România s-a comportat exact ca o familie care își cheltuiește tot salariul în primele două săptămâni din luna. Pentru restul de două săptămâni, supraviețuirea a depins de banii trimiși în plic de rudele plecate la munca prin Europa. Modelul funcționeaza perfect. Pana intr-o zi. Cand rudele nu mai trimit bani”, a scris economistul pe Facebook.

Economistul susține că majoritatea actorilor publici urmăresc greșit indicatorii economici relevanți. El afirmă că Guvernul, presa, analiștii și populația se concentrează pe execuția bugetară, adică pe raportul care include veniturile, cheltuielile și deficitul bugetar.

În schimb, consideră că adevăratul indicator important este contul curent, pe care îl descrie drept fluxul real de bani al unei țări, respectiv câți bani intră efectiv și câți ies.

Potrivit lui Georgescu, falimentul unei companii sau al unui stat nu apare din cauza profitului contabil, ci din cauza lipsei de lichidități și a problemelor de cash flow.

„Iti explic ce se va intampla cu Romania din punct de vedere economic. Sa incepem: 1 Toată lumea nu se uita la raportul contabil corect. România întreaga — guvern, presa, analisti, baiatul de pe Uber — urmăreste execuția bugetara. Execuția bugetara este raportul care contine : venituri, cheltuieli, deficit. Contabilitate frumoasa, utila, dar incompleta. Raportul pe care ar trebui sa-l urmarească toată lumea se numește Contul Curent. Contul Curent este Cash Flow-ul tării — câți bani intră efectiv, câți ies efectiv. Și orice contabil, orice antreprenor știe că: O firmă, o tara nu intră în faliment din cauza P&L-ului. Intră în faliment din cauza Cash Flow-ului. Ori, la capitolul Cash Flow national, Romania are o hemoragie masivă”, a subliniat acesta.

Economistul afirmă că România a înregistrat în 2025 cel mai mare deficit de cont curent din Europa, de peste 30 de miliarde de euro. El descrie situația drept o „hemoragie” financiară și avertizează că sumele care ies din țară depășesc puternic intrările de capital.

Radu Georgescu susține că autoritățile și Banca Națională a României (BNR) au prezentat anul 2026 drept perioada marilor încasări din fonduri europene.

Totuși, după verificarea raportului publicat de Ministerul Finanțelor la data de 30 aprilie 2026, economistul afirmă că România nu ar fi încasat niciun euro din PNRR în 2026 și că nu au existat plăți efective în ultimele zece luni.

El spune că în execuția bugetară pe martie 2026 apar venituri din PNRR de 4,9 miliarde de lei, însă consideră că acestea reprezintă doar înregistrări contabile și nu bani încasați efectiv.

„În 2025, România a înregistrat cel mai mare deficit de cont curent din toată Europa: peste 30 de miliarde de euro au zburat din țară! Treizeci. De. Miliarde. 2 Acum partea cu adevarat haioasă — sau infricoșătoare, depinde cum îl privești. Guvernul și BNR ne asigură că 2026 este Anul Marii Incasări din fonduri europene. Am verificat raportul publicat de Ministerul de Finanțe la 30 aprilie 2026. Il vezi in poza. Am căutat banii încasați din PNRR în 2026.. Am colorat sumele. Am găsit: zero euro. Nada. Niente. Nimic.

De fapt, România nu a încasat niciun euro din PNRR în ultimele 10 luni. Dar stai — Guvernul zice că a încasat sume record in ultimele 10 luni. Dacă te uiți în execuția bugetară pe martie 2026, vei vedea venituri din PNRR de 4,9 miliarde lei. Impresionant, nu?

Dar această sumă este o notă contabilă facuta de un contabil de la Ministerul de Finante P&L frumos. Cash Flow zero. Acum înțelegi de ce Contul Curent contează infinit mai mult decât execuția bugetară?”, a explicat economistul.

Economistul atrage atenția și asupra modului de funcționare al Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit explicațiilor sale, fondurile sunt acordate pe principiul „totul sau nimic”, ceea ce înseamnă că România trebuie să îndeplinească integral obiectivele asumate pentru a primi banii aferenți.

El afirmă că inclusiv un tronson de autostradă nefinalizat complet sau o reformă adoptată, dar neimplementată, pot bloca finanțarea pentru acel obiectiv și pot obliga statul să returneze sumele deja primite.

Radu Georgescu susține că, la data de 23 mai 2026, conform datelor de pe site-ul Consiliul European, România ar fi îndeplinit doar 36% dintre jaloanele PNRR.

În același timp, economistul amintește că perioada PNRR se încheie în aproximativ două luni și afirmă că, matematic, România ar trebui să realizeze în acest interval dublul progresului făcut în ultimii cinci ani pentru a atinge toate obiectivele asumate.

„3 Matematica imposibilă a PNRR Fondurile PNRR funcționează pe principiul totul sau nimic. Dacă un obiectiv nu este îndeplinit 100% — un tronson de autostradă pe care nu circulă mașini, o reformă adoptată dar neimplementată — România nu primește banii pentru acel obiectiv. Mai mult: trebuie să returneze banii deja primiți pentru acel obiectiv. Astăzi, 23 mai 2026, conform site-ului Consiliului European, România a îndeplinit 36% din jaloanele PNRR.

PNRR se închide în 2 luni. Matematic: pentru a-și îndeplini obiectivele, România ar trebui să facă în 2 luni dublul a ceea ce a făcut în 5 ani”, a explicat acesta.

În finalul analizei sale, economistul avertizează că vara și toamna anului 2026 ar putea aduce turbulențe economice importante. El susține că aceste riscuri nu țin de pesimism, ci de realitățile economice și matematice și recomandă populației să se pregătească pentru o perioadă dificilă din punct de vedere economic.

„Această vară și toamnă vor aduce turbulențe economice semnificative. Nu pentru că sunt pesimist. Ci pentru că economia si matematica nu au simțul umorului. Sfatul meu: Puneți-vă centura de siguranta”, a conchis Radu Georgescu.

