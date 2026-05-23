Ilie Bolojan vrea să elimine speculațiile din energie. În prezent, dezvoltatorii care vor să facă investiții mari în energie nu mai pot obține ușor avize tehnice de racordare, deoarece rețelele sunt blocate. Situația a apărut după ce, în lipsa garanțiilor și a termenelor ferme, au fost aprobate numeroase proiecte speculative peste capacitatea rețelelor, ceea ce a dus la blocarea accesului sau la creșterea costurilor de racordare.

Prin noile reglementări, este introdusă o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat, care trebuie constituită la momentul solicitării Autorizației de Înființare, ca o condiție obligatorie. În același timp, dezvoltatorii trebuie să depună garanții financiare în diferite etape ale proiectului, demonstrând încă din fazele inițiale că au capacitate financiară reală.

Nerespectarea termenelor poate duce la anularea rezervării de capacitate, pierderea avizului tehnic de racordare și imposibilitatea reconfirmării rapide a proiectului. Măsurile sunt considerate cea mai dură reformă din ultimii ani împotriva proiectelor speculative care blocau rețelele fără a fi construite efectiv.

Obligațiile se aplică și investițiilor deja autorizate, dacă acestea nu sunt finalizate în termen și se solicită prelungirea autorizațiilor, scrie Replica Online.

Guvernul condus de Bolojan adoptase anterior o ordonanță de urgență pentru creșterea garanțiilor aferente avizelor tehnice de racordare, însă aceasta nu a putut fi publicată în Monitorul Oficial din cauza unor probleme procedurale apărute în contextul demiterii guvernului prin moțiune de cenzură PSD–AUR.

Din acest motiv, ANRE a preluat direct implementarea măsurilor prin reglementări proprii, anunțate de premierul interimar. Printre acestea se numără creșterea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tarif și introducerea garanției de 30 de euro/kW pentru obținerea autorizației de înființare. Firmele care finalizează proiectele își recuperează garanțiile, în timp ce cele care nu investesc pierd sumele și eliberează capacitatea din rețea.

„ANRE a adoptat astăzi două reglementări care vor debloca accesul producătorilor de energie la rețelele electrice. Creșterea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tarif. Introducerea unei garanții de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, pentru obținerea autorizației de înființare. Firmele care își vor duce proiectul la bun sfârșit își vor primi garanțiile înapoi, iar cele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții. Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare. Noile prevederi vor fi publicate în Monitorul Oficial”, anunța Ilie Bolojan.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că obiectivul principal este eliminarea schemelor de îmbogățire rapidă din energie și separarea proiectelor reale de cele speculative. El a precizat că reglementările au fost adoptate după consultări publice și întâlniri cu peste 40 de companii și organizații din industrie.

Potrivit acestuia, cei care foloseau avizele de racordare ca instrument de speculație sunt afectați direct de noile reguli, în timp ce investitorii serioși nu ar trebui să întâmpine probleme. Totodată, rezultatele nu vor fi vizibile imediat, ci în următoarele luni, fără estimări spectaculoase privind capacitatea eliberată din rețea.

„Țineți minte când vă spuneam că nu mai vreau scheme rapide de îmbogățire în energie? Astăzi am făcut fix asta, le-am pus stop. În unanimitate (le mulțumesc colegilor mei din Comitetul de Reglementare) am adoptat două modificări pe care le lucrăm de la începutul anului. Obiectivul lor este să separe grâul de neghină, proiectele serioase și investițiile reale de schemele de îmbogățire rapidă, de pe OLX, din restaurante de lux, sau oriunde se mai vând proiectele speculative de energie”, a spus șeful ANRE.

Noua schemă financiară impune depunerea unei garanții de 20% din tariful de racordare, licitarea pentru capacitatea dorită și o garanție suplimentară de 30.000 de euro pe megawatt pentru Autorizația de Înființare. În unele cazuri, ANRE ar putea accepta și garanții bancare sau alte instrumente financiare echivalente, nu doar cash integral.

Pentru un parc de 50 MW, costul garanției ajunge la 1,5 milioane de euro, iar pentru proiecte de 100 MW la 3 milioane de euro. Sumele trebuie plătite până la mijlocul săptămânii viitoare, iar garanția rămâne blocată până la finalizarea investiției, adică între 2 și 4 ani pentru fotovoltaic, 3 și 6 ani pentru eolian mare și chiar mai mult pentru proiecte complexe.

Mulți dezvoltatori au început deja să pregătească garanții bancare, scrisori de garanție, mecanisme escrow sau cash collateral, în condițiile în care băncile tratează deja măsura ca fiind aproape certă. Problema majoră este că numeroase companii dețin proiecte și avize, dar nu dispun de capitalul necesar pentru garanții, ceea ce ar putea duce la un blocaj financiar amplu.

„Pentru fiecare MW de energie, investitorul trebuie să depună, în diferite momente și în diferite contexte procedurale, o garanție de 20% din valoarea tarifului de racordare și să și liciteze pentru capacitatea de racordare pe care o dorește și apoi o garanție de 30.000 de euro/MW pentru a obține Autorizația de Înființare. Sunt convins că investitorii serioși, cu finanțare și proiecte reale, nu vor avea o problemă. Sunt la fel de convins că cine folosea ATR-ul pe post de bancomat ne înjură acum. Am avut două runde de consultări publice pe aceste regulamente, o întâlnire cu peste 40 de companii și organizații profesionale ale industriei. A fost o modificare complexă pe care am făcut-o cu atenție. Rezultatul acestor măsuri se va vedea în timp, nu în ani, dar cu siguranță în luni. Spun asta pentru că dacă voi fi întrebat în iunie sau iulie cu ce număr de MW s-a curățat rețeaua, nu o să am cifre wow. Este important să gestionăm corect așteptările”, a a mai spus George Niculescu.

Potrivit datelor prezentate, au fost eliberate autorizații pentru aproximativ 80.000 MW, în condițiile în care consumul zilnic al României este de aproximativ 9.000 MW. Analiza pe un eșantion de 722 de firme arată că 76% dintre acestea au raportat cifră de afaceri zero în 2024, ceea ce indică un nivel ridicat de proiecte speculative.

Aceste proiecte au devenit active tranzacționate la valori ridicate, deși nu există intenția reală de construire. Exemplele includ companii fără activitate financiară, cu proiecte eoliene de sute de MW, dar fără angajați sau venituri, precum cazul unui proiect de 315 MW din Deleni, estimat la o garanție de peste 9 milioane de euro.

Reforma urmărește eliminarea situațiilor în care avizele de racordare erau folosite ca instrument de speculație, dar efectul imediat este creșterea presiunii financiare asupra dezvoltatorilor mici. Deși scopul declarat este deblocarea rețelelor și accesul proiectelor reale, noile reguli riscă să ducă la falimente, întârzieri și un blocaj semnificativ în piața energetică.

În acest context, sectorul energetic intră într-o perioadă de tranziție dură, în care eliminarea proiectelor speculative și restructurarea accesului la rețea produc efecte economice majore și redistribuie complet regulile de finanțare și implementare a investițiilor.