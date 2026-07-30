DIICOT și BCCO au destructurat o rețea care genera vechime fictivă în muncă. Anchetatorii spun că prejudiciul adus Caselor de Pensii ajunge la 12,5 milioane de lei

Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei suspecți într-un dosar privind obținerea frauduloasă de vechime în muncă prin documente fiscale fictive. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), membrii unei grupări ar fi introdus în mod nereal date în sistemele informatice ale statului pentru a genera vechime în muncă pentru un număr mare de persoane, iar prejudiciul total estimat în acest dosar se ridică la 12,5 milioane de lei.

Măsura a fost luată după efectuarea a 30 de percheziții domiciliare de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, într-o cauză care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, directă sau indirectă, a unor informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Polițiștii BCCO București și procurorii DIICOT au pus în aplicare 30 de mandate de percheziție în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați. Descinderile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și la o instituție publică.

Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2018, în București s-ar fi constituit și ar fi funcționat un grup infracțional organizat specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit cercetărilor, suspecții introduceau online în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală declarații fiscale D112 cu informații nereale privind plata contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Aceste declarații ar fi atestat în mod fictiv vechime în muncă pentru numeroase persoane, astfel încât datele să poată fi utilizate ulterior de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și stabilirea cuantumului pensiei.

Pentru realizarea schemei, membrii grupului ar fi folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru emiterea unor documente care atestau în mod fals calitatea de angajat. Persoanele interesate de obținerea vechimii fictive plăteau sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei.

„Pentru atingerea scopului, membrii grupului infracțional ar fi folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare ar fi fost utilizate pentru a emite documente ce ar fi atestat, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani între 15.000 de lei și 50.000 de lei”, informează IGPR.

Prin depunerea declarațiilor fiscale era creat un istoric scriptic de muncă pentru beneficiari, astfel încât aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii în ceea ce privește veniturile realizate.

Anchetatorii afirmă că beneficiarii nu au fost niciodată angajați la societățile comerciale sau la asociațiile nonprofit controlate de membrii grupării, însă, în urma introducerii datelor în sistem, au dobândit în mod fictiv și retroactiv această calitate.

Până în prezent, ancheta a arătat că, pe parcursul a cinci ani, prin această metodă ar fi fost generată vechime nereală în muncă pentru peste 860 de persoane.

De asemenea, declarațiile fiscale fictive ar fi fost folosite pentru majorarea pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare în cazul a peste 170 de persoane. Până la data de 31 noiembrie 2024, bugetele Caselor de Pensii competente ar fi fost prejudiciate cu aproximativ 7 milioane de lei.

Ca urmare a acestor acțiuni, instituțiile responsabile cu plata pensiilor ar fi fost induse în eroare și ar fi stabilit în mod necorespunzător valori mult mai mari ale sumelor plătite unor beneficiari. În unele cazuri, pensii au fost acordate unor persoane care, fără perioadele de vechime introduse în mod fictiv, nu ar fi avut dreptul la acest beneficiu.

Potrivit IGPR, nucleul grupării era format din șapte membri și funcționa pe un principiu colaborativ și egalitar, fără lider sau ierarhie, doi dintre membrii acestuia fiind funcționari publici.

Din probele administrate a rezultat că gruparea ar fi fost sprijinită, în diferite perioade, de alte 13 persoane care aveau roluri de susținere, dezvoltare și sprijin, toate acționând sub coordonarea palierului central.

„Nucleul grupării de criminalitate organizată, constituită pe principiul colaborativ, egalitarist, bazată pe interdependența pozitivă, fără lider sau o ierarhie, reunește șapte membri, doi dintre ei fiind funcționari publici. De asemenea, din probele administrate a reieșit faptul că grupul infracțional organizat, la diferite date, ar fi fost sprijinit de alte 13 persoane, cu rol de susținere, dezvoltare și sprijin, toți aflați sub coordonarea palierului central”, precizează autoritățile.

Membrii cu rol decizional ar fi identificat asociații nonprofit și societăți comerciale ale căror situații contabile permiteau utilizarea lor pentru angajări fictive, persoane vulnerabile sau cu dificultăți financiare ale căror date de identitate puteau fi folosite în relația cu instituțiile statului și persoane interesate să obțină vechime fictivă în muncă pentru a beneficia de drepturi de pensie.

Aceștia ar fi introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date care atestau în mod fals calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale pentru persoanele interesate.

Persoanele implicate completau și transmiteau în sistemul informatic al ANAF declarațiile D112 cu datele angajaților fictivi, după care verificau dacă informațiile erau vizibile în sistem.

Potrivit anchetei, palierele secundare ale grupării aveau, pe lângă atribuțiile primite de la nucleul central, și rolul de a intermedia schimbul de informații dintre beneficiari și membrii grupării, de a facilita obținerea documentelor necesare și de a colecta sumele de bani.

Totodată, aceste persoane ar fi oferit consultanță juridică în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale pentru cei interesați să obțină vechime nereală în muncă în vederea soluționării unor situații punctuale.

Audierile s-au desfășurat la sediul DIICOT – Structura Centrală. Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Constanța și Galați, al serviciilor de combatere a criminalității organizate din Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.