ANSVSA convoacă celula de criză după blocarea exporturilor de ovine și caprine. Alexandru Bociu: Suntem în dialog cu experții Comisiei Europene

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a anunțat joi convocarea celulei de criză pentru gestionarea situației create după blocarea exporturilor de ovine și caprine către țările terțe. Șeful ANSVSA a precizat că experții instituției poartă discuții cu reprezentanții Comisiei Europene pentru identificarea unei soluții și a subliniat că instituția nu susține vaccinarea în masă a efectivelor de ovine.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul ANSVSA, unde Alexandru Bociu a explicat că, în urmă cu aproximativ o lună, România a primit o decizie din partea Comisiei Europene prin care au fost închise exporturile de ovine și caprine către țările terțe, decizie pe care o consideră disproporționată.

Potrivit acestuia, încă din momentul apariției restricțiilor, ANSVSA, împreună cu viceprim-ministrul Tánczos Barna, a efectuat vizite la Comisia Europeană și a purtat discuții cu comisarul european pentru a identifica cele mai bune soluții pentru ieșirea din criză.

În paralel, instituția a organizat ședințe cu crescătorii de ovine atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, prin intermediul directorilor direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. De asemenea, au fost convocate grupuri de lucru și au avut loc întâlniri cu experții Comisiei Europene, iar în prezent experții tehnici ai ANSVSA se află în dialog direct cu specialiștii Comisiei.

„Știți foarte bine că, în urmă cu aproximativ o lună, am primit o decizie, spun eu, disproporționată, din partea Comisiei Europene, de a închide exporturile de ovine și caprine către țările terțe. Din acel moment, împreună cu domnul viceprim-ministru Tánczos Barna, căruia profit de această ocazie să îi mulțumesc pentru toată implicarea și deschiderea de care a dat dovadă pentru rezolvarea acestei probleme, am efectuat vizite la Comisia Europeană și am stat de vorbă cu comisarul european pentru a găsi cele mai bune soluții de ieșire din această criză. Tot în această perioadă, am reușit să avem ședințe cu crescătorii de ovine, atât la nivel central, cât și, în cascadă, la nivel teritorial, prin directorii direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. Au fost convocate grupuri de lucru și am avut ședințe și discuții cu experții Comisiei Europene pentru a găsi cea mai bună soluție de ieșire din această situație. Astăzi, la ora la care vorbim, experții tehnici ai ANSVSA sunt în dialog cu experții Comisiei Europene”, a declarat Alexandru Bociu, într-o conferință de presă de la sediul ANSVSA.

Alexandru Bociu a anunțat că joi sunt programate mai multe reuniuni dedicate gestionării crizei. De la ora 16:00 are loc o ședință a Consiliului Științific al ANSVSA, din care fac parte epidemiologi considerați printre cei mai importanți specialiști din România în acest domeniu.

La ora 17:00 este programată ședința celulei de criză, convocată special pentru identificarea măsurilor necesare depășirii situației create de blocarea exporturilor. Șeful ANSVSA a precizat că viceprim-ministrul Tánczos Barna participă la toate aceste reuniuni.

„La ora 16:00 vom avea o ședință cu Consiliul Științific al ANSVSA. Vorbim aici despre cei mai importanți epidemiologi pe care îi are România. La ora 17:00 vom avea o ședință cu celula de criză, care a fost convocată pentru a ieși din această situație. Vreau să menționez faptul că la toate aceste ședințe participă și domnul viceprim-ministru Tánczos Barna”, a mai spus Bociu.

În contextul dezbaterilor apărute în spațiul public, Alexandru Bociu a declarat că ANSVSA nu susține vaccinarea în masă, la nivel național, a efectivelor de ovine.

Potrivit acestuia, o astfel de măsură ar avea drept consecință blocarea accesului produselor românești de origine animală pe piața europeană, inclusiv pentru carne, lapte și produse lactate provenite din România.

Bociu a subliniat că, în primele cinci luni ale anului 2026, România a obținut aproximativ 500 de milioane de euro din exporturile de ovine, dintre care 350 de milioane de euro provin din exportul de ovine vii, iar diferența din exportul de carcase.

El a afirmat că România a ajuns pe primul loc în Europa în acest domeniu și că restricțiile impuse asupra exporturilor către țările terțe reprezintă o decizie pe care o consideră disproporționată.