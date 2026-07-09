Exporturile de ovine, în centrul negocierilor cu Comisia Europeană. Tanczos Barna: România trebuie să își păstreze poziția de lider în UE

România încearcă să deblocheze exporturile de ovine afectate de restricțiile impuse la nivel european, în contextul măsurilor adoptate pentru limitarea riscurilor epidemiologice. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că autoritățile poartă discuții atât cu reprezentanții Comisiei Europene, cât și cu statele partenere din Orientul Mijlociu, pentru a găsi soluții care să permită reluarea exporturilor fără a compromite măsurile de siguranță sanitar-veterinară.

Declarațiile au fost făcute după o întâlnire organizată joi, la Brașov, la care au participat reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), autorităților locale și ai crescătorilor de ovine.

Ministrul interimar al Agriculturii susține că sectorul ovin reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale agriculturii românești și că autoritățile încearcă să limiteze efectele restricțiilor impuse de Comisia Europeană.

„România trebuie să-şi păstreze poziţia de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, statut câştigat prin mulţi ani de muncă şi efort al celor care activează în acest sector. Am luat măsuri pentru a ţine sub control situaţia epidemiologică şi lucrăm la soluţii pentru a debloca interdicţiile de export impuse de Comisia Europeană”, a transmis Tanczos Barna.

Potrivit ministrului, menținerea accesului la piețele externe este esențială pentru fermierii români, în condițiile în care exporturile de animale vii reprezintă o sursă importantă de venit pentru numeroase exploatații.

În cadrul reuniunii de la Brașov, reprezentanții Ministerului Agriculturii, ai ANSVSA și ai administrației locale au discutat cu fermierii despre situația actuală și despre măsurile care urmează să fie aplicate.

Ministrul a subliniat că dialogul dintre autorități și crescătorii de animale este esențial pentru depășirea acestei perioade dificile.

„De aceea, astăzi, împreună cu ANSVSA şi autorităţile locale, m-am întâlnit la Braşov cu reprezentanţii crescătorilor de ovine pentru a le prezenta situaţia în care ne aflăm şi posibilii paşi care urmează să fie făcuţi. Obiectivul nostru este să găsim un compromis care să armonizeze regulile foarte stricte aplicabile la nivelul UE cu specificul şi tradiţia oieritului din România, un model care nu se regăseşte în nicio altă ţară europeană”, a precizat Tanczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii a transmis că responsabilitatea pentru situația creată nu aparține crescătorilor de animale și le-a cerut acestora să nu dea curs informațiilor false apărute în spațiul public.

„Nimeni nu îi acuză pe ciobani pentru situaţia apărută”, a transmis Tanczos Barna, care le-a adresat fermierilor un apel la responsabilitate și i-a îndemnat „să nu se lase influenţaţi de dezinformările răspândite pe reţelele de socializare”.

Pentru limitarea riscului de răspândire a bolilor, autoritățile au decis introducerea unor restricții temporare privind circulația animalelor.

„Pentru a reduce riscul de răspândire a bolilor, dar a permite totuşi valorificarea efectivelor, Comitetul Naţional pentru Combaterea Bolilor a decis restricţionarea, pentru o perioadă de 30 de zile, a mişcărilor de ovine şi caprine pe teritoriul României, fiind permis doar transportul direct din exploataţii sau din centrele de colectare către abatoare.”

Măsura are rolul de a limita transmiterea eventualelor focare, fără a bloca complet activitatea economică a fermierilor.

În paralel cu măsurile interne, Ministerul Agriculturii încearcă să mențină deschise piețele externe pentru crescătorii români.

„În paralel, se renegociază acordurile bilaterale pentru a permite continuarea exporturilor de animale vii şi de carcase către statele din Orientul Mijlociu şi continuăm dialogul cu Comisia Europeană pentru a obţine cea mai favorabilă cale de urmat pentru sectorul ovin din România”, a mai afirmat ministrul Tanczos Barna.

Autoritățile speră ca negocierile cu Bruxelles-ul și cu partenerii comerciali din afara Uniunii Europene să conducă la reluarea exporturilor în condiții de siguranță sanitar-veterinară, astfel încât România să își poată păstra poziția de principal exportator de ovine din Uniunea Europeană.