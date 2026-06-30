APIA a plătit aproape toate subvențiile pentru 2025. Tanczos Barna: 1,924 miliarde de euro au ajuns la fermieri

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată aproape întreaga sumă disponibilă din fondurile europene destinate plăților directe aferente anului de cerere 2025. Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, instituția a ajuns la un grad de absorbție de 98,6%, iar aproape toți fermierii declarați eligibili au fost autorizați la plată.

Cu toate acestea, oficialul recunoaște că există în continuare întârzieri pentru o parte dintre beneficiari, generate în principal de problemele informatice cu care se confruntă APIA.

Ministrul interimar al Agriculturii a prezentat marți seară bilanțul campaniei de plăți directe aferente anului de cerere 2025, subliniind că majoritatea fermierilor eligibili și-au primit subvențiile.

„Am evaluat astăzi rezultatele Campaniei de plăţi directe aferente anului de cerere 2025. APIA a autorizat la plată 1,924 miliarde de euro, reprezentând un grad de absorbţie de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plăţile directe. Au fost autorizaţi la plată 696.145 de fermieri, reprezentând 99,97% din totalul beneficiarilor declaraţi eligibili”, a scris acesta, marţi seara, pe pagina sa de Facebook.

Suma autorizată la plată reprezintă aproape integral fondurile europene disponibile pentru această campanie, ceea ce, potrivit oficialului, confirmă un nivel ridicat de absorbție și un grad foarte mare de acoperire a beneficiarilor eligibili.

Deși rezultatele campaniei sunt apropiate de nivelul maxim de absorbție, ministrul Agriculturii a recunoscut că există încă fermieri care nu au încasat integral sumele solicitate.

Tanczos Barna a explicat că întârzierile sunt cauzate, în principal, de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării complete a plăților din campania 2025.

Potrivit acestuia, APIA continuă verificările și procedurile necesare pentru ca și acești beneficiari să își primească subvențiile.

Conform datelor prezentate de ministru, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat integral sumele solicitate prin cererile de plată, din diverse motive administrative sau tehnice.

Ministrul interimar al Agriculturii consideră că, pe lângă finalizarea plăților restante, autoritățile trebuie să se concentreze încă de acum asupra organizării următoarei campanii, pentru a evita întârzierile din anii următori.

„Totodată, pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăţi trebuie să fie prioritatea perioadei următoare, astfel încât întârzierile în procesarea şi acordarea subvenţiilor să fie evitate în 2027. În prezent, APIA desfăşoară controlul administrativ al cererilor de plată depuse în acest an, după care trebuie demarate cât mai rapid controalele pe teren”, a susţinut ministrul interimar al Agriculturii.

În această perioadă, APIA verifică documentele depuse de fermieri pentru cererile aferente campaniei din 2026. După încheierea controlului administrativ, instituția va începe verificările pe teren, etapă esențială înainte de autorizarea viitoarelor plăți.

Autoritățile speră ca pregătirea din timp a acestor proceduri și îmbunătățirea sistemelor informatice să permită desfășurarea fără întârzieri a campaniei de plăți din anii următori, astfel încât fermierii să își primească subvențiile europene în termenele stabilite.