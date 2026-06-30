Banca Rusiei este dată în judecată. Euroclear contestă pretențiile de 200 de miliarde de eur

Banca Rusiei și depozitarul financiar belgian Euroclear se confruntă într-un litigiu cu implicații juridice și financiare majore. Procesul a fost deschis la Tribunalul Comercial din Bruxelles, după o hotărâre pronunțată anterior de o instanță din Moscova. Disputa vizează activele rusești înghețate în urma invaziei Ucrainei și cererea de despăgubiri de aproximativ 200 de miliarde de euro formulată de banca centrală rusă.

Conflictul dintre Banca Rusiei și Euroclear a ajuns în instanțele belgiene, după ce depozitarul financiar cu sediul la Bruxelles a decis să conteste în justiție hotărârea pronunțată de Tribunalul de Arbitraj din Moscova.

Potrivit Current Time, acțiunea introdusă în Belgia reprezintă răspunsul Euroclear la decizia instanței ruse din luna mai, care a admis integral cererea formulată de banca centrală a Federației Ruse împotriva instituției belgiene. Prima audiere în acest dosar s-a desfășurat pe 25 iunie.

Prin cererea depusă în decembrie 2025, banca centrală rusă solicită plata unor despăgubiri de aproximativ 200 de miliarde de euro. Instituția susține că a înregistrat pierderi după blocarea activelor sale și acuză Euroclear că ar fi acționat ilegal în administrarea acestora.

Euroclear respinge însă toate acuzațiile și susține că instanțele din Rusia nu au competența de a judeca litigiul. În argumentele prezentate în fața instanței, avocații instituției au calificat procedura desfășurată la Moscova drept „nedreptă” și o „înscenare judiciară”, susținând că disputa trebuie soluționată exclusiv de instanțele belgiene.

Procesul are la bază una dintre cele mai importante dispute financiare generate de sancțiunile occidentale impuse Rusiei după declanșarea războiului din Ucraina.

După invazia rusă, statele occidentale au înghețat active ale Băncii Centrale a Rusiei estimate la aproximativ 260 de miliarde de euro. Dintre acestea, aproape 193 de miliarde de euro sunt administrate de Euroclear, ceea ce transformă Belgia în principalul custode al fondurilor rusești blocate.

În decembrie 2025, liderii Uniunii Europene au convenit acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei. Mecanismul a fost aprobat definitiv de Consiliul Uniunii Europene în aprilie 2026.

Fondurile provin din împrumuturi contractate de Uniunea Europeană pe piețele financiare, iar rambursarea este prevăzută să fie realizată din despăgubirile pe care Rusia ar urma să le achite Ucrainei după încheierea conflictului.

În faza inițială a proiectului, Comisia Europeană a propus ca lichiditățile generate de activele rusești înghețate să fie folosite direct pentru finanțarea împrumutului destinat Ucrainei.

Belgia s-a opus acestei variante, argumentând că o astfel de soluție ar putea genera riscuri juridice și financiare importante, inclusiv posibilitatea ca Rusia să inițieze noi procese împotriva statului belgian și a Euroclear.

Ca urmare a negocierilor, 24 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit ca finanțarea să fie realizată prin datorie comună, respectiv prin împrumuturi contractate de Comisia Europeană în numele statelor participante. Ungaria, Slovacia și Cehia au decis să nu participe la acest mecanism financiar.

Importanța litigiului a fost evidențiată și de o investigație publicată de The Guardian la sfârșitul anului 2025.

Potrivit publicației britanice, care a citat surse din serviciile europene de informații, serviciul rus de informații militare GRU ar fi desfășurat o campanie de intimidare îndreptată atât împotriva unor politicieni belgieni, cât și împotriva conducerii Euroclear.

Conform informațiilor prezentate în investigație, presiunile ar fi urmărit determinarea autorităților belgiene să renunțe la susținerea utilizării activelor rusești înghețate în beneficiul Ucrainei și, totodată, reducerea presiunii exercitate asupra Euroclear.

În paralel cu evoluția litigiilor, autoritățile belgiene încearcă să mențină un echilibru între sprijinul acordat Ucrainei și protejarea intereselor financiare ale statului și ale instituțiilor implicate.

Guvernul belgian a solicitat garanții că nici statul, nici Euroclear nu vor suporta singure eventualele consecințe financiare în situația în care Rusia ar obține hotărâri favorabile în procesele privind activele înghețate.

În prezent, activele rusești rămân blocate în baza sancțiunilor occidentale, iar Uniunea Europeană și-a rezervat dreptul de a le utiliza într-o etapă ulterioară dacă Moscova nu va achita despăgubirile de război care ar putea fi stabilite în favoarea Ucrainei.