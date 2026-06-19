Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, la 14,25%, pe fondul dificultăţilor economice

Autoritățile ruse încearcă să stabilizeze economia afectată de războiul din Ucraina și de sancțiunile occidentale. Vineri, 19 iunie, Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda-cheie la 14,25%, în timp ce Kremlinul a majorat TVA pentru a limita deficitul bugetar.

Banca Centrală a Rusiei a redus, vineri, dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, la 14,25%, pe fondul dificultăţilor economice legate de costul războiului din Ucraina şi de sancţiunile occidentale.

Creşterea economică continuă într-un ritm moderat după o încetinire temporară la începutul anului. Această reducere a fost mai mică decât se aşteptau analiştii, deoarece indicatorii economici arată o imagine precară.

La mai mult de patru ani de la începerea „operațiunii militare speciale” împotriva Ucrainei, Rusia se confruntă cu multiple sancţiuni occidentale, inflaţie ridicată, costuri prohibitive cu împrumuturile şi lipsă de forţă de muncă. Timp de doi ani, Banca Centrală a Rusiei a menţinut dobânda de referinţă la 20%, în timp ce economia rusă a beneficiat de creşterea cheltuielilor militare după 2022. Însă, aceste cheltuieli masive au alimentat şi inflaţia, afectând creşterea, în timp ce întreprinderile au criticat costurile ridicate cu împrumuturile.

Economia Rusiei s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru, înregistrând primul declin trimestrial din ultimii trei ani, iar autorităţile ruse şi-au redus previziunile de creştere pentru 2026 la 0,4%, de la 1,3% cât prognozau anterior. Deja în anul 2025, creşterea economică a Rusiei a încetinit brusc, ajungând la 1%, de la un avans de 4,3% în 2024.

Deficitul bugetar al Rusiei continuă să se adâncească, ajungând la echivalentul a aproape 80 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2026 şi depăşind cu 60% prognoza de deficit pentru întregul an.

Banca Centrală a Rusiei a subliniat că o traiectorie a dobânzii de politică monetară peste aşteptări ar putea fi necesară, având în vedere politica fiscală pentru următorii trei ani.

Autorităţile de la Moscova încearcă să abordeze problema deficitului, în special prin apelarea la economiile ruşilor de rând. De exemplu, Kremlinul a majorat TVA cu două puncte procentuale în acest an.

Cu toate acestea, la începutul lunii iunie, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a minimalizat aceste dificultăţi într-un discurs la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg.