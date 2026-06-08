Macron, Merz și Starmer susțin propunerea lui Zelenski pentru discuții directe cu Putin. Liderii europeni cer un armistițiu imediat

Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au susținut propunerea președintelui Volodimir Zelenski privind organizarea unor negocieri directe cu Vladimir Putin. Reuniunea a avut loc la Londra, în contextul în care războiul declanșat de Rusia a intrat în al cincilea an.

Premierul britanic Keir Starmer l-a primit la Londra pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Cei trei lideri europeni coordonează formatul informal de cooperare cunoscut sub numele de E3, unul dintre principalii susținători ai Ucrainei pe plan internațional, transmite Deutsche Welle.

În declarația comună adoptată după întâlnire, liderii au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au discutat următoarele etape ale eforturilor diplomatice pentru obținerea unei păci durabile.

Aceștia au salutat inițiativa lui Volodimir Zelenski de a pune capăt războiului prin negocieri și au susținut propunerea unui dialog direct între Ucraina și Rusia, cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei.

Documentul precizează că liderii au apreciat apelul lansat de Zelenski prin scrisoarea adresată președintelui Federației Ruse la 4 iunie și au susținut organizarea unor discuții directe pentru obținerea unui armistițiu și continuarea negocierilor de pace.

Propunerea președintelui ucrainean vine după ce, săptămâna trecută, acesta i-a transmis lui Vladimir Putin o scrisoare deschisă în care a propus o întâlnire față în față. Liderul de la Kremlin a respins însă inițiativa, afirmând că nu vede utilitatea unei întâlniri înaintea unui eventual acord de pace.

În declarația comună, liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au stabilit mai multe principii care, în opinia lor, trebuie să stea la baza unei soluții de pace.

În primul rând, aceștia au cerut Rusiei să accepte un armistițiu imediat și complet.

De asemenea, au subliniat că actuala linie a frontului ar trebui să reprezinte punctul de plecare al negocierilor și au reiterat că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

Liderii europeni au insistat și asupra respectării dreptului Ucrainei de a-și alege propriile alianțe și propriile aranjamente de securitate.

Totodată, aceștia consideră că Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate ferme și obligatorii din punct de vedere juridic după intrarea în vigoare a unui armistițiu. Documentul face referire la angajamentele asumate anterior la reuniunile de la Berlin și Paris și menționează inclusiv posibilitatea desfășurării unei Forțe multinaționale pentru Ucraina.

Un alt punct al declarației prevede menținerea activelor rusești blocate până când Rusia va înceta războiul și va compensa daunele provocate Ucrainei.

În cadrul întâlnirii de la Londra au fost discutate și măsurile de sprijin militar pentru Ucraina. Liderii europeni au analizat modul în care viitorul summit G7, reuniunea Coaliției Voinței și summitul NATO pot fi folosite pentru coordonarea sprijinului acordat Kievului.

Potrivit declarației comune, participanții au evidențiat necesitatea creșterii producției de interceptori și dezvoltării unor capacități comune pentru rachete antibalistice și sisteme de lovire la mare distanță. De asemenea, au discutat despre consolidarea cooperării industriale pe termen lung cu Ucraina și despre utilizarea experienței dobândite de armata ucraineană pe câmpul de luptă.

Liderii au salutat și rezultatele obținute de Ucraina în ultimele luni, inclusiv recuperarea unor teritorii și utilizarea tehnologiilor bazate pe drone.

În același timp, au condamnat atacurile cu rachete și drone lansate de Rusia asupra orașelor ucrainene și au criticat incursiunile dronelor rusești în apropierea teritoriului NATO.

La rândul său, Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat cu Keir Starmer despre necesitatea unor rachete suplimentare pentru sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei și despre măsurile necesare pentru protejarea infrastructurii energetice înaintea sezonului rece.

Liderii europeni au concluzionat că securitatea și suveranitatea Ucrainei sunt direct legate de securitatea întregului spațiu euro-atlantic și au reafirmat că vor continua să sprijine Kievul în fața agresiunii ruse.