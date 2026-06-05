Keir Starmer ridică nivelul de alertă: scenariu de risc pentru NATO până în 2030

Premierul britanic Keir Starmer a transmis un nou semnal de alarmă privind evoluția riscurilor de securitate din Europa, afirmând că analizele realizate de serviciile de informații din Marea Britanie, dar și evaluările partenerilor din NATO indică posibilitatea ca Rusia să reprezinte o amenințare directă pentru Alianța Nord-Atlantică „chiar până în anul 2030”.

Declarația vine pe fondul intensificării dezbaterilor privind ritmul de înarmare și nivelul investițiilor în apărare în statele occidentale. În acest context, premierul britanic a făcut referire la concluziile serviciilor de informații și la analizele partenerilor din NATO, subliniind că acestea conturează scenariul unui posibil atac rusesc asupra Alianței în următorii ani. În acest context, el a insistat asupra necesității de a trata situația cu prioritate, având în vedere implicațiile pentru securitatea europeană și euro-atlantică.

„Dacă aveți nevoie de o reamintire a importanței acestui lucru, este vorba de evaluarea noastră a serviciilor secrete și de evaluarea altor țări din NATO, care arată că ar putea exista un atac al Rusiei asupra NATO până în 2030. Deci puteți vedea urgența și prioritatea pe care o acordăm acestui lucru”, a delcarat Keir Starmer.

Comentariile au fost făcute în legătură cu planul de investiții în domeniul apărării pe care Guvernul britanic urmează să îl prezinte în următoarele săptămâni. Documentul este gândit ca un cadru pentru modernizarea capacităților militare, cu accent pe adaptarea la amenințările considerate viitoare.

Starmer a precizat că strategia va viza dezvoltarea unor capabilități necesare apărării naționale, într-un context în care cheltuielile pentru apărare sunt deja în creștere. El a subliniat că investițiile vor fi direcționate către proiecte cu impact atât asupra securității, cât și asupra economiei interne.

„Planul de investiții în apărare va fi cu adevărat important, se va concentra în mare măsură pe capacitatea viitorului de care avem nevoie pentru a ne apăra țara. Va însemna mai multă muncă pentru oamenii din întreaga țară, pentru că sunt cu adevărat hotărât ca, pe măsură ce creștem cheltuielile pentru apărare, lucru pe care l-am făcut deja, pe măsură ce implementăm planul de investiții în apărare, care va fi publicat în următoarele săptămâni, să fie foarte important ca, în paralel, să existe locuri de muncă bune, bine plătite și calificate în această țară”, a punctat Keir Starmer.

Potrivit Guardian, discuțiile privind securitatea europeană se desfășoară într-un climat tensionat, generat de războiul din Ucraina și de preocupările tot mai frecvente exprimate la nivelul NATO. Statele membre au intensificat în ultimii ani investițiile în apărare, pe fondul avertismentelor că Rusia ar putea reprezenta o amenințare pe termen mediu pentru securitatea Alianței.

Oficiali occidentali și reprezentanți ai serviciilor de informații europene au susținut în mod repetat că, după încheierea conflictului din Ucraina, capacitățile militare ale Rusiei ar putea fi redirecționate, motiv pentru care mai multe state NATO au accelerat programele de înzestrare și au crescut bugetele alocate domeniului apărării.