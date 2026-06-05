Macron și von der Leyen reacționează după explozia dronei din Constanța

Președinta Ursula von der Leyen a transmis un mesaj de susținere pentru România după incidentul produs în Portul Constanța, unde o dronă a explodat. Oficialul european a afirmat că evenimentul reprezintă o consecință directă a conflictului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a avertizat asupra riscurilor tot mai mari pentru statele aflate la frontiera estică a Uniunii Europene.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Ursula von der Leyen a făcut referire și la incidentul petrecut cu o săptămână înainte la Galați, unde o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe.

„Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc din Galați, astăzi o dronă maritimă a ajuns în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de pe granița noastră de Est”, a scris președinta Comisiei Europene.

Mesajul său a evidențiat preocupările legate de securitatea statelor aflate în proximitatea conflictului și necesitatea consolidării măsurilor de apărare la nivel european.

În aceeași postare, Ursula von der Leyen a subliniat că Uniunea Europeană continuă să investească în dezvoltarea unor sisteme menite să răspundă amenințărilor generate de drone și altor riscuri de securitate. Potrivit acesteia, sprijinul acordat statelor membre expuse unor astfel de pericole rămâne ferm, iar răspunsul european trebuie adaptat nivelului actual al provocărilor.

Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Aceasta devine din ce în ce mai… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2026

„Solidaritatea noastră cu fiecare Stat Membru expus acestor amenințări este absolută. Și răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței. Europa investește masiv în capacități antide drone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. SAFE va ajuta la construirea unei Românii mai puternice. Și a unei Europe mai puternice”, a mai transmis președinta Comisiei Europene.

Declarațiile au fost făcute în contextul preocupărilor tot mai mari privind securitatea regiunii și impactul pe care războiul din Ucraina îl are asupra statelor vecine.

Și președintele Emmanuel Macron a comentat incidentul produs în Portul Constanța. Întrebat despre explozia dronei militare, liderul francez a reafirmat importanța securității României și rolul pe care Franța îl are în arhitectura de apărare a flancului estic al NATO. Declarația a fost făcută vineri, în timpul unui summit european desfășurat în Muntenegru, fiind preluată de Antena 3 CNN.

„Suntem națiunea care coordoneaza operațiunea pentru securitatea României”, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele francez a amintit astfel implicarea Franței în coordonarea Grupului de Luptă NATO dislocat în România, structură creată pentru întărirea securității pe flancul estic al Alianței.

Reamintim faptul că o dronă militară a explodat vineri în Portul Constanța, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili proveniența acesteia. Până în prezent, nu au fost comunicate informații care să indice existența unor victime în urma incidentului. Instituțiile competente analizează circumstanțele producerii exploziei și încearcă să stabilească traseul dronei înainte de ajungerea în port.

Evenimentul survine la doar o săptămână după un alt incident petrecut la Galați, unde o dronă aeriană rusească a explodat după ce a lovit un bloc de locuințe. În urma acelui impact, două persoane au fost rănite.