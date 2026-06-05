România este la un pas să primească 2,62 miliarde de euro din PNRR. Cererea de plată nr. 4 a fost aprobată la nivel european

România se apropie de încasarea integrală a celei de-a patra cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a emis un aviz favorabil privind îndeplinirea tuturor jaloanelor și țintelor asumate. Suma aferentă acestei tranșe este de 2,62 miliarde de euro, iar plata efectivă urmează să fie autorizată după parcurgerea ultimei etape procedurale la nivel european.

Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a luat act, în reuniunea desfășurată la 4 iunie, de evaluarea pozitivă realizată de Comisia Europeană privind cererea de plată nr. 4 depusă de România în cadrul PNRR.

Această tranșă are o valoare de 2,62 miliarde euro și include 38 de jaloane și 24 de ținte care au fost analizate și considerate îndeplinite în mod satisfăcător de către Comisia Europeană la data de 14 mai 2026.

Un element important este faptul că această cerere de plată nu conține suspendări, ceea ce înseamnă că toate reformele și investițiile asumate pentru această etapă au fost validate de instituțiile europene.

Pentru ca fondurile să fie virate efectiv României mai este necesară doar finalizarea procedurii de comitologie din cadrul Comitetului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Această etapă este programată să aibă loc în cursul lunii iunie și reprezintă ultimul pas procedural înainte de autorizarea plății.

Autoritățile române consideră că aprobarea fără rezerve a cererii de plată reprezintă un semnal important privind capacitatea României de a implementa reformele și investițiile asumate prin PNRR.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța deciziei adoptate la nivel european și necesitatea accelerării implementării proiectelor finanțate prin PNRR.

„Aprobarea acestei etape pentru cererea de plată nr.4, în valoare de 2,62 miliarde euro, fără nicio suspendare, este un semnal foarte important pentru România. Arată că, atunci când există coordonare și ritm, putem livra jaloane, reforme și investiții într-un calendar foarte strâns. Miza următoare este de asemenea majoră: trebuie să maximizăm sumele rămase disponibile prin PNRR până la termenul final din 2026. Fiecare euro atras contează pentru investiții, pentru reforme și pentru credibilitatea României.”

Ministrul interimar a atras atenția că simpla obținere a fondurilor nu este suficientă, fiind necesară transformarea acestora în proiecte concrete și reforme aplicate.

„PNRR rămâne una dintre principalele surse de finanțare pentru investițiile României într-o perioadă în care consolidarea fiscală trebuie să continue. De aceea, nu este suficient să bifăm etape procedurale. Trebuie să transformăm aceste fonduri în proiecte finalizate, reforme aplicate și investiții care se văd în economie”, a declarat Alexandru Nazare.

Cererea de plată nr. 4 a fost transmisă Comisiei Europene la 19 decembrie 2025.

Parcurgerea rapidă a etapelor de evaluare este considerată esențială în contextul în care Mecanismul de Redresare și Reziliență se apropie de finalul perioadei de implementare.

Conform calendarului stabilit la nivel european, toate jaloanele și țintele din PNRR trebuie îndeplinite până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă Comisiei Europene cel târziu la 30 septembrie 2026.

Potrivit evaluării realizate de instituțiile europene, România a făcut progrese în mai multe domenii considerate esențiale pentru modernizarea economiei.

Printre acestea se numără revizuirea sistemului fiscal și modernizarea procedurilor de administrare fiscală, reforme care au fost incluse în setul de jaloane și ținte aferente celei de-a patra cereri de plată.

Totodată, Comitetul Economic și Financiar al UE a constatat că nu există dovezi privind inversarea reformelor și măsurilor asumate anterior de România prin PNRR.

În forma actuală, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro sunt fonduri nerambursabile, iar 7,84 miliarde euro reprezintă împrumuturi.

După autorizarea și plata tranșei aferente cererii nr. 4, suma totală atrasă de România prin PNRR va ajunge la aproximativ 12,97 miliarde euro, inclusiv prefinanțarea acordată anterior.

Astfel, gradul de absorbție al fondurilor disponibile prin PNRR va urca la aproximativ 61% din alocarea totală.

Ministerul Finanțelor subliniază că accelerarea implementării proiectelor finanțate din PNRR rămâne crucială pentru susținerea investițiilor publice, reducerea presiunii asupra bugetului de stat și consolidarea credibilității României în relația cu instituțiile europene și piețele financiare internaționale.