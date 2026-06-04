UPDATE: Ilie Bolojan pune sub semnul întrebării formula propusă de Nicușor Dan. PNL nu poate susține un guvern influențat de PSD

Președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că liberalii vor avea o discuție cu premierul desemnat Eugen Tomac înainte de a lua o decizie privind susținerea acestuia în Parlament. Declarațiile au fost făcute după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, la o lună după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Update 22:30:

Premierul demis Ilie Bolojan a lansat noi critici la adresa PSD după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. El a afirmat că PNL și-a pierdut complet încrederea în social-democrați, acuzându-i că nu și-au respectat angajamentele din timpul guvernării comune și că au evitat asumarea responsabilității.

Bolojan a spus că liberalii nu pot vota un guvern în care există miniștri sau secretari de stat asociați PSD și a susținut că partidul continuă să aibă o influență importantă în administrația publică. Potrivit acestuia, PSD preferă să susțină indirect guvernarea fără să își asume oficial conducerea executivului.

„În afară de lucrurile care țin de țara noastră, de a avea un guvern eficient, de a nu ieși din țintele bugetare pentru că altfel tot ce au răbdat românii va fi anulat și ne vom întoarce într-o situație mai complicată, în afară de a face o bună guvernare, avem și o experiență pe care am avut-o cu PSD timp în care ne-am pierdut total încrederea în ceea ce face acest partid. Nu și-au respectat înțelegerile, deși aveam elemente explicite, reduceri de personal în administrație, dar n-am putut să împingem asta, deși aveam alte lucruri. Un partid care nu doar că a fugit de răspundere, dar a mințit, a căutat să identifice vinovați, nu a respectat nimic și a dărâmat guvernul când interesul clientelei politice a fost afectat. Nu putem să votăm un guvern în care există secretari de stat desemnați de PSD sau miniștri care sunt în mod evident asociați acestui partid. Neavând nicio bază de încredere, nu ai cum să-ți imaginezi că vei merge mai departe. În termeni reali, cei care cunosc situația guvernărilor, o bună parte de oamenii de decizie în eșaloanele doi și trei sunt oameni care, într-o manieră sau alta, au ajuns pe o filieră a PSD și, deci, PSD, într-o formă indirectă, are o bună reprezentare în aparatul de stat din România. Nu putem să votăm un guvern în care oameni de decizie care generează politicile guvernului provin de la PSD, pe baza experienței pe care am avut-o și a pierderii totale a încrederii în acest partid. Trebuie văzut dacă va trece acest guvern, dar nu cred că comportamentul PSD se va schimba. Le convine un astfel de guvern pentru că îi ajută să fugă de răspundere. În condiții normale, un partid ce are cel mai mare număr de parlamentari ar fi trebuit să își asume răspunderea și să spună: da, putem forma guvernul. Pentru asta îți trebuie responsabilitate și demnitate, care s-a dovedit că nu există. Este ușor să fii în liniile doi-trei și seara să îl desființezi în mod direct sau prin goarnele pe care le pot folosi. Chiar și în aceste ore acest lucru se întâmplă.”, a declarat Ilie Bolojan la Euronews.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, s-a declarat sceptic că PSD își va schimba comportamentul față de viitorul guvern condus de Eugen Tomac, susținând că social-democraților le convine să susțină executivul fără să își asume direct guvernarea.

Bolojan a avertizat că România riscă suspendarea fondurilor europene și a proiectelor din PNRR dacă noul guvern va adopta măsuri populiste sau dacă Parlamentul va majora cheltuielile fără a asigura surse suplimentare de venit la buget. El a subliniat că țara trebuie să respecte echilibrele bugetare asumate în relația cu Comisia Europeană.

Liderul liberal a mai criticat partidele care au făcut promisiuni pe care nu le-au putut respecta și a avertizat că un guvern care nu livrează rezultate, dar este menținut artificial la putere, ar putea alimenta un vot puternic anti-sistem la alegerile din 2028.

„Trebuie văzut dacă va trece acest guvern, dar nu cred că comportamentul PSD se va schimba. Le convine un astfel de guvern pentru că îi ajută să fugă de răspundere. În condiții normale, un partid ce are cel mai mare număr de parlamentari ar fi trebuit să își asume răspunderea și să spună: da, putem forma guvernul. Pentru asta îți trebuie responsabilitate și demnitate, care s-a dovedit că nu există. Este ușor să fii în liniile doi-trei și seara să îl desființezi în mod direct sau prin goarnele pe care le pot folosi. Chiar și în aceste ore acest lucru se întâmplă. Sunt câteva aspecte care țin de situația țării, de soluțiile pe care orice guvern să le propună, la constrângerile pe care le are țara, care sunt destul de mari. Noi avem, ca și condiție în ceea ce privește absorbția fondurilor din PNRR menținerea unor echilibre bugetare. Dacă vine un guvern cu politici populiste sau căruia în Parlament i se modifică legile prin care îi cresc cheltuielile fără să îi crească veniturile, ni se suspendă proiectele europene imediat. Când ai o criză bugetară, una a prețului la energie, una a capacității statului de a închide lucrări, care nu se mai termină cu anii, care încep după ceva ani, și crizele externe, fără soluții realiste, care necesită o responsabilitate puternică, nu se va putea discuta. Măsurile trebuie să rezoneze cu problemele pe care le are România. Dacă nu vine cu probleme serioase nu putem merge mai departe. Cel mai periculos lucru pe care l-au făcut partidele, pentru că de când sunt președintele PNL nu am mai acceptat asta, este să creem așteptări care nu pot fi onorate. Partidele și-au luat angajamente pe care nu le-au respectat, au tolerat administrarea instituțiilor de stat ca niște feude iar oamenii au avut o stare de neîncredere puternică în direcția în care se mișcă statul și au votat împotrivă. Cel mai prost este să avem o situație în care guvernul nu livrează, este susținut artificial în Parlament doar ca unii să nu-și asume răspunderea și în același timp să se vină cu politici populiste. Gravitatea este ce se va întâmpla în 2028 când riscăm un vot puternic anti-sistem”, a mai declarat Ilie Bolojan la Euronews.

Știrea inițială:

Ilie Bolojan a precizat la Euronews că Eugen Tomac l-a contactat pe secretarul general al PNL, Dan Motreanu, iar o întâlnire este așteptată la începutul săptămânii viitoare.

Potrivit liderului liberal, după această discuție va fi convocat forul de conducere al partidului pentru adoptarea unei poziții oficiale.

Bolojan a arătat că PNL are rezerve în privința unui executiv format exclusiv din tehnocrați. Acesta consideră că un guvern are nevoie nu doar de oameni competenți și bine pregătiți, ci și de o susținere clară și stabilă în Parlament pentru a putea adopta măsurile necesare.

Liderul liberal a avertizat că un executiv fără sprijin politic explicit riscă să întâmpine dificultăți majore atunci când va trebui să promoveze reforme sau măsuri nepopulare.

Premierul interimar a explicat că există riscul ca partidele să evite asumarea unor decizii dificile și să nu susțină ulterior proiectele promovate de guvern.

Potrivit acestuia, în lipsa unei majorități parlamentare asumate, ordonanțele și proiectele de lege inițiate de executiv pot fi modificate semnificativ în Parlament sau chiar blocate.

Ilie Bolojan a făcut referire și la experiența colaborării cu PSD în perioada în care cele două partide au făcut parte din aceeași coaliție de guvernare. Acesta a susținut că au existat situații în care partenerii de guvernare s-au distanțat public de măsuri la care participaseră în procesul decizional.

În opinia sa, un guvern tehnocrat ar fi și mai expus unor astfel de situații, în condițiile în care nu ar beneficia de sprijinul formal al unei coaliții parlamentare.

Bolojan a atras atenția și asupra riscului ca în Parlament să fie susținute inițiative care sunt populare din punct de vedere electoral, dar care pot crea dificultăți bugetare.

Ca exemplu, acesta a amintit situația normei de predare pentru profesori. Potrivit liderului liberal, după majorarea normei de la 18 la 20 de ore, în Parlament a apărut recent o inițiativă pentru revenirea la vechiul sistem.

Președintele PNL consideră că astfel de decizii pot afecta stabilitatea financiară și implementarea reformelor asumate de România în relația cu instituțiile europene.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026 în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și AUR. De atunci, executivul a funcționat în regim interimar.

În ultimele săptămâni, președintele Nicușor Dan a purtat consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei formule de guvernare.

La finalul acestor discuții, șeful statului l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Nicușor Dan a explicat că, în condițiile în care partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la un acord, soluția identificată este desemnarea unui premier independent de formațiunile politice din Parlament.

Eugen Tomac urmează acum să poarte negocieri cu partidele parlamentare și să încerce obținerea voturilor necesare pentru învestirea noului guvern.