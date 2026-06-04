UPDATE: Reacții puternice după desemnarea lui Eugen Tomac. Cristian Pîrvulescu consideră că numirea lui nu a fost o decizie întâmplătoare

Scena politică din România a reacționat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Decizia a generat poziții publice din partea mai multor lideri politici, care au comentat atât oportunitatea unui guvern tehnocrat, cât și contextul politic actual.

Politologul Cristian Pîrvulescu consideră că desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru nu a fost o decizie întâmplătoare, ci una pregătită astfel încât premierul desemnat să poată obține susținerea necesară în Parlament pentru învestirea noului Guvern.

Decanul Facultății de Științe Politice a Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative (SNSPA) este de părere că Nicușor Dan s-a asigurat înainte de desemnare că Eugen Tomac are capacitatea de a coagula o majoritate parlamentară.

Potrivit lui Pîrvulescu, Tomac a fost ales pentru profilul său politic, construit în timp prin activitatea dedicată românilor din diaspora și prin susținerea cauzei unioniste. Aceste elemente îl transformă într-o figură politică dificil de contestat de către partidele de dreapta.

Analistul politic consideră că șeful statului a optat pentru un premier independent de partide, dar nu de politică, care beneficiază de o poziție aparte în actualul context. În opinia sa, trecutul politic al lui Eugen Tomac, marcat de negocierile cu fostul PDL și de candidatura pe listele USR, face dificilă respingerea sa atât de către PNL, cât și de către USR.

Cristian Pîrvulescu apreciază că viitorul Executiv va fi unul prezidențial și independent și că are șanse foarte mari să obțină votul de învestitură în Parlament. El își bazează această evaluare pe existența unui nucleu parlamentar de susținere care ar urma să fie completat de aleși din PNL și USR.

„Este un guvern prezidențial și independent… care foarte probabil va reuși să obțină votul de învestitură”, afirmă politologul.

Politologul estimează că un eventual guvern condus de Eugen Tomac ar putea rezista cel puțin până în primăvara sau vara anului viitor. În opinia sa, partidele ar urma să își asume, formal sau informal, un angajament de stabilitate, ceea ce ar reduce probabilitatea susținerii unei moțiuni de cenzură împotriva Executivului.

În analiza sa, Cristian Pîrvulescu afirmă și că Ilie Bolojan ar fi fost informat în prealabil de către Nicușor Dan despre posibilitatea desemnării lui Eugen Tomac, însă liderul liberal nu ar fi acceptat această variantă.

Totodată, politologul consideră că autoritatea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL ar putea fi afectată în perioada următoare. Potrivit acestuia, liderul liberal va continua să mizeze pe imaginea sa de reformator și ar putea profita, într-o primă fază discret, de eventualele greșeli ale viitorului Guvern.

„Bolojan rămâne în interiorul PNL, dar autoritatea sa ar putea avea de suferit pe măsură ce timpul trece. El va încerca să mizeze în continuare pe imaginea de reformator și va profita, inițial discret, de eventualele erori ale guvernului Tomac”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar putea deveni liderul opoziției, Cristian Pîrvulescu a respins această posibilitate și a apreciat că acest rol îi aparține în prezent lui George Simion.

„Liderul opoziției este unul singur și nu i se poate lua locul. Este George Simion”, a subliniat el.

Analizând perspectivele unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, Pîrvulescu consideră că principalul său avantaj este legitimitatea bazată pe competență. În același timp, el avertizează că lipsa unui sprijin electoral direct reprezintă cel mai mare risc, deoarece miniștrii pot deveni vulnerabili în fața schimbărilor politice.

În opinia sa, echilibrul politic va fi realizat la nivelul funcțiilor de secretar de stat, unde partidele își vor putea promova reprezentanții. Cu toate acestea, premierul ar trebui să păstreze un drept de veto asupra acestor numiri.

Politologul a comentat și situația din interiorul USR, apreciind că partidul ar putea traversa o perioadă dificilă înaintea votului de învestitură din Parlament. El consideră că o posibilă condamnare a lui Dominic Fritz și riscul unei eventuale ineligibilități ar putea slăbi poziția formațiunii în negocierile politice care urmează.

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a transmis un mesaj în care subliniază că România are nevoie de un guvern care să nu abandoneze reformele necesare modernizării și să mențină disciplina bugetară. El consideră că viitoarea formulă de guvernare trebuie analizată prin această prismă.

Acesta afirmă că România are nevoie de un guvern cu legitimitate politică și cu capacitatea de a construi majorități funcționale în Parlament. În opinia sa, o soluție tehnocrată, chiar dacă pornește de la intenții bune, ar putea prelungi incertitudinea politică într-un moment în care este nevoie de responsabilitate, asumare și decizii clare.

Mircea Abrudean mai susține că este esențial ca România să rămână pe un traseu al reformelor și să evite revenirea la formule politice asociate, în opinia sa, cu risipă și privilegii.

„Avem nevoie de un guvern care NU abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României și disciplina bugetară. Aceasta este cheia în care trebuie să analizăm viitoarea formulă de guvernare. Așa cum am mai spus în ultima perioadă, România are nevoie de un guvern cu legitimitate politică și capacitatea de a construi majorități funcționale. În contextul actual, o soluție tehnocrată, chiar și acolo unde intențiile sunt bune, riscă să prelungească incertitudinea politică într-un moment care cere responsabilitate, asumare și decizii clare. E important să reușim să menținem România pe un drum al reformelor și să nu ne întoarcem la formule care au însemnat risipă și privilegii”, a transmis Abrudean pe Facebook.

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De cealaltă parte, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis un mesaj critic la adresa deciziei de desemnare a premierului. Acesta susține că actualul context politic ar indica o tendință autoritară și compară situația cu regimul lui Carol al II-lea, afirmând că Eugen Tomac ar semăna cu o figură politică din acea perioadă.

Petrișor Peiu consideră că desemnarea unui guvern tehnocrat ar reprezenta un risc pentru democrație și susține că, într-un sistem democratic funcțional, guvernele ar trebui să fie rezultatul unor majorități parlamentare. În opinia sa, dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate, soluția ar fi organizarea de alegeri anticipate, nu numirea unui guvern de către președinte.

Acesta mai afirmă că Eugen Tomac nu poate fi considerat tehnocrat, deoarece nu este remarcat într-un domeniu profesional specific și este un activist politic. Totodată, susține că Tomac nu este independent, întrucât conduce un partid și are legături politice directe cu Nicușor Dan. În același timp, îl asociază cu influența politică a fostului președinte Traian Băsescu.

„Regimul lui Nicușor Dan începe să semene cu regimul autoritar al lui Carol al II-lea, iar Eugen Tomac pare un perfect Guță Tătărescu. Președintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democrație, atunci când a spus că este nevoit să numească un guvern tehnocrat pentru că „partidele nu s-au înțeles”. Această exprimare este plină de imoralitate și prevestitoare de dictatură. Într-o democrație funcțională, guvernele sunt rezultatul majorităților parlamentare, nicidecum rodul voinței unei persoane, fie ea și președintele statului.

Ceea ce nu a înțeles Nicușor Dan este un lucru elementar într-un stat democratic: dacă partidele nu pot forma o majoritate, alternativa este organizarea de alegeri anticipate, nu preluarea puterii de către o persoană. Eugen Tomac nu este un tehnocrat, căci el nu este remarcat în niciun domeniu, el este un activist de partid. Tomac nu este nici independent , căci el este președinte de partid (PMP-1,8% din voturi la ultimele alegeri). Mai mult , Tomac este fix reprezentantul lui Dan, căci îi este consilier. Cariera politică a lui Tomac este în întregime purtată pe sub fustele fostului președinte Băsescu (vechi și abil turnător la securitate sub numele de cod Petrov). Dacă vreți să înțelegeți guvernul „independent” Tomac, veți vedea că va semăna foarte mult cu guvernul „independent” carlist al lui Guță Tătărescu, în care erau atât țărăniștii Mihai Ralea, Petre Andrei, Grigore Gafencu și Mihail Ghelmegeanu, cât și a liberalii Victor Slăvescu, Ion Nistor sau Constantin Angelescu. Mai mult, Tătărescu și-a început cariera ca „liberal” etatist, și-a continuat-o ca locotenent al lui Carol al II-lea și și-a terminat-o drept ministru în guvernul comunist al lui Petru Groza, mai apoi ajungând în temniță. Pentru a înțelege independența unui eventual premier Tomac, iată un citat edificator din Alexandru Vaida Voievod, care spunea despre Tătărescu : râde cînd regele râde și plânge când regele e întristat”, a scris Petrișor Peiu.

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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că a luat act de desemnarea lui Eugen Tomac și că formațiunea sa așteaptă propunerile de miniștri și programul de guvernare pentru a putea lua o decizie. Acesta a precizat că a avut o discuție telefonică scurtă cu premierul desemnat și că urmează noi discuții după prezentarea oficială a listei guvernamentale.

„Am văzut că domnul Tomac a fost desemnat din partea preşedintelui să formeze un guvern, aşteptăm să vedem ce liste de miniştri va alcătui, cine vor fi miniştrii şi programul de guvernare şi, bineînţeles, aşteptăm discuţii, dacă doreşte domnul Tomac. Ieri am avut o discuţie telefonică cu domnul Tomac, foarte scurtă, n-am intrat în amănunte, a rămas ca după desemnare să mai vorbim. Sigur, când doreşte, stăm la dispoziţie, îl ascultăm să vedem care sunt intenţiile, care e programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi după aceea vom lua o decizie. Probabil săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, nu ne grăbim, în funcţie de momentul când va fi prezentată lista şi va fi prezentat programul în Parlament. Înainte de asta vom lua o decizie. Nu exclud să luăm decizia abia la weekendul celălalt”, a declarat Kelemen Hunor,.

Kelemen Hunor a mai afirmat că nu exclude ca decizia UDMR să fie luată abia în weekendul următor, în funcție de evoluția negocierilor. El consideră că un guvern tehnocrat ar avea o viață dificilă și scurtă, întrucât majoritatea formațiunilor politice ar putea intra rapid în opoziție, ceea ce ar îngreuna adoptarea proiectelor legislative.

„În acest moment, susţin ceea ce am declarat fiindcă nu am niciun argument şi nu am niciun motiv să cred că ceea ce am spus ieri, alaltăieri nu este valabil. Eugen Tomac este preşedintele unui partid extraparlamentar. Am înţeles că astăzi şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al PMP-ului, dar asta nu schimbă în niciun fel situaţia lui. Un partid extraparlamentar, care în 2024 a ratat intrarea în Parlament, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că un guvern tehnocrat va avea o viaţă dificilă şi scurtă, fiindcă marea majoritate a parlamentarilor sau poate toate formaţiunile politice vor intra în opoziţia a doua zi după învestirea guvernului şi atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate. Punctual trebuie negociat, nu va fi simplu. Deci un guvern de tehnocrat înainte de alegeri, cu puţin timp, poate funcţionează”, a mai spus acesta.

Acesta subliniază că un guvern tehnocrat înainte de alegeri ar putea funcționa temporar, dar ar reprezenta mai degrabă o soluție de avarie, utilizată după eșecul formării unui guvern politic. În opinia sa, fără discuții clare și fără o listă oficială de miniștri, este dificil de susținut sau de respins noul executiv.

„Deci iar şi un motiv pentru care un guvern tehnocrat, din punctul meu de vedere, nu e o soluţie bună, e o soluţie de avarie după ce ai încercat să formezi guverne politice şi nu ţi-a ieşit. Atunci da, asta este punctul meu de vedere, dar sigur, până când nu discutăm, nu vedem care sunt intenţiile, cine sunt miniştrii, fiindcă nu cunoaştem în acest moment lista, e greu de spus şi de găsit argumente pentru un vot”, a argumentat Kelemen Hunor.

Din partea Partidului Național Liberal a fost transmis un comunicat oficial în care formațiunea ia act de desemnarea lui Eugen Tomac ca premier desemnat, cu mandatul de a încerca formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern.

„Partidul Naţional Liberal ia act de decizia preşedintelui României de a-l nominaliza pe domnul Eugen Tomac în funcţia de prim-ministru desemnat, cu mandatul de a încerca formarea unei majorităţi parlamentare şi a unui nou guvern. PNL respectă atribuţiile constituţionale ale preşedintelui şi va analiza săptămâna viitoare, cu seriozitate, programul de guvernare şi formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare”, a transmis PNL într-un comunicat oficial.

Liberalilor consideră că România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate externă și continuitate în reforme. Totodată, PNL își exprimă dorința de ieșire rapidă din criza politică, dar avertizează că un guvern tehnocrat ar avea o credibilitate și o responsabilitate limitate.

„Considerăm că actuala criză politică şi dificultăţile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluţie pentru viitorul ţării. România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate în faţa partenerilor externi şi continuitate în implementarea reformelor asumate. PNL doreşte ieşirea cât mai rapidă din criza politică şi guvernamentală, dar avertizează că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate şi o credibilitate limitate. Spiritul Constituţiei României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru. Dar PSD a fugit de această responsabilitate. PNL rămâne consecvent în apărarea valorilor şi principiilor democratice şi interesului României”, a transmis PNL în poziţia oficială.

La rândul lui, Dominic Fritz a transmis că USR va sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac.