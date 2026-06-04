Presa internațională, despre Eugen Tomac. Ce scriu Reuters, Politico și Euractiv despre premierul desemnat

Desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României a atras atenția presei internaționale, care a prezentat atât contextul politic ce a dus la această decizie, cât și provocările pe care le are în față premierul desemnat.

Reuters, Politico, Euractiv, Balkan Insight și alte publicații europene au pus accent pe dificultatea formării unei majorități parlamentare, pe situația economică a României și pe rolul pe care îl poate avea noul guvern în relația cu Uniunea Europeană.

Reuters notează că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe consilierul său Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru în încercarea de a pune capăt unei crize politice care a blocat procesul decizional și a afectat stabilitatea economică a țării. Agenția amintește că prăbușirea fostei coaliții pro-europene a pus în pericol accesul României la fonduri europene și a creat presiuni suplimentare asupra finanțelor publice.

Potrivit Reuters, Nicușor Dan a explicat că, în lipsa unui acord între partidele parlamentare, singura soluție posibilă este un premier independent de formațiunile din Legislativ. Publicația remarcă faptul că Tomac va avea la dispoziție zece zile pentru a forma un guvern și pentru a obține votul de încredere al Parlamentului.

Și Euractiv a evidențiat aceeași idee, prezentând desemnarea drept rezultatul unor negocieri dificile între partidele politice și al imposibilității formării unei noi majorități. Publicația subliniază că Nicușor Dan a optat pentru un politician cu experiență, dar aflat în afara disputelor dintre partidele parlamentare.

Unul dintre subiectele care apare constant în relatările presei internaționale este situația economică a României.

Reuters arată că viitorul executiv va trebui să implementeze rapid reforme pentru a putea accesa aproximativ 8,6 miliarde de euro din fondurile europene de redresare și reziliență înainte de termenul-limită stabilit de Bruxelles. Agenția mai notează că România trebuie să continue reducerea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Politico remarcă, la rândul său, că autoritățile române sunt obligate să adopte măsuri fiscale dificile pentru a respecta cerințele Uniunii Europene și pentru a păstra accesul la miliarde de euro din fondurile europene. Publicația amintește că președintele Nicușor Dan a exclus experimentele politice și a insistat asupra necesității unei formule guvernamentale capabile să obțină sprijin parlamentar.

Balkan Insight subliniază că România traversează o perioadă de instabilitate politică și încetinire economică, iar viitorul guvern va trebui să gestioneze simultan provocările politice și cele financiare.

Mai multe publicații internaționale au inclus și detalii despre profilul politic al lui Eugen Tomac.

Reuters îl descrie ca lider al PMP și membru al Parlamentului European, evidențiind faptul că formațiunea sa nu este reprezentată în actualul Parlament de la București.

Euractiv amintește că Tomac este europarlamentar în grupul Renew Europe și consilier al președintelui Nicușor Dan. Publicația notează că activitatea sa politică s-a concentrat în mare parte asupra drepturilor românilor din afara granițelor și asupra relației dintre România și Republica Moldova.

În analiza publicată de Euractiv, consultanta Raluca Niță apreciază că o eventuală guvernare condusă de Eugen Tomac ar avea o puternică valoare simbolică. Publicația amintește că Tomac s-a născut în actualul teritoriu al Ucrainei, a crescut în Republica Moldova și a fost constant critic față de influența Rusiei și un susținător al sprijinului acordat Ucrainei.

RTL Today evidențiază, de asemenea, faptul că Tomac este un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, deține și cetățenia Republicii Moldova și susține apropierea dintre cele două state. Publicația îl descrie drept un politician pro-european, într-un moment în care România încearcă să depășească o perioadă de instabilitate politică și să mențină direcția pro-occidentală.

Presa internațională remarcă și dificultățile pe care le poate întâmpina premierul desemnat în Parlament.

Reuters îl citează pe profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu, care apreciază că desemnarea reprezintă doar o primă încercare și că nu există garanții privind existența unei majorități parlamentare care să susțină noul executiv. Acesta consideră că, chiar și în cazul învestirii, guvernul ar putea avea o durată limitată.

Și Euractiv, dar și Balkan Insight, subliniază că niciun partid nu dispune singur de suficiente voturi pentru formarea unui guvern și că tensiunile dintre formațiunile politice complică procesul de constituire a unei majorități stabile. În aceste condiții, următoarele zece zile sunt decisive pentru viitorul politic al României și pentru capacitatea noului premier desemnat de a obține sprijinul necesar în Parlament.