Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a se prezenta în fața Parlamentului cu programul de guvernare

Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, la o lună după demiterea Guvernului Bolojan. Din acest moment, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a se prezenta în fața Parlamentului cu programul de guvernare și lista miniștrilor, în vederea solicitării votului de încredere.

Nicușor Dan consideră că Eugen Tomac are „experiența și independența necesară” pentru a putea negocia cu toate partidele. Șeful statului subliniază că a ales un premier independent care să se înțeleagă cu toate partidele pe marile direcții, respectiv dezvoltare pe linia pro-occidentală, reforma salarizării și digitalizare.

„Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. În mai 2025, românii au avut alegeri, a ieșit în număr mare la vot, în opinia mea au votat mai multe negativ decât pozitiv pentru că aveau două frici, două temeri: că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție, o temere de destabilizare financiare, creștere de rate, inflație, e scurt, o cădere bruscă a economiei României. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patrupartide și minoritățile au format o coaliție și și-au asumat guvernarea. La un an de la acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară mult mai bună Numai că au apărut tensiuni care s-au amplificat și am ajuns pentru ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid interesului național asumat în urmă cu un an S-a ajuns să pară că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. O astfel de atitudine este irațională și contravine interesului național definitiv de votul oamenilor în număr atât de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut o dezbatere așa mare în societate. Această dezbatere va continua. Eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul decât ceea ce s-a întâmplat până acum. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament. Asta înseamnă: Direcție pro-occidentală, păstrarea stabilității financiare, aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR până la final de august și definirea bugetului până în 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și limitarea corupției. Am ales propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar care are experiența politică pentru a discuta cu partidele, e nevoie de consens, e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea, aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Eugen Tomac are și independența, experiența și valorile care definesc pentru poziția de premier”, a transmis Nicușor Dan.

Declarațiile făcute de Nicușor Dan pot fi urmărite aici.

La rândul lui, Eugen Tomac a susținut că înțelege situația în care se află țara și cunoaște așteptările românilor.

„Domnule președinte, vă mulțumesc, este o onoare și responsabilitate de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștiință și cu gândul la toți cetățenii României Înțeleg din plin prin ce trecem, cunosc așteptările românilor, sunt conștient prin ce trebuie să trecem împreună. România se află într-un moment în care are mai multă nevoie de responsabilitate, este temelia pe care se construiește totul, doar așa investițiile vor continua în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recupera încrederea cetățenilor. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă, îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern cu o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. România are nevoie acum de proiecte duse la capăt și obiective clare. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic nu unul politic. Vom menține direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la UE, de consolidare a parteneriatului cu SUA, a relației nord-atlantice în ansamblu. Doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE, sunt obiective importante. Garantarea securității cetățenilor rămâne o obligație fundamentală, avem un război la graniță și îi vedem impactul. Vă asigur că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate. Și evident cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult”, a transmis Eugen Tomac.

Eugen Tomac va împlini 45 de ani pe 27 iunie. Acesta s-a născut în localitatea Babele din sudul Basarabiei, în fostul județ Ismail, și a venit în România la vârsta de 17 ani. În anul 2003 a absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București.

Cariera sa în administrația publică a început în perioada 2006-2007, când a fost expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale, în mandatul fostului președinte Traian Băsescu. Ulterior, a ocupat funcțiile de secretar de stat în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și consilier de stat în cadrul Cancelariei prezidențiale conduse de Traian Băsescu.

Între 2012 și 2019, Eugen Tomac a fost deputat în Parlamentul României. Din iulie 2019, acesta este deputat în Parlamentul European. În prezent, este și președinte al Partidului Mișcarea Populară.

Din octombrie 2025, Eugen Tomac deține și funcția de consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, responsabil pentru relația cu românii de pretutindeni.

Propunerea sa pentru funcția de prim-ministru vine într-un moment politic important, în care noul candidat trebuie să obțină susținerea Parlamentului pentru a forma viitorul Guvern.