Guvernul demis poate rămâne în funcție fără limită de timp. Augustin Zegrean: Pot să stea acolo mult și bine

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, susține că actualul Guvern demis prin moțiune de cenzură poate continua să administreze treburile curente ale țării până la instalarea unui nou Executiv, fără a fi limitat de termenul de 45 de zile aplicabil guvernelor interimare. În opinia sa, situația politică actuală este una neobișnuită și evidențiază dificultățile formării unei noi majorități parlamentare.

Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan nu a făcut încă o nominalizare pentru funcția de prim-ministru, iar negocierile dintre partide continuă.

Întrebat ce se întâmplă după expirarea celor 45 de zile prevăzute pentru un guvern interimar, Augustin Zegrean a explicat că situația actuală este diferită.

Potrivit acestuia, Constituția prevede că un guvern demis prin moțiune de cenzură continuă să administreze treburile curente până la depunerea jurământului de către noul Executiv. Din acest motiv, actualul cabinet poate rămâne în funcție până când va exista un nou guvern învestit de Parlament și validat constituțional.

Fostul președinte al CCR a subliniat că această prevedere constituțională este distinctă de regulile aplicabile unui guvern interimar.

„Acest guvern nu este în situaţia unui guvern interimar, ci este un guvern demis prin moţiune de cenzură. În Constituţie spune că în cazul în care guvernul este demis prin moţiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale ţării până la depunerea jurământului de către nou guvern. Deci asta trebuie avut în vedere, că ei pot să stea acolo mult şi bine până când va veni cineva şi va spune: «noi suntem noul guvern»”, a declarat Zegrean la Digi24.

Referitor la miniștrii interimari care au fost desemnați anterior în locul unor membri ai Guvernului care au demisionat, Zegrean a afirmat că există soluții administrative pentru continuarea activității.

Acesta a explicat că premierul poate desemna alți miniștri interimari pentru portofoliile rămase vacante, chiar dacă un ministru ajunge să gestioneze temporar mai multe ministere. Fostul judecător constituțional a amintit că și în trecut au existat situații similare în administrația românească.

Augustin Zegrean a afirmat că, într-un sistem politic funcțional, partidele care depun o moțiune de cenzură ar trebui să prezinte simultan și alternativa de guvernare.

El a arătat că, în opinia sa, este firesc ca formațiunile care solicită demiterea unui guvern să prezinte și programul de guvernare, precum și echipa care ar urma să preia conducerea Executivului dacă moțiunea este adoptată.

„Nu este prima dată când se întâmplă asta, prin 2009 a mai fost o situaţie oarecum asemănătoare, când Parlamentul nu a vrut să se întrunească, să numească sau să respingă un candidat propus pentru funcţia de prim-ministru. Adică a fost propus, dar Parlamentul a refuzat să-l asculte pentru a fi sau nu numit, aşa că au expirat cele 10 zile în care el era obligat să se prezinte la Parlament şi să-şi citească programul. Deci au mai fost lucruri comice în istoria recentă a României şi nu cred că se vor termina. Este comic ce se întâmplă acum acum la noi, pentru că într-o ţară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, să nu se înţeleagă asta, dar într-o ţară întreagă la cap, dacă se depune o moţiune de cenzură, cel care depune moţiunea depune şi noul program de guvernare şi lista noului guvern. Dacă trece moţiunea, guvernul acela pleacă şi ceilalţi îi iau locul”, a explicat Augustin Zegrean.

Fostul președinte al Curții Constituționale a precizat însă că actuala situație nu încalcă prevederile Constituției, chiar dacă ridică semne de întrebare din punct de vedere politic.

„Constituţia nu interzice, este un lucru de bun simţ, de logică politică. Dai jos guvernul pentru un anumit motiv, spui motivul şi vii şi spui ce vei face tu dacă pleacă el. Aşa ar fi nromal. Dar cine-i opreşte să facă aşa? Că nu-i opreşte nimeni. Şi dacă ar scrie în Constituţie… Păi nici ce scrie în Constituţie nu se respectă, darămite ce nu scrie!”, a spus Zegrean.

În ceea ce privește procesul de desemnare a viitorului prim-ministru, Augustin Zegrean a declarat că rolul consultărilor dintre președinte și partidele parlamentare este acela de a identifica dacă există o majoritate capabilă să susțină un nou guvern.

El a subliniat că șeful statului nu este obligat să desemneze candidatul propus de un partid, cu excepția situației în care respectiva formațiune deține singură majoritatea parlamentară sau face parte dintr-o coaliție care poate demonstra că dispune de sprijinul necesar pentru guvernare.

„Preşedintele spunea că va face propunerea într-un termen rezonabil. Cine ştie ce înseamnă rezonabil? Acest termen se foloseşte chiar şi în Constituţie în ceea ce priveşte arestul preventiv sau judecarea unui proces în termen rezonabil. La Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi la Curtea Europeană de Justiţie se foloseşte frecvent acest termen «rezonabil», dar nu îl defineşte nimeni nicăieri”.

„Ăsta e rolul consultărilor, să vadă dacă există sau nu o majoritate. Dacă ar fi un partid care ar avea jumătate plus unu din numărul pe parlamentari, atunci ar fi obligat preşedintele să îl desemneze pe cel propus de ei. Nefiind un astfel de partid în Parlament, preşedintele discută cu toate partidele ca să-şi facă o idee în cazul în care dacă vrea să propună pe «Ionescu» dacă are susţinere. Iar cei care merg la discuţii pot veni şi ei cu o propunere, dar preşedintele nu este obligat să propună o persoană desemnată de un partid decât dacă acel partid are majoritate parlamentară sau dovedeşte că este într-o coaliţie care poate asigura guvernarea. Altfel, nu este obligat să facă acest lucru. Are astfel de discuţii cu partidele doar ca să ia pulsul Parlamentului. Nici preşedintele nu face ce vrea el, ci face doar ce scrie în Constituţie sau aşa ar trebui să facă”, a conchis Augustin Zegrean.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, președintele Nicușor Dan ar putea amâna desemnarea unui nou premier până săptămâna viitoare. În ultimele zile, acesta a avut consultări separate cu liderii PSD, PNL și USR, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

În discuțiile privind viitorul Executiv a apărut și numele lui Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.

Una dintre preocupările președintelui ar fi evitarea unei situații în care un candidat desemnat fără o susținere parlamentară suficientă ar fi respins la votul de învestitură. Un astfel de scenariu ar obliga reluarea procedurii și o nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui alt candidat la funcția de prim-ministru.