Greșeala făcută de Nicușor Dan la începutul crizei politice. Crin Antonescu îl critică puternic: AUR nici măcar nu poate fi blamat

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, consideră că actuala criză politică a fost gestionată greșit încă de la început și susține că cele două condiții stabilite de Nicușor Dan au redus considerabil opțiunile pentru formarea unui guvern.

Crin Antonescu a afirmat că șeful statului a impus în mod arbitrar două condiții: excluderea totală a AUR de la guvernare, inclusiv fără posibilitatea ca partidul să voteze în Parlament pentru învestirea unui guvern, și respingerea organizării alegerilor parlamentare anticipate.

În opinia fostului lider liberal, aceste două condiții au restrâns semnificativ posibilitățile de negociere și au creat spațiu pentru un joc politic în care principalii beneficiari ar putea fi Ilie Bolojan și echipa sa. Antonescu a adăugat că AUR nu poate fi acuzat pentru această situație.

„Eu cred că de la început s-a pornit greșit. (…) Eu am spus-o de la bun început. Cele două condiții pe care le-a fixat în mod destul de arbitrar președintele la început, și anume să nu participe sub nici o formă AUR la guvernare, nici măcar cu voturi pentru a sprijini investirea unui guvern, nu doar să nu facă parte dintr-o majoritate guvernamentală, și a doua, în niciun caz alegeri anticipate, cred că aceste două condiții i-au îngustat enorm câmpul deciziei și au lăsat loc liber unui joc pe care vom vedea cu cât câștig sau nu îl fac, în primul rând, domnul Bolojan și echipa sa. Desigur, în partea cealaltă, AUR care nici măcar nu poate fi blamat pentru asta”, a spus Crin Antonescu într-o emisiune la Gândul.

Fostul lider al PNL a abordat și subiectul alegerilor anticipate, despre care a spus că nu sunt dorite nici de PSD, nici de PNL și nici de USR.

Potrivit acestuia, chiar dacă PNL ar obține un rezultat electoral mai bun decât PSD, acest lucru nu ar fi suficient pentru formarea unei majorități fără social-democrați. În același timp, Antonescu apreciază că actuala confruntare dintre PNL și PSD este una greșită și demagogică și consideră că singurul efect ar fi creșterea influenței electorale a AUR.

„În cel mai bun caz pentru ei, i-ar putea duce undeva la un scor, să zicem, chiar mai mare decât al PSD-ului. Ei și, insuficient ca să aibă o majoritate fără același PSD, cu care se luptă în mod stupid, după părerea mea, și demagogic, de câteva luni, și n-ar face decât să crească, evident, ponderea AUR”, a mai spus Antonescu.

Cu toate acestea, Crin Antonescu afirmă că alegerile anticipate nu pot fi eliminate din calcul, deoarece sunt prevăzute de Constituție ca soluție pentru depășirea unor blocaje politice de acest tip.

El mai susține că, în lipsa unei soluții găsite de Nicușor Dan pentru instalarea unui guvern cu puteri depline și pe deplin funcțional, la conducerea executivului vor rămâne Ilie Bolojan și echipa sa, împreună cu USR.

„Neputința domnului președinte de a găsi o soluție pentru un guvern cu depline puteri și un guvern pe deplin funcțional, înseamnă rămânerea la putere a domnului Bolojan și echipei sale, USR în principal”, a subliniat fostul lider liberal.

Crin Antonescu a comentat și cele două nominalizări pentru funcția de prim-ministru făcute de Nicușor Dan. Referitor la desemnarea lui Eugen Tomac, fostul lider liberal a susținut că aceasta a fost făcută deoarece Nicușor Dan ar fi avut anumite promisiuni și că ulterior chiar șeful statului a indicat cine nu și le-a respectat.

În ceea ce privește desemnarea lui Adrian Veștea, Antonescu consideră că șeful statului a încercat să producă un efect politic spectaculos, însă tentativa a eșuat.

Potrivit fostului lider PNL, acest eșec s-a produs deoarece evaluările făcute de Nicușor Dan pe baza informațiilor primite din mediul politic sau din alte surse nu au corespuns realității. În opinia sa, situația a reprezentat un eșec important pentru șeful statului și a avut consecințe negative asupra întregului context politic.

„Președintele a vrut să dea o lovitură, spectaculoasă ce-i drept, care a eșuat. E limpede că a eșuat pentru că evaluările pe care președintele le-a făcut din informații pe care le avea de la politicieni, de la mediul politic sau știu și eu chiar și din alte părți, nu s-au potrivit cu realitatea. A fost un eșec usturător și pentru președinte, cu consecințe neplăcute pentru toată situația politică”, a conchis Crin Antonescu.

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