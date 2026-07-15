Nicușor Dan reafirmă sprijinul României pentru Ucraina: „Acestea sunt fapte incontestabile”

Președintele Nicușor Dan a participat miercuri, la Kiev, la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainene și Zilei Botezului Rusiei Kievene – Ucraina. Șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru integritatea teritorială și frontierele recunoscute internațional ale Ucrainei, subliniind că securitatea Europei este strâns legată de existența unui stat ucrainean pe deplin suveran și sigur.

În discursul susținut la Kiev, Nicușor Dan a vorbit despre necesitatea responsabilității și a clarității morale într-o perioadă marcată de război și de contestarea principiilor care stau la baza ordinii internaționale.

Președintele României a insistat asupra respectării suveranității, independenței și integrității teritoriale, prezentând Ziua Statalității Ucrainene drept mai mult decât un moment simbolic.

„Trăim vremuri complicate, care impun, mai presus de orice, responsabilitate şi claritate morală. Acestea trebuie exercitate nu doar în elaborarea politicilor cotidiene, ci în egală măsură în raport cu principiile fundamentale ale ordinii internaţionale bazate pe reguli: suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială. Astăzi, Ucraina sărbătoreşte Ziua Statalităţii, alături de Ziua Botezului Rusiei Kievene-Ucrainei. Aceasta nu este doar o dată marcată în calendar. Este o mărturie profundă a unui adevăr vechi de o mie de ani. Marchează momentul în care Cneazul Vladimir cel Mare a făcut o alegere civilizaţională definitorie, ancorându-şi poporul ferm în ţesătura juridică, culturală şi spirituală a Europei. Acestea sunt fapte incontestabile”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan în cadrul evenimentului.

Șeful statului a atras atenția că istoria a fost folosită în regiune pentru justificarea unor acțiuni politice și militare. În opinia sa, trecutul unei națiuni nu poate fi modificat prin decizii politice, iar suveranitatea unui stat nu poate fi anulată prin folosirea forței.

Nicușor Dan a transmis un mesaj categoric privind existența și continuitatea statului ucrainean.

„Când celebrăm Statalitatea Ucraineană, recunoaştem un adevăr fundamental: Ucraina a existat, Ucraina există şi Ucraina va continua să existe. România, în calitate de vecin al Ucrainei, prieten veritabil şi Partener Strategic al acesteia, stat care a trăit valurile istoriei acestei regiuni complicate, poate afirma acest lucru cu toată convingerea: recunoaşterea istoriei autentice a unei naţiuni este esenţială pentru menţinerea unor frontiere stabile şi a ordinii globale”, a subliniat preşedintele României.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care liderul de la Cotroceni a reafirmat poziția României privind respectarea frontierelor recunoscute pe plan internațional.

În discursul său, Nicușor Dan a abordat și problema patrimoniului cultural și a rolului comunităților etnice, lingvistice și religioase în formarea identității unui stat.

Președintele a susținut că aceste comunități nu trebuie privite drept obstacole în calea coeziunii naționale, ci ca parte a patrimoniului istoric și cultural.

„Bogăţia unei naţiuni nu se măsoară doar prin realizările majorităţii sau ale unora aleşi, ci şi prin contribuţia numeroaselor comunităţi etnice, lingvistice şi religioase care i-au modelat identitatea de-a lungul istoriei. Aceste comunităţi nu sunt rămăşiţe ale trecutului şi nici obstacole în calea coeziunii naţionale. Ele fac parte integrantă din patrimoniul istoric şi cultural al unei ţări, care trebuie conservat, respectat şi lăsat să înflorească”, a apreciat Nicuşor Dan.

Un alt subiect abordat de președintele României a fost parcursul european al Ucrainei. Nicușor Dan a descris procesul de aderare la Uniunea Europeană drept unul „transformator”, amintind experiența României.

Șeful statului a arătat că aderarea presupune schimbări și reforme, exprimând susținerea pentru avansul Ucrainei pe propriul drum european.

„Am ales Uniunea Europeană pe deplin conştienţi că procesul de aderare ne va schimba. Acest lucru aşteaptă toţi candidaţii UE şi suntem bucuroşi să vedem cum Ucraina avansează în cadrul propriului său parcurs. Astăzi, poporul ucrainean îşi apără istoria cu propriile vieţi, protejând nu doar patria, ci şi valorile libertăţii, ale dreptului internaţional, ale alegerii democratice şi ale suveranităţii naţionale. Prin urmare, în numele României, este privilegiul meu să reafirm astăzi, la Kiev, sprijinul ferm al ţării noastre pentru frontierele recunoscute pe plan internaţional ale Ucrainei şi pentru integritatea sa teritorială, precum şi angajamentul nostru pentru stabilitate pe termen lung. O Europă sigură şi o ordine globală stabilă sunt imposibile fără o Ucraina pe deplin suverană şi în siguranţă. Stând alături de Ucraina în lupta sa pentru istoria, suveranitatea şi viitorul său, ne exprimăm solidaritatea cu suveranitatea tuturor naţiunilor noastre.”

Prin mesajul transmis de la Kiev, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul politic al României pentru Ucraina, atât în ceea ce privește integritatea teritorială, cât și parcursul european al statului vecin.