România, aproape ultima în UE la competențele digitale ale tinerilor. Doar Bulgaria stă mai rău

România se află în coada clasamentului Uniunii Europene în ceea ce privește competențele digitale ale tinerilor. Datele publicate de Eurostat arată că puțin peste jumătate dintre românii cu vârste între 16 și 24 de ani dețin cel puțin competențe digitale de bază, în timp ce media europeană se apropie de 75%.

În 2025, 74,6% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană aveau cel puțin competențe digitale de bază, potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat.

Diferențele dintre statele membre sunt însă considerabile. În timp ce unele țări europene au ajuns la ponderi de peste 90%, România rămâne la o distanță importantă față de media UE.

Danemarca ocupă prima poziție în clasamentul european, cu 92,1% dintre tineri având cel puțin competențe digitale de bază. Urmează Cehia, unde procentul ajunge la 91,7%, și Malta, cu 91,5%.

La celălalt capăt al clasamentului se află doar două state în care ponderea tinerilor cu competențe digitale de bază este mai mică de 60%. Bulgaria înregistrează cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, de 52,8%, iar România se situează imediat deasupra, cu 53,3%.

Astfel, datele indică o diferență de peste 21 de puncte procentuale între România și media Uniunii Europene.

Situația este cu atât mai importantă în contextul în care analiza vizează generația cu vârste între 16 și 24 de ani, categorie care utilizează frecvent internetul, telefoanele inteligente și serviciile digitale.

Indicatorul folosit la nivel european nu măsoară însă simpla utilizare a dispozitivelor electronice sau prezența pe rețelele sociale. Pentru a fi considerată ca având competențe digitale de bază, o persoană trebuie să îndeplinească anumite criterii în mai multe domenii legate de utilizarea tehnologiei.

Datele Eurostat arată că numai 53,3% dintre tinerii din România ating cel puțin acest nivel. Prin comparație, la nivelul întregii Uniuni Europene, procentul este de 74,6%.

La nivel european există și diferențe între femei și bărbați. În 2025, 75,9% dintre tinerele cu vârste între 16 și 24 de ani aveau cel puțin competențe digitale de bază.

În cazul tinerilor bărbați din aceeași categorie de vârstă, ponderea era de 73,3%.

Tendința în favoarea femeilor a fost observată în 22 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Cea mai mare diferență a fost înregistrată în Cipru. Aici, 73,9% dintre tinere aveau cel puțin competențe digitale de bază, comparativ cu 55,1% dintre tineri, ceea ce înseamnă un decalaj de 18,8 puncte procentuale.

Slovenia a raportat o diferență de 11,6 puncte procentuale, cu ponderi de 73,5% în cazul femeilor și 61,9% în cazul bărbaților.

În Austria, diferența a fost de 9,1 puncte procentuale: 82,7% dintre tinere aveau competențe digitale de bază, față de 73,6% dintre tineri.

În România, tinerii bărbați au competențe digitale mai bune decât femeile

România se numără însă printre cele cinci state membre în care situația este inversată, iar ponderea tinerilor bărbați cu cel puțin competențe digitale de bază este mai ridicată decât cea a femeilor.

În România, 55,1% dintre tinerii bărbați cu vârste între 16 și 24 de ani ating cel puțin nivelul de bază al competențelor digitale. În rândul tinerelor, procentul este de 51,1%.

Diferența este de patru puncte procentuale în favoarea bărbaților.

Un decalaj mai mare a fost raportat în Malta, unde diferența ajunge la 4,6 puncte procentuale. În această țară, 93,6% dintre tinerii bărbați au cel puțin competențe digitale de bază, comparativ cu 89,1% dintre tinere.

Indicatorul competențelor digitale utilizat în statisticile europene este unul compozit și are la bază activități legate de folosirea internetului și a programelor software.

Evaluarea acoperă cinci domenii principale: capacitatea de a utiliza informații și date, comunicarea și colaborarea în mediul digital, crearea de conținut digital, siguranța și rezolvarea problemelor.

Metodologia pornește de la premisa că o persoană care a realizat anumite activități deține competențele digitale asociate acestora.

Pentru a fi încadrată în categoria persoanelor cu competențe digitale de bază, o persoană trebuie să știe să desfășoare cel puțin o activitate aferentă fiecăruia dintre cele cinci domenii analizate.

Datele au fost prezentate de Eurostat cu ocazia Zilei Mondiale a Competențelor Tinerilor.