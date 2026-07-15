Ilie Bolojan avertizează asupra banilor din PNRR: „Trebuie să evităm acest pericol!”

Ilie Bolojan atrage atenția asupra mizelor uriașe legate de adoptarea legilor necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acesta susține că România riscă să piardă bani pentru investiții, să se împrumute mai scump și să își afecteze credibilitatea în fața investitorilor dacă angajamentele asumate nu sunt respectate.

Într-un mesaj public, Ilie Bolojan a prezentat trei motive pentru care consideră vitală adoptarea legilor necesare în cadrul PNRR. Prima miză o reprezintă continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene.

„De ce e vitală pentru România adoptarea legilor PNRR? Pentru a putea termina investițiile. Cei peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili, pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile, sunt banii pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau blocuri de locuințe anvelopate. Aceste investiții vor dezvolta economic zonele conectate, vor asigura standarde europene în sănătate sau educație și vor face mai bună viața românilor din multe comunități.”

Potrivit lui Ilie Bolojan, suma de peste 4,5 miliarde de euro este legată direct de proiecte importante de infrastructură, sănătate, educație și energie. În opinia sa, finalizarea investițiilor poate contribui atât la dezvoltarea economică a unor regiuni, cât și la îmbunătățirea serviciilor publice.

Al doilea argument prezentat de Ilie Bolojan vizează finanțarea României și costurile la care statul, companiile și cetățenii se pot împrumuta. Acesta susține că fondurile europene din PNRR au un rol important în susținerea creșterii economice și în menținerea încrederii investitorilor.

„2. Pentru a ne putea finanța împrumuturile la costuri rezonabile. Fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică. Fără ele, agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră. Efectul ar fi creșterea costurilor de împrumut, nu doar pentru stat, ci și pentru firme și cetățeni, iar fondurile de investiții ar ocoli România. Trebuie să evităm acest pericol! Anul acesta, fondurile europene au o componentă importantă în construcția bugetului. Ceea ce mai avem de încasat reprezintă 1% din PIB și asigură finanțarea unei bune părți din investiții. Doar prin respectarea angajamentelor rămânem o țară recomandată investițiilor. Indiferent ce guverne vom avea în anii următori, nu vom putea evita împrumuturile, pentru că necesarul de finanțare e mare. Și ne putem finanța la costuri rezonabile doar dacă ne îmbunătățim sau, măcar, ne menținem ratingul de țară.”

Ilie Bolojan leagă astfel îndeplinirea angajamentelor din PNRR de ratingul de țară și de percepția investitorilor asupra economiei românești. Acesta avertizează că o pierdere a încrederii ar putea avea efecte care nu s-ar limita la bugetul statului, ci s-ar putea resimți inclusiv la nivelul firmelor și al populației.

Potrivit explicațiilor oferite de Bolojan, fondurile europene pe care România le mai are de încasat în acest an reprezintă echivalentul a 1% din Produsul Intern Brut.

Banii au o pondere importantă în construcția bugetară și în finanțarea investițiilor. În acest context, menținerea accesului la fondurile europene este prezentată drept un element important pentru stabilitatea financiară și pentru capacitatea statului de a continua proiectele începute.

Bolojan subliniază, de asemenea, că România va continua să aibă nevoie de împrumuturi în anii următori, indiferent de formula politică aflată la guvernare. În aceste condiții, menținerea sau îmbunătățirea ratingului de țară devine esențială pentru limitarea costurilor de finanțare.

Al treilea argument invocat de Ilie Bolojan privește credibilitatea României și respectarea angajamentelor asumate în relația cu partenerii europeni.

„3. Pentru a rămâne o țară de încredere. PNRR este un program asumat de toate guvernele de după 2021. Ne-am angajat să facem reforme și să atingem ținte care să facă economia mai competitivă, să avem servicii publice mai bune și să îmbunătățim viața românilor. Îndeplinirea acestor reforme ne permite accesul la fonduri. Guvernele, ministerele și alte autorități au avut ani de zile la dispoziție să miște lucrurile. În multe domenii, cum este cel energetic, obiectivele nu au fost îndeplinite.”

Bolojan susține că responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor PNRR nu poate fi atribuită exclusiv unei singure administrații, în condițiile în care programul a fost asumat de guvernele care au condus România după anul 2021.

În mesajul său, Ilie Bolojan critică întârzierile acumulate în implementarea reformelor mai dificile. Acesta afirmă că jaloanele mai ușor de îndeplinit au fost rezolvate, în timp ce măsurile cu un cost politic mai ridicat au fost amânate.

„Țintele și jaloanele mai ușor de îndeplinit au fost rezolvate. Cele dificile sau care pot fi speculate politic au fost amânate. Cei care ar fi trebuit să le promoveze au ezitat să-și asume răspunderea.”

Declarațiile vin în contextul disputelor politice privind proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR.

Ilie Bolojan mai precizează că proiectele care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului nu reprezintă inițiativele unui singur guvern sau ale unui ministru. Potrivit acestuia, forma actelor normative este legată de negocierile purtate cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru. Sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, pe baza a ceea ce ne-am angajat să îndeplinim. Iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată de Parlament trebuie să fie declarată conformă de Comisia Europeană.

Respectarea angajamentelor, disciplina bugetară și predictibilitatea sunt ingredientele de bază pentru o țară de încredere, atât pentru partenerii noștri, cât mai ales pentru români.”

Ilie Bolojan a anunțat că a prezentat și stadiul proiectelor de bază finanțate prin PNRR, insistând asupra necesității adoptării legislației de care depinde accesarea fondurilor europene rămase.