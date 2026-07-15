Una dintre cele mai puternice economii ale lumi încetinește puternic. Datele sunt îngrijorătoare

Economia Chinei a înregistrat o scădere semnificativă în perioada aprilie-iunie, pe fondul unei cereri interne reduse și al efectelor produse de războiul din Iran asupra prețurilor petrolului. Deși exporturile au continuat să susțină activitatea economică, ritmul de creștere al celei de-a doua economii mondiale a fost afectat de dificultățile interne.

Datele oficiale privind produsul intern brut (PIB) arată că economia chineză a crescut în al doilea trimestru cu 4,3%, după avansul de 5% înregistrat în primele trei luni ale anului. Evoluția trimestrială este sub nivelul necesar pentru atingerea obiectivului anual stabilit de Beijing.

Publicarea acestor cifre vine la o zi după datele guvernamentale care au indicat o creștere de 27% a exporturilor Chinei în luna iunie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele din comerțul exterior au arătat o rezistență a sectorului exportator, în contrast cu problemele economiei interne.

În luna martie, autoritățile chineze au stabilit o țintă de creștere economică între 4,5% și 5%, cel mai redus obiectiv anual de expansiune anunțat din 1991. Analiștii au apreciat că această ajustare oferă oficialilor mai mult spațiu de manevră în administrarea economiei.

Datele publicate reprezintă primul set complet de indicatori privind PIB-ul după începutul războiului din Iran, declanșat la 28 februarie, și indică cea mai redusă creștere trimestrială de la sfârșitul anului 2022, perioada în care China renunța la restricțiile severe impuse în timpul pandemiei de Covid-19.

„Există mai mulți factori externi de instabilitate și incertitudine”, a declarat Biroul Național de Statistică din China într-un comunicat transmis odată cu publicarea datelor economice.

Instituția a evidențiat și dezechilibrul existent între o ofertă internă ridicată și o cerere slabă. Datele suplimentare publicate miercuri au indicat probleme persistente pentru economia chineză, inclusiv declinul prelungit al sectorului imobiliar și nivelul redus al consumului.

Piața locuințelor noi a continuat să înregistreze scăderi, prețurile diminuându-se cu 0,1% în luna iunie. Ritmul declinului a fost însă ușor mai lent comparativ cu luna precedentă. Pe de altă parte, vânzările cu amănuntul au înregistrat o revenire în iunie, cu o creștere de 1%, după scăderea de 0,6% consemnată în luna mai.

Fabien Yip, analist de piață la platforma de investiții IG, a declarat pentru BBC că firmele chineze suportă costuri mai ridicate pentru energie și materii prime „deoarece cererea la casă este prea slabă pentru a le suporta”.

Aceasta a precizat că situația ar putea deveni mai dificil de gestionat pe măsură ce conflictul cu Iranul va continua.

În același timp, datele vamale pentru luna iunie au evidențiat o evoluție favorabilă a exporturilor din domeniul tehnologic. Sectorul a fost susținut de creșterea cererii globale pentru semiconductori utilizați în centrele de date dedicate inteligenței artificiale.

Exporturile de vehicule electrice chinezești au contribuit, de asemenea, la rezultatele comerciale pozitive. Cererea internațională pentru aceste produse a crescut, iar exporturile lunare de automobile ale Chinei au depășit pentru prima dată pragul de un milion de unități.