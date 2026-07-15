Fenomenul care ar putea aduce foametea la nivel global. Avertismentul care pune pe jar agricultura

Analiștii atrag atenția că fenomenul El Niño, aflat în plin proces de dezvoltare în Oceanul Pacific, ar putea determina creșteri ale prețurilor alimentelor la nivel mondial atât în lunile următoare, cât și pe termen mai lung.

La începutul lunii iulie, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a estimat că actualele condiții El Niño se vor „întări rapid în lunile următoare”, ceea ce va aduce o probabilitate mai ridicată de „valuri de căldură, secetă, precipitații abundente și alte fenomene meteorologice extreme în multe părți ale lumii”.

Totodată, Administrația Națională Oceanografică și Atmosferică (NOAA) a anunțat săptămâna trecută că există o probabilitate de 81% ca perioada octombrie-decembrie să fie marcată de un episod El Niño „foarte puternic”, despre care instituția spune că s-ar putea clasa „printre cele mai mari evenimente El Niño din înregistrările istorice care datează din 1950”.

Meteorologii și economiștii, inclusiv specialiști ai Băncii Mondiale, avertizează că un astfel de episod, denumit de unii experți „super” sau „Godzilla” El Niño, are potențialul de a afecta agricultura globală și lanțurile de aprovizionare cu alimente pe parcursul anului următor, amplificând în același timp presiunile economice resimțite în numeroase state.

Potrivit unei analize realizate de Goldman Sachs, fenomenul El Niño ar putea determina o creștere de 15,8% a prețurilor alimentelor la nivel mondial. Cercetătorii estimează că efectele complete ale acestei majorări s-ar putea resimți abia în a doua jumătate a anului 2028.

La începutul lunii iunie, Banca Mondială a avertizat că dezvoltarea fenomenului El Niño riscă să accentueze dificultățile deja existente în lanțurile de aprovizionare cu alimente, afectate de deficitul de petrol, gaze și îngrășăminte provocat de războiul dintre SUA și Iran.

Analiștii Schroders Wealth Management apreciază că un super El Niño ar putea genera creșteri importante ale prețurilor alimentelor în următoarele 12 luni, pe fondul suprapunerii condițiilor meteorologice nefavorabile peste tensiunile economice și geopolitice deja existente.

În raportul publicat la mijlocul lunii iunie, aceștia au precizat: „Dacă corelațiile anterioare s-ar menține, atunci un El Niño foarte puternic ar implica o dublare a prețurilor globale la alimente față de nivelurile actuale în următorul an sau cam așa ceva”.

Compania Risilience, specializată în analiza riscurilor climatice și a riscurilor pentru companii, estimează că un scenariu considerat „extrem” ar putea reduce producția agricolă globală cu 14,3%.

Potrivit evaluării realizate de companie, un astfel de scenariu ar genera pierderi de producție estimate la aproximativ 342,2 miliarde de dolari și ar produce „șocuri de prețuri de la 10% la 50% pentru principalele culturi alimentare”.

William A. Masters, profesor de politică alimentară și economie la Școala de Nutriție Friedman a Universității Tufts, a declarat pentru Newsweek că fenomenul este „teribil pentru milioane de fermieri și persoane cu venituri mici din Africa și Asia”, însă impactul asupra Statelor Unite ar urma să fie limitat datorită lanțurilor diversificate de import.

Acesta a explicat că „Pentru cumpărătorii de produse alimentare, principalul factor determinant al inflației prețurilor la alimente rămâne accesul fiabil al furnizorilor la energie, forță de muncă și comerț”.

Chris Barrett, profesor de economie aplicată și management la Universitatea Cornell, consideră că Australia, precum și statele din Asia de Sud și Asia de Sud-Est, se numără printre regiunile care vor resimți cele mai puternice efecte ale fenomenului El Niño.

Potrivit acestuia, situația ar putea conduce la scumpirea grâului, orezului și uleiului de palmier în lunile următoare. Profesorul a declarat pentru Newsweek că acest fenomen va „concentra durerea” în regiunile dependente de importurile acestor produse și afectate deja de perturbările lanțurilor de aprovizionare provocate de războiul din Iran.

În același timp, Barrett a subliniat că „Din fericire, stocurile globale de cereale sunt relativ mari în acest moment, după recoltele bune de anul trecut”, ceea ce oferă, în opinia sa, „lumii un tampon pentru a absorbi o mare parte din șocul El Niño care urmează, dacă este gestionat bine.”

Joseph Balagtas, profesor de economie agricolă la Universitatea Purdue, susține că amploarea impactului asupra piețelor americane și internaționale va depinde în mare măsură de evoluția recoltelor.

Acesta a explicat că fructele și legumele sunt cultivate în „regiuni relativ concentrate”, iar din acest motiv efectele fenomenelor meteorologice locale se pot „repercuta mai rapid în prețurile de vânzare cu amănuntul”.

Profesorul a arătat că cea mai mare îngrijorare vizează zonele producătoare de orez, precizând: „Orezul este alimentul de bază pentru miliarde de oameni din Asia, iar producția depinde în mare măsură de ploile musonice sezoniere. Dacă El Niño perturbă aceste ploi, cea mai mare preocupare nu este disponibilitatea alimentelor la nivel global, ci securitatea alimentară și accesibilitatea acestora în țările în care gospodăriile depind de orezul produs local.”

Estimările privind impactul fenomenului nu se limitează la agricultură. Grupul global de consultanță Wood Mackenzie apreciază că efectele asupra sectorului energetic ar putea fi „de amploare”.

Într-un raport recent, Ed Crooks, vicepreședintele Wood Mackenzie pentru regiunea Americi, a afirmat că secetele severe pot influența comerțul internațional cu energie și că „modificările în acoperirea norilor, viteza vântului, precipitațiile și topirea zăpezii pot avea impacturi semnificative asupra generării de energie regenerabilă”.

El Niño, termen care în limba spaniolă înseamnă „băiețel”, desemnează un tipar climatic caracterizat prin temperaturi neobișnuit de ridicate ale apei la suprafața Oceanului Pacific tropical, în zona centrală și estică.

Încălzirea apelor modifică tiparele meteorologice obișnuite la nivel global și poate provoca precipitații abundente și inundații în anumite regiuni, în timp ce alte zone sunt afectate de secetă și valuri de căldură.

Programul Alimentar Mondial (PAM) explică faptul că aceste fenomene pot „aduce secetă în unele regiuni și inundații severe în altele”, iar aceste extreme climatice simultane „dăunează culturilor, animalelor și infrastructurii, reducând producția alimentară și perturbând piețele”.