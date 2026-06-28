Un fenomen invocat prea des? Ce spun experții despre El Niño și canicula din Europa

Europa de Vest traversează al treilea val de căldură din acest an, iar temperaturile ridicate continuă să se mențină la niveluri periculoase, fără semne clare de scădere până spre sfârșitul săptămânii. Specialiștii atrag atenția că actuala situație este amplificată de tendința de încălzire pe termen lung, nu de fenomenul El Niño, așa cum este uneori sugerat în spațiul public.

În Franța, autoritățile au plasat mai mult de jumătate din cele 96 de departamente continentale sub alertă roșie. Populația a fost îndemnată să manifeste „vigilență absolută” și să evite expunerea la soare în orele de vârf. În mai multe regiuni, temperaturile au depășit 40 ℃, iar nopțile tropicale au devenit frecvente, cu valori care nu coboară sub 20 ℃.

În acest context, serviciile de urgență au raportat și incidente grave. Doi copii, în vârstă de patru și doi ani, au fost găsiți morți într-un autoturism în sud-estul Franței, iar autoritățile tratează „căldura intensă” drept „principala linie de anchetă”. În weekend, alte trei decese au fost semnalate în zona Bordeaux, în rândul unor persoane vârstnice afectate de condițiile meteo extreme.

Pe de altă parte, Marea Britanie se confruntă, la rândul ei, cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Oficiul Meteorologic a emis avertizări de căldură extremă pentru zone din centrul și sudul Angliei, dar și pentru Țara Galilor. Valorile ar putea urca până la 39 ℃, iar nopțile sunt prognozate ca fiind „foarte ridicate” din punct de vedere termic. Specialiștii subliniază că umiditatea accentuează efectele, crescând riscul de stres termic.

În Germania, temperaturile ridicate au amplificat riscul de incendii de vegetație, mai ales în sudul și estul țării. Zone precum Bonn, Stuttgart și Frankfurt se pregătesc pentru valori apropiate de 40 ℃ în zilele următoare. Condițiile uscate și aerul fierbinte contribuie la menținerea unui nivel ridicat de alertă în mai multe regiuni europene.

Discuțiile despre cauzele acestui episod au readus în atenție fenomenul El Niño, declarat oficial activ de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite după luni de monitorizare în Pacificul tropical. Deși unele evaluări îl descriu ca fiind unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii, specialiștii precizează că această clasificare informală nu are o recunoaștere științifică oficială.

El Niño apare atunci când temperaturile de la suprafața oceanului în estul Pacificului cresc peste medie, influențând circulația atmosferică globală și generând efecte meteorologice diverse. Episodul din perioada mai 2023 – martie 2024 a fost asociat cu valuri de căldură, incendii și inundații la scară globală.

Deși fenomenul este des invocat în explicațiile legate de vremea extremă, mai mulți meteorologi susțin că impactul său asupra Europei este indirect și limitat. Ioanna Vergini, fondatoarea platformei de prognoză WYF24, afirmă că asocierea actualului val de căldură cu El Niño este „eronat din punct de vedere meteorologic”.

„Pacificul nu se află acum într-o stare puternică de El Niño și, chiar și atunci când se află, influența sa directă asupra căldurii verii europene este slabă și puțin controlată”, explică aceasta. Ea descrie situația actuală drept un episod de blocaj al curentului-jet, suprapus peste temperaturi deja record.

În același sens, specialiștii de la Institutul IHE Delft pentru Educație în Domeniul Apei arată că efectele El Niño se resimt mai ales în zonele tropicale, unde pot apărea inundații în America de Sud, secetă în Australia sau variații climatice în Africa și Asia. În Europa, influențele sunt mai degrabă indirecte și pot apărea ulterior, în alte sezoane.

Oficiul Meteorologic britanic menționează că El Niño poate fi asociat uneori cu ierni mai blânde sau mai instabile, însă efectele sunt incerte și depind de evoluția ulterioară a fenomenului. Specialiștii în climat avertizează că temperaturile globale ar putea rămâne ridicate în următorii ani, independent de variațiile naturale.

El Niño determină, în general, o creștere temporară a temperaturii medii globale cu aproximativ 0,2 ℃. Această variație este semnificativ mai mică decât creșterea determinată de schimbările climatice provocate de activitatea umană, estimată la aproximativ 1,3 – 1,5 ℃ față de perioada preindustrială.

În acest context, climatologii subliniază că fenomenele naturale se suprapun peste o tendință globală de încălzire. Europa este una dintre regiunile care se încălzesc cel mai rapid, cu valori de aproximativ 2,5 ℃ peste nivelurile preindustriale, iar zona arctică evoluează într-un ritm și mai accelerat.

Topirea gheții și reducerea suprafețelor reflectorizante modifică echilibrul termic, favorizând absorbția de căldură. În același timp, reducerea poluării aerului a diminuat efectul de răcire al aerosolilor, ceea ce contribuie la intensificarea temperaturilor în anumite perioade.